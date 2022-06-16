Тчуамени отказался от 12 млн в год в «ПСЖ» ради «Мадрида»

На протяжении нескольких недель Орельена Тчуамиени связывали с переходом в «Ливерпуль», когда переговоры вышли на финальную стадию, то на сцене появился «ПСЖ» с Килианом Мбаппе. Товарищ по сборной Франции пытался убедить Тчуамени переехать в Париж, но ему это не удалось. Более того, Тчуамени ответил отказом на предложение, от которого, казалось бы, невозможно отказаться.

«ПСЖ» был готов платить Тчуамени 12 млн евро за сезон, эта сумма существенно превышает ту, что будет получать футболист в «Мадриде» ближайшие шесть лет.

Ходят слухи, что по контракту с «Мадридом» Тчуамени заработает 6-7 млн евро за сезон, в половину меньше, чем мог бы зарабатывать в «ПСЖ».

Однако, Тчуамени хотел воплотить свою мечту, поэтому деньги ушли на второй план.