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«Мадрид» нацелился на Тчуамени: стоимость известна

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Как сообщалось ранее, «Реал Мадрид» теперь сосредоточится на подписании Орельена Тчуамени после того, как Килиан Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ».

По данным французского издания RMC Sport, «Монако» хочет 80 миллионов евро за полузащитника.

Тчуамени согласовал условия как с «Мадридом», так и с «Ливерпулем». В настоящее время клубы ведут переговоры с «Монако», поскольку ожидается, что игрок примет решение относительно своего будущего к концу следующей недели.

Согласно предыдущим сообщениям, белые рассматривают Тчуамени, как будущую замену Каземиро.

В сезоне 2021/22 Орельен провел за «Монако» 50 матчей, в которых отметился пятью голами и тремя результативными передачами.

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