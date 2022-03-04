«Реал Мадрид» присматривается к 17-летнему игроку «Айнтрахта»

«Реал Мадрид» продолжает придерживаться своей политики подписания молодых талантов. На этот раз «сливочные» заинтересовались испанцем Энрике Эрреро из «Айнтрахта».

Юному футболисту всего 17 лет, он воспитанник кантеры «Вильярреала», в прошлом сезоне переехал в Германию по окончании контракта с испанским клубом, но адаптироваться к немецкому футболу у него не получилось.

Эрреро прошел все этапы кантеры и считается одним из самых многообещающих испанских нападающих.

Отрицательной стороной является тот факт, что «Реал Мадрид» не сможет рассчитывать на игрока до следующего года, хотя они смогут включить его в состав основной команды, но Эрреро сможет тренироваться с молодежной командой.