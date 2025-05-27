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🎥 В Мадриде не забывают о «Барсе». Испанская чиновница подколола «блауграну», когда награждала Карвахаля

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Дани Карвахалю торжественно вручили Золотую Медаль Мадридской ассоциации – за выдающуюся карьеру в «Реале» и сборной Испании.

Награду защитнику вручила Исабель Диас Аюсо – президент Сообщества Мадрид.

«Хочу поблагодарить Исабель за эту награду. Для меня большая честь – носить на груди медаль этого общества. Также благодарю президента «Мадрида», без него этот путь, полный успеха, был бы невозможен. Испытываю огромную гордость за то, что я мадридец, я с честью представляю свой флаг и своё сообщество по всему миру», – сказал Дани со сцены.

А в соцсетях разлетелcя отрывок речи Исабель Диас Аюсо, в котором женщина упомянула главного соперника «Мадрида» – «Барселону»:

«В день своей презентации в первой команде «Мадрида» Дани дал простое и непреклонное общение: отдавать себя полностью в каждом матче. Сегодня он обладатель шести трофеев Лиги чемпионов, последний из которых он завоевал в 2024 году. В том финале он открыл счет и был признан лучшим игроком матча. Заметьте, у Дани больше трофеев Лиги чемпионов, чем у «Барселоны» за всю ее историю. На этом точка».

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