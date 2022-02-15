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Эмилио Бутрагеньо: «Карим в основе – это прекрасная новость, надеюсь, он станет главным героем матча»

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Эмилио Бутрагеньо проанализировал предстоящий матч между «ПСЖ» и «Мадридом», а также порадовался возвращению Карима Бензема.

«Это прекрасный матч для любителей футбола, и опасный для соперников. Такие матчи помогают футболу расти. Все внимание приковано к нему, к тому, что произойдет сегодня вечером. Мы рады, что наш клуб принимает в этом участие», - сказал Бутрагеньо RealMadridTV.

 «Бензема – фундаментальный игрок для нас, не только благодаря его голам, но и благодаря созданию атак. То, что Карим в основе – прекрасная новость, надеюсь, он станет и главным героем. Нужно добиться хорошего результата в Париже, чтобы выйти в четвертьфинал на глазах у наших болельщиков. Учитывая, что старые правила о голах на выезде отменили, можно предположить, что в дополнительное время будут играть намного чаще».

 «Нам придется тяжело в обороне, нужно играть образцово все 90 минут, потому что атака «ПСЖ» крайне опасна».

 

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