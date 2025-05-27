🎥 «Будет неуважением, если я кого-то забуду». Анчелотти забыл о Винисиусе на первой пресс-конференции в Бразилии 😬

Карло Анчелотти прибыл в Рио-де-Жанейро и уже успел провести первую пресс-конференцию в качестве нового главного тренера сборной Бразилии.

Беседуя с прессой, итальянец рассказывал о своем опыте работы с бразильцами. Журналисты El Chiringuito заметили, что Дон Карло забыл упомянуть Винисиуса, когда перечислял бразильских игроков, с которыми работал в разные годы:

«Моя связь с Бразилией началась давно, еще в 1980-х годах. У меня были бразильские одноклубники – Фалькао, Тониньо Серезо. Шло время, я начал тренировать, в моей тренерской карьере было 34 футболиста из Бразилии.

Я бы мог назвать их всех, у меня хорошая память, но боюсь, будет неуважением, если я все же кого-то забуду. Но вот лучшие: Роналдо, Ривалдо, Роналдиньо, Пато, Кака, Дуглас Коста, Марсело, Кафу, Дида, Роке Жуниор, Эмерсон.

Нельзя забывать о моих последних подопечных – Милитао, Эндрике, Родриго. Эта связь появилась на самом старте моей карьеры, даже странно, что за все эти годы я побывал во многих городах, но до Рио так и не добрался. Теперь я здесь, надеюсь насладиться этим городом».

Конечно, простим Дону Карло его забывчивость, тем более в другом интервью для бразильской прессы он отдельно высказался о Вини: «Сложно сказать, почему в сборной Винисиус не показал свой лучший уровень. Но если этого не было раньше, то будет сейчас».

Еще немного рассуждения Карло о бразильцах:

«Лучший бразильский игрок? Роналдо. В техническом плане он был великолепен. Самым профессиональным был Кафу. А самым смешным... таких много. Милитао заставляет меня много смеяться, Вини тоже. Винисиус, на мой взгляд, очень скромный человек. Очень, очень скромный парень».

Вини, разумеется, попал в первый состав сборной Бразилии при Анчелотти. В июне команда сыграет со сборными Эквадора и Парагвая в квалификации ЧМ-2026.

Анчелотти поможет Винисиусу раскрыться в сборной?

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