Модрич «собрал» идеального игрока: себя Лука тоже упомянул — никогда не угадаете, какую из своих сильных сторон отметил хорват
Лука Модрич готовится к последнему турниру в составе «Реала» — хорват надеется помочь команде покорить обновленный Клубный чемпионат мира.
Пока идет подготовка к турниру, представители «Мадрида» попросили Луку «собрать» идеального игрока. Смотрим, что из этого получилось:
• Правая нога: Зидан
• Левая нога: Марадона
• Скорость: Роналдо Назарио
• Пас: Тони Кроос
• Сила: Каземиро
• Завершение: Криштиану
• Прическа: Модрич
• Дриблинг: Неймар
Забавно, что Лука, который и регулярно попадает в аналогичные списки коллег-футболистов, из своих сильных сторон скромно выбрал только прическу.
Марадона достоин быть в каждом рейтинге. С учетом того как он провел ЧМ 1986 года и выиграл трофей в соло.