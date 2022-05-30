Румменигге до сих пор сожалеет об уходе Алабы

Давид Алаба перешел в «Реал Мадрид» прошлым летом из «Баварии» на правах свободного агента. Австриец покорил и раздевалку клуба, и его болельщиков в свой первый сезон на «Бернабеу», завоевав вместе с командой Лигу Чемпионов, Ла Лигу и Суперкубок Испании.

Президент «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге до сих пор огорчен из-за ухода футболиста.

«Я очень сожалею об уходе Давида. Я прошу за это прощения. Он был лидером обороны и провел великолепный сезон под руководством Флика, когда мы выиграли Лигу Чемпионов в Лиссабоне. Его отсутствие в «Баварии» до сих пор очень заметно», - заявил Румменигге изданию Bild.

Также Румменигге не забыл и Тони Крооса, покинувшего мюнхенский клуб в 2014 году.

«Его агент очень многого требовал от «Баварии», мы не могли выполнить этих требований. Мы приняли оплату за трансфер, но не думаю, то он произошел из-за того, что мы что-то делали не так. Нет смысла обсуждать его карьеру – она невероятна: Тони играет за топ-клуб, который выигрывает трофеи и работает с великолепными тренерами».