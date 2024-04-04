«Две позорные желтые». Абаскаль винит Карасева за убитый прессинг с «Зенитом» – есть хоть доля правды?

Мы такое уже слышали.

«Спартак» проиграл первый полуфинал Фонбет Кубка России дома «Зениту» (1:2), а главный тренер Гильермо Абаскаль свалил часть вины на два судейских решения: «Очень жаль, что две замены были вынужденными. На мой взгляд, желтые карточки Наилю Умярову и Манфреду Угальде – позорные, поэтому не могли прессинговать, как до этого».

Уже классика. Помните же, как в начале сезона, когда «Спартак» проиграл «Зениту» 1:3, испанский тренер винил во всем предупреждение Михаила Игнатова на 10-й минуте? Тогда, кстати, тоже судил Сергей Карасев. И формулировка почти идентичная.

Теперь речь про более поздние карточки, начало-то «Спартаку» удалось: Угальде получил карточку на 41-й минуте, Умяров за срыв опасной атаки – на 57-й. А что же было до и после?

До карточек: почти без прессинга, своих игроков упускали

После того, как «Зенит» расставился, «Спартак» не прессинговал и терял игроков. Накрывал после потерь (в том числе – с фолами), но при владении «Зенита» откатывался на свою половину, дважды потерял Вильмара Барриоса (как раз в прессинге Умярова, еще не получившего желтую) и допустил проход Педро.

В этом эпизоде видно, как Умяров разрывался между полузащитниками «Зенита» в 4-3-3. Сначала ориентировался на Барриоса, а затем выскочил к Ахметову.

В итоге Барриос остался свободен, но продвинул мяч не лучшим образом.

На этом отрезке «Спартак» потерял инициативу.

После карточки Угальде и до желтой Умярова: «Спартак» не адаптировался, сыпались по цепочке

Промежуточная фаза.

1. Накрыл «Зенит» на фланге при розыгрыше от ворот и вернул владение после аута. Карточка Угальде не помешала интенсивному владению.

2. Дальше центральные защитники и полузащитники «Зенита» удерживали мяч под давлением несколько раз.

«Спартак» периодически встречал ближе к своей половине, но никак не мог выдавить Вендела, Педро и Барриоса – они постоянно сохраняли мяч. Так «Зенит» выходил на кроссы и сравнял счет.

Как итог – «Спартак» не адаптировался к обороне среднего блока после перехода «Зенита» на 4-3-3. Отдал инициативу до перерыва и не исправился после.

3. Пару раз «Спартак» накрывал прямо в штрафной. Но если «Зенит» и терял мяч, то ближе к чужой половине или на флангах, где рубились игроки без карточек.

Но как раз после прессинга на чужой трети Умяров получил карточку.

Родригао обыграл Антона Зиньковского в штрафной, а Страхиня Эракович спокойно выбежал через край – прессинг слетел из-за Угальде, который разрывался между Родригао и Барриосом (дело точно не в желтой карточке), и ошибки Зиньковского.

Дальше «Спартак» посыпался по цепочке: Эракович нашел свободного Сергеева, но Ивана снес Умяров.

После замены Умярова: не успевали страховать, страдали один в один

На 62-й минуте Абаскаль выпустил Руслана Литвинова вместо Умярова. С желтой на поле остались только Угальде и Срджан Бабич (сфолил после своего же привоза). И «Спартак» почти сразу пропустил.

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Во второй голевой атаке Эракович снова разорвал Зиньковского один в один.

Из-за обыгранного Зиньковского отрезана вся четверка полузащитников.

Только вышедший Литвинов не успел подстраховать (из-за этого освободился Клаудиньо), к Андрею Мостовому выдвигался Алексис Дуарте без предупреждения (не успел, Бабич следил за зоной левее), а Роман Зобнин, проигравший Педро, тоже играл без карточки.

Итого – карточки как-то повлияли?

На мой взгляд, влияние карточек минимально.

После желтой Угальде тренер убрал Леона Классена в перерыве. Следующая замена – как раз Умярова через пять минут после предупреждения. После появления Литвинова опорная зона избавилась от желтых. Возможно, Руслан не вошел в ритм, но он разминался – вероятно, его замена не зависела от карточки Умярова.

Проблема – в другом. Это уже пятый матч Абаскаля, когда «Спартак» отдает фланги «Зениту»:

1. Дуглас Сантос и остальные уничтожили ромб и фланги «Спартака» в Суперкубке-2022.

2. Повтор – уже московском матче РПЛ-2022/23.

3. Новый ромб осенью-2023. Итоги: 3:1 и мем про желтую Игнатова, убившую прессинг.

4. Мартовский выезд в Петербург. «Зенит» не конвертировал кроссы, но стабильно разбивал спартаковские фланги.

5. С 37-й минуты в Кубке. Снова 4-3-3 и несколько провалов.

Может, дело не только в желтых?

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Фото: РИА Новости /Александр Вильф, Владимир Астапкович; кадры трансляции «Матч ТВ»