На данном отрезке сезона команда Рауля находится в великолепной форме и продолжает набирать жизненно важные очки в Примере RFEF. Особо стоит отметить связку Аррибас-Латаса, которая так нравится болельщикам «Мадрида». В субботу Латаса вновь забил гол и был близок к тому, чтобы оформить дубль на «Ди Стефано».Этот сезон является ключевым для Латасы, и нападающий использует его по максимуму в плане голов и голевых передач. В этом сезоне Хуанми Латаса забил 9 голов в 24 матчах и принес «Кастилье» 13 очков.

«Кастилья» не знает поражений в последних пяти матчах, в которых она набрала 13 очков из 15 возможных. Такой результат позволяет игрокам филиала «Мадрида», которых называют лучшим поколением за последние несколько лет, бороться за место в плей-офф, в котором будет разыгрываться право за выход в Сегунду.

Победы над «УКАМ Мурсия» (3-0) и «Севилья Атлетико» (2-1) позволили «сливочным» уйти из нижней части турнирной таблицы и закрепиться на многообещающей седьмой строчке. В прошлую субботу Латаса воспользовался великолепным навесом Петера и открыл счет в матче с «Севилья Атлетико» на «Альфредо Ди Стефано». Кроме того, нападающий отдал голевой пас на Аррибаса, однако этот гол был отменен. Пара Аррибас-Латаса в этом сезоне приносит много пользы своей команде и радует болельщиков.

После одного из матчей, в которых Латаса сыграл ключевую роль, Рауль следующим образом отозвался о своем нападающем:«Латаса – замечательный парень, и у него большой потенциал. Он работает, забивает голы и участвует в голевых эпизодах. Он очень важен для нас. Надеюсь, он продолжит в том же духе. Он прибавляет, но мы должны требовать от него гораздо большего. Мы будем помогать ему в этом процессе, пока она с нами в «Кастилье».

В любом случае, этот сезон является одним из решающих для «девятки» «Кастильи»: недавно игроку исполнился 21 год, и он играет фундаментальную роль в Примере RFEF, в которой уровень конкуренции стал заметно выше. Латаса хочет большего, точно также как и «Кастилья» Рауля.

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