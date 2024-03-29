«Зенит», «Краснодар» и «Динамо»: кто фаворит уникальной чемпионской гонки РПЛ?

Илья Васильев выделяет плюсы и минусы каждого претендента.

Вторую часть РПЛ Sports презентовал как уникальную чемпионскую гонку «Краснодара» и «Зенита». Спустя всего два весенних тура борьба за титул стала еще жестче: за трофей борются три команды.

В сезоне-2013/14 ЦСКА, «Зенит» и «Локомотив» выявили лучшего только в 30-м туре – в матче ЦСКА – «Локо». Сейчас похожая история: «Краснодар» и «Динамо» сыграют в последние выходные чемпионата. А уже в апреле нас ждут матчи «Краснодар» – «Зенит» и «Динамо» – «Зенит». Как претенденты подходят к решающему отрезку сезона?

Модель прогнозов Opta (оценка вероятностей исходов каждого матча на основе коэффициентов Opta с учетом силы соперника) считает команду «Зенит» фаворитом: вероятность чемпионства – 65,4%, у «Краснодара» – 20,5, «Динамо» – 11,6%.

Такой плотности за десять туров до финиша не было с 2004-го. Десять лет назад ЦСКА обогнал «Зенит» и «Локо» благодаря феноменальному рывку

«Зенит» Сергея Семака, доминировавший пять сезонов, – в непривычной ситуации, даже несмотря на обгон «Краснодара». Впервые лидирует так мало (сейчас – всего второй тур, когда «Зенит» находится на первом месте), еще никогда не имел слабого отрыва даже от третьей команды лиги.

Расклад после 20 туров уникален. Такая плотность последний раз наблюдалась в 2004-м, когда «Крылья Советов» (40) лишь на одно очко опережали «Локомотив» и «Зенит». За два года до этого, в 2002-м, «Локо» (43) на очко опережал ЦСКА и «Спартак», а чемпион определился в золотом матче «Локомотив» – ЦСКА (1:0 с легендарным голом Дмитрия Лоськова).

В последний раз настолько крутая чемпионская гонка случилась в уже упомянутом сезоне-2013/14, но она закрутилась ближе к финишу. После 20-го тура «Локомотив» Леонида Кучука вез четыре очка «Спартаку», который шел третьим, а ЦСКА вообще располагался на пятом, отставая от лидера на девять очков. В итоге ЦСКА одержал десять побед в десяти матчах и обогнал всех (64 очка), вторым стал «Зенит» (63), а «Локо» – только третьим (59).

«Динамо» – самый разбалансированный претендент. Вся топ-3 валится в конце матчей

Сравним атакующую статистику «Зенита», «Краснодара» и «Динамо»:

1. У «Зенита» – самая сильная атака. Команда Семака проседает только по количеству ударов из штрафной (8,75 – 6-е место в лиге, у лидирующего «Динамо» – 9,25), но в остальном доминирует. На классе выжимает лучшие моменты в лиге, владением отодвигает угрозу от своих ворот, атакует через фланги. После зимнего усиления (Нино, Артур, Педро) стала еще мощнее;

2. «Краснодар» – в топ-5 по владению, голам и созданной остроте, но атакующая статистика проседает с середины октября проседает. В первую очередь объясняется прагматичным стилем уволенного Владимира Ивича и неудачным стартом весны. При этом «Краснодар» все равно второй по ожидаемым очкам.

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Что будет дальше, не совсем понятно: теперь «Краснодар» тренирует Мурад Мусаев.

3. «Динамо» – только седьмое по владению, но все равно создает очень много моментов. Острейшее в быстрых отрывах (лидеры по ударам в контратаках, хотя, по данным Opta, ни разу не забило), при этом умеющее давить позиционно через фланги и игру между линиями, обладает индивидуально очень сильными атакующими игроками (Бителло, Константин Тюкавин, Хорхе Карраскаль)

Главная проблема «Динамо» – конечно, оборона.

Несмотря на шестое место по пропущенным, команда Марцела Лички сильно уступает «Зениту» и «Краснодару» по остальным оборонительным показателям.

«Зенит» и «Краснодар» сбалансированнее «Динамо»: дают качество в обороне и умеют атаковать. «Динамо» при всей яркости на некоторых отрезках сезона даже уступало по созданным моментам.

