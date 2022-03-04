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«Реал Мадрид» присматривается к 17-летнему игроку «Айнтрахта»

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«Реал Мадрид» продолжает придерживаться своей политики подписания молодых талантов. На этот раз «сливочные» заинтересовались испанцем Энрике Эрреро из «Айнтрахта».

Юному футболисту всего 17 лет, он воспитанник кантеры «Вильярреала», в прошлом сезоне переехал в Германию по окончании контракта с испанским клубом, но адаптироваться к немецкому футболу у него не получилось.

Эрреро прошел все этапы кантеры и считается одним из самых многообещающих испанских нападающих.

Отрицательной стороной является тот факт, что «Реал Мадрид» не сможет рассчитывать на игрока до следующего года, хотя они смогут включить его в состав основной команды, но Эрреро сможет тренироваться с молодежной командой.

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