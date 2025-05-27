Модрич «собрал» идеального игрока: себя Лука тоже упомянул — никогда не угадаете, какую из своих сильных сторон отметил хорват

Лука Модрич готовится к последнему турниру в составе «Реала» — хорват надеется помочь команде покорить обновленный Клубный чемпионат мира.

Пока идет подготовка к турниру, представители «Мадрида» попросили Луку «собрать» идеального игрока. Смотрим, что из этого получилось:



• Правая нога: Зидан

• Левая нога: Марадона

• Скорость: Роналдо Назарио

• Пас: Тони Кроос

• Сила: Каземиро

• Завершение: Криштиану

• Прическа: Модрич

• Дриблинг: Неймар

Забавно, что Лука, который и регулярно попадает в аналогичные списки коллег-футболистов, из своих сильных сторон скромно выбрал только прическу.