2 мин.

🎥 «Будет неуважением, если я кого-то забуду». Анчелотти забыл о Винисиусе на первой пресс-конференции в Бразилии 😬

76

Карло Анчелотти прибыл в Рио-де-Жанейро и уже успел провести первую пресс-конференцию в качестве нового главного тренера сборной Бразилии.

Беседуя с прессой, итальянец рассказывал о своем опыте работы с бразильцами. Журналисты El Chiringuito заметили, что Дон Карло забыл упомянуть Винисиуса, когда перечислял бразильских игроков, с которыми работал в разные годы:

«Моя связь с Бразилией началась давно, еще в 1980-х годах. У меня были бразильские одноклубники – Фалькао, Тониньо Серезо. Шло время, я начал тренировать, в моей тренерской карьере было 34 футболиста из Бразилии. 

Я бы мог назвать их всех, у меня хорошая память, но боюсь, будет неуважением, если я все же кого-то забуду. Но вот лучшие: Роналдо, Ривалдо, Роналдиньо, Пато, Кака, Дуглас Коста, Марсело, Кафу, Дида, Роке Жуниор, Эмерсон.

Нельзя забывать о моих последних подопечных – Милитао, Эндрике, Родриго. Эта связь появилась на самом старте моей карьеры, даже странно, что за все эти годы я побывал во многих городах, но до Рио так и не добрался. Теперь я здесь, надеюсь насладиться этим городом».

Конечно, простим Дону Карло его забывчивость, тем более в другом интервью для бразильской прессы он отдельно высказался о Вини: «Сложно сказать, почему в сборной Винисиус не показал свой лучший уровень. Но если этого не было раньше, то будет сейчас».

Еще немного рассуждения Карло о бразильцах:

«Лучший бразильский игрок? Роналдо. В техническом плане он был великолепен. Самым профессиональным был Кафу. А самым смешным... таких много. Милитао заставляет меня много смеяться, Вини тоже. Винисиус, на мой взгляд, очень скромный человек. Очень, очень скромный парень».

Вини, разумеется, попал в первый состав сборной Бразилии при Анчелотти. В июне команда сыграет со сборными Эквадора и Парагвая в квалификации ЧМ-2026.

Анчелотти поможет Винисиусу раскрыться в сборной?

«Привилегия быть рядом»: Карвахаль — о прощании с Модричем и Анчелотти

📸 Документалка Вини провалилась после скандалов. Бразильца красиво поддержал родной «Фламенго»

«Для меня это честь». Хаби Алонсо предвкушает работу с Лукой Модричем

logoПауло Фалькао
Тониньо Серезо
logoАлешандре Пато
logoДида
Роке Жуниор
logoРоналдо
logoРивалдо
logoКафу
logoКака
logoДуглас Коста
logoМарсело
logoЭмерсон Феррейра
Клубы
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoВинисиус Жуниор
logoРодриго
logoЭдер Милитао
logoЭндрик
logoКарло Анчелотти
logoСборная Бразилии по футболу