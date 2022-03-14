Каземиро и Менди снова в опасности

Пропустив ответный матч с «ПСЖ» из-за перебора желтых карточек, Каземиро и Менди возвращаются в команду, но им грозит новая дисквалификация. Если кто-то из них получит предупреждения в матче с «Мальоркой», то в следующее воскресенье пропустит Класико. То же самое могло касаться и Милитао, но сегодня стало известно, что у него простуда и он не сыграет с «Мальоркой».

Карло Анчелотти обеспокоен сложившейся ситуацией: итальянский тренер сумел найти выход из затруднительного положения в Лиге Чемпионов, но он не хотел бы повторения этого опыта в матче с «Барселоной». Проблема состоит в том, что Каземиро и Менди придется сыграть с «Мальоркой»: если Анчелотти решит поберечь их для Класико, оба игрока будут без игровой практики две недели.

Кроме того, включение в состав обоих позволит Анчелотти дозировать игровое время футболистов, сыгравших с «ПСЖ». Это касается Модрича, который мог бы уступить свое место бразильцу. Кроос и Вальверде вновь выйдут в «старте». Камавинга, после своей великолепной игры с «парижанами», также имеет все шансы появиться на поле.

С Менди в «старте», на позиции центрального защитника Начо сыграет в паре с Алабой. На правом фланге выбор будет между Карвахалем и Лукасом Васкесом.

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