Удивительный факт о трех претендентах на титул: по разным причинам все валятся в конце матчей.

«Зенит» создает больше всех, но 38% моментов допускает в последние 15 минут. Команда Семака неоднократно сыпалась из-за потери концентрации. Несколько раз – при скользком счете («Ростов», «Динамо», «Локомотив»). Пока есть проблема и в новой части сезона: допустили момент Михаила Игнатова (0:0) и пропустили от «Урала» в гостях (4:1).

Также это худший оборонительный отрезок «Краснодара» (4 пропущенных гола, столько же пропустили в середине первых таймов, но после 75-й гораздо слабее по xG). Команда долго адаптировалась к откату Ивича в концовках. Плюс становилось тяжело без качественной подмены в опорной зоне: лидеры выдыхались, резервисты не тянули.

У «Динамо» – вообще отрицательная разница голов (2-8). Команда не умеет играть вторым номером, не ценит мяч и дрожит при минимальном преимуществе.

За «Зенит» – чемпионский опыт. У Краснодара – лишь один игрок с трофеями, «Динамо» отпускало соперников в победных матчах осенью

Уникальное преимущество «Зенита» – чемпионский опыт. Михаил Кержаков, Вильмар Барриос и Александр Ерохин застали пять чемпионств эпохи Семака, Вячеслав Караваев, Дуглас Сантос – четыре, Вендел и Андрей Мостовой – три, Клаудиньо, Нуралы Алип и Ивана Сергеева – два. Марио Фернандес трижды участвовал в драматичных чемпионских гонках РПЛ, Страхиня Эракович столько же раз выигрывал чемпионат Сербии.

Опыт и зрелость – возможно, ключевые детали в раскладах. В феврале лидер «Краснодара» Хуниор Алонсо (чемпион Парагвая, Аргентины и Бразилии) рассказал , что Ивич научил «Краснодар» правильно страдать. Очевидно, с каждым матчем давление на молодых футболистов «Краснодара» нарастает: возможны неожиданные ошибки даже в самых простых ситуациях (например, привоз Матвея Сафонова с «Ростовом»). Алонсо – единственный игрок старта «Краснодара» с чемпионским опытом. Также он есть у Кади, который при Ивиче был игроком ротации. Мусаев тоже еще по-настоящему не участвовал в таких гонках. Ивича уже уволили.

Личка говорит, что «Динамо» – тоже в гонке, но осознает, что команда – только на пути становления: «Надо уметь побеждать в таких тяжелых матчах, как, например, дома с «Факелом» и с «Пари НН». Это тоже мастерство команд, которые становятся чемпионами. Из пяти подобных матчей выиграть четыре и еще в одном сыграть вничью. А мы в таких ситуациях выигрываем один-два матча из пяти, остальное – ничьи.

Нужно играть умнее. Мы хотим не только забивать голы, но и играть на ноль. Риск должен быть оправданным: нужно было играть умнее, не прессинговать так высоко, защитники должны были держаться компактнее и разговаривать с игроками впереди них». На старте весны «Динамо» пока побеждает в матчах, где это необходимо.

Потеря лидеров слишком чувствительна для «Краснодара», в запасе «Динамо» нет оборонительных полузащитников

Еще одно преимущество «Зенита» – глубина состава. Благодаря опытным и мощным игрокам у Семака больше инструментов для взлома соперников: команде знакомы 3-5-2 и 3-4-3, можно ускоряться во вторых таймах с помощью выходов Караваева, Густаво Мантуана, Педро, Вильзона Изидира и Ивана Сергеева. «Зенит» тяжело представить без Дугласа Сантоса, Барриоса, Вендела и Клаудиньо, но даже при отсутствии кого-то из них у Семака есть опции для качественной (но, конечно, не равнозначной) замены.

«Краснодару» и «Динамо» сложнее. За Лукасом Оласой, Алонсо, Витором Торменой (Кайо гораздо слабее основных защитников), Эдуардом Сперцяном и Джоном Кордобой никого нет – потеря любого максимально чувствительна, общий недобор игроков ударит по качеству игры еще сильнее.

