Антонио Кассано: «Реал» играет плохо, им очень повезло с «ПСЖ» и «Челси»

«Реал играет плохо. У них было много проблем, сначала с «ПСЖ», затем с «Челси». Им очень повезло, и рано или поздно это заканчивается», — сказал Bobo TV бывший нападающий «Реала» Антонио Кассано.

«Реал» тоже не очень хорошо играет в Ла Лиге. Если вы посмотрите на «Барселону», которая слишком поздно начала играть в отличный футбол, то это совсем другая история.

«Анчелотти заставляет вас чувствовать себя хорошо, но я даже не могу вспомнить ни одного игрока, которого он улучшил бы за свою карьеру», — заключил 39-летний футболист.