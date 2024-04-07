Пас тура! Акинфеев отрезает 5 игроков «Факела» и организовывает гол

ЦСКА этой весной идет без поражений – два матча выиграли, в двух поделили очки. А в воскресенье добились первой с августа разгромной победы – не повезло «Факелу» (4:1), причем пропустили уже перед свистком на 90+4. За армейцев забили Тамерлан Мусаев, Иван Обляков, Аббосбек Файзуллаев и Федор Чалов.

На втором мяче остановимся поподробнее.

«Факел» классически прессинговал ЦСКА в 4-4-2. Ключевая проблема: центральные полузащитники Ираклий Квеквескири и Абдулла Багамаев поднимались к Саше Здьелару и Ивану Облякову, а вот защитники не выдергивались за спускающимися Виктором Давилой и Аббосом Файзуллаевым. Это образовывало большие разрывы.

Лучшая иллюстрация – второй гол ЦСКА. Квеквескири высоко прессинговал, Селе (вышел вместо Багамаева) тоже далеко от защитников. В итоге четверка полузащитников «Факела» очень разрозненна.

Техническая запись – «Яндекс Плюс x VSporte»

Акинфеев топово вскрыл «Факел» передачей низом. Ему помогли Гайич и Мусаев: оба рванули вперед, что посадило защитников. В итоге Файзуллаев принял мяч в катастрофическом разрыве между линиями (пятерка «Факела» на чужой половине, а четверка уже садится на свою треть!), откуда и разогнал голевую атаку.

И еще несколько наблюдений и фактов

1. Приятно удивил номинальный ЦЗ Илья Агапов на позиции латераля. Понятно, что Гайич сильнее, но Илья достойно смотрелся против блока 4-Х-Х.

Открывался по ширине (есть пространство для кроссов), подключался в контратаках, менялся с Мойзесом, оказывался в привычной для себя зоне над штрафной (обычно туда включался левым центральным защитником).

2. Форвард Тамерлан Мусаев – классный. Всегда верил, что талантлив, но боялся из-за тяжелой осени в «Балтике». Но борется за каждый мяч, энергичный, универсальный. И уже дважды забил в РПЛ (и «Ростову» в Кубке).

3. Хорошо, что забил Чалов. Потерялся весной, но шикарно исполнил: вылетел вторым темпом и забил левой четко в угол.

4. Даже в таком матче ЦСКА выглядел проблемно на последних минутах. Пропустили уже второй гол весной на 90+, всего за сезон уже 8 мячей с 76-й минуты.

5. Иван Обляков – третий ассистент лиги (32 передачи) с момента дебюта в 2016-м. По данным Opta, больше только у Квинси Промеса (33) и Артема Дзюбы (48).

Фото: РИА Новости /Саид Царнаев