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«Динамо» в порядке впереди, но совсем не блещет сзади: вингеры почти не отрабатывают на своей половине поля, а Диего Лаксальт незаменим в опорной зоне. У Лички нет оборонительных полузащитников, которые готовы были бы изменить сценарий игры во втором тайме при счете в пользу «Динамо».

«Зенит» Семака еще ни разу не заваливал весну. До конца сезона больше нет матчей сборных – плюс для «Краснодара» и «Динамо»

Еще один (да) аргумент в пользу «Зенита» – традиционно мощная весна при Семаке. Обычно «Зенит» сохранял преимущество, добытое осенью, только прошлой весной петербуржцы набрали меньше очков за игру (2,44), чем в осенней части (2,47).

Как правило, «Зенит» грамотно перезапускался зимой + помогали точечные трансферные кампании. Это весной в «Зените» было и то, и другое: статусные приобретения (Нино, Артур, Педро) и ожидаемый откат к 4-3-3 за пару месяцев работы в ОАЭ и Катаре.

Правда, в апреле у «Зенита» тяжелый календарь: дважды «Спартак» в Кубке, выезды к «Краснодару» и «Динамо» в РПЛ.

Другой возможный плюс «Краснодара» и «Динамо» – отсутствие матчей сборных до июня. Оба клуба невероятно зависимы от латиноамериканских сборников. Фабиан Бальбуэна рассказывал, что устает от перелетов, а Алонсо фактурно описывал тяжелые перелеты: «Если «Краснодар» играет дома, еду в Сочи или Минеральные Воды – это примерно пять часов. Затем лечу в Стамбул – два-два с половиной часа. Дальше – самолет до Сан-Паулу, тринадцать часов. Ну и последний перелет – до Асунсьона, еще пара часов.

Сразу после сборных «Краснодар» играл только на выезде, поэтому я добирался из Стамбула до Москвы, а затем летел в город проведения нашего матча. По-моему, это были самые длительные перелеты, мой рекорд – 40 часов».

В «Зените» все проще: россиян почти нет, бразильцы своей сборной не нужны.

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Сложность календаря «Зенита» в ближайший месяц и постоянное нахождение латиноамериканцев в России не разбивают сомнения в готовности «Краснодара» и «Динамо» выиграть титул.

«Краснодар» в разгар чемпионской гонки убрал Ивича – тренера и лидера, заложившего победный фундамент. Да, команда испытывала проблемы на старте весны, но, во-первых, в таблице все равно не случилось катастрофы, а, во-вторых, до этого Ивич все время находил выходы из тяжелых ситуаций. Теперь в «Краснодаре» – Мусаев, из-за чего – неизвестность. Как он докрутит роли игроков, какой выберет состав, что будет с его авторитетом после увольнения Ивича, которого уважали лидеры раздевалки?

Против «Динамо» – сложный календарь в ближайшие недели, то есть здесь нет даже прямого козыря в сравнении с «Зенитом». В пятницу «Динамо» ждет тяжелая игра с «Ростовом», который прекрасно начал весну. Дальше – СКА-Хабаровск в Кубке, а затем – «Спартак» в РПЛ. Несмотря на нынешнее состояние «Спартака», конечно, тоже будет непросто: Угальде и Игнатову/Соболеву удобно играть против разбитой динамовской середины, а плохо закрытые фланги комфортны вингерам Гильермо Абаскаля.

Ближайшие два тура – главная проверка зрелости Лички и его команды.

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«Зенит» – главный фаворит чемпионской гонки благодаря сильному и разнообразному составу, чемпионскому опыту и качественному весеннему, тренерским решениям. В ближайших двух турах, перед тяжелым отрезком, «Зенит» съездит к «Крыльям» и встретит «Балтику» – здесь возможно и оформление решающего отрыва.

«Краснодар» – главная загадка. Скорее всего, Мусаев не пойдет на тотальные перемены, но неясно, как он справится с командой в такой непростой период. Многие ответы мы получим уже в этом туре – «Краснодар» едет к Локомотиву».

Главный страх «Динамо» – оборона. Команда Лички за зиму не починила осенние проблемы: просела на последних минутах против «Локо», много допустила в равных составах с «Ахматом». Сложно поверить, что так играет чемпион.

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