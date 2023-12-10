Главное об РПЛ-2023: «Краснодар» стабильнее «Зенита», «Динамо» удивило, «Факел» – преображение года, «Сочи» – позор

Итоги первой части для каждого.

Первая половина РПЛ-2023/24 – все. Чем запомнились эти 18 туров?

Осенний спад не помешал «Краснодару» уйти лидером. Впервые в истории

2023-й Владимира Ивича уже вошел в историю «Краснодара»: прагматичная революция, максимизация ролей Джона Кордобы и Хуниора Алонсо, всего четыре поражения в РПЛ за 32 матча (два – весной, два – осенью), реальная борьба за чемпионство и американские горки по набору очков с октября.

«Краснодар»-2023/24 стал одной из самых разносторонних команд лиги : при необходимости позиционно атакует, выбегает в быстрые атаки, встречает при розыгрышах от ворот, откатывается на свою половину, экспериментирует с тактикой, в топ-3 по забитым и пропущенным со стандартов.

Но с 12-го тура «Краснодар» набрал всего одиннадцать очков (разделил седьмое место с ЦСКА и «Ростовом»). Команде нужно усиление: из-за усталости наметился регресс, тяжело добавлять со скамейки, часть лидеров безальтернативна. Но благодаря классному старту «Краснодар» справедливо захватил лидерство: в топе по большинству метрик, достойно смотрелся в топ-матчах и воспользовался проблемами других фаворитов.

Теперь дело за селекцией.

Нестабильный «Зенит» близок к привычному темпу набора очков. Но не убедил на дистанции

Сегодняшний «Зенит» приближен к обычным результатам за 18 туров, но тревожных звонков достаточно: не убеждает в первых таймах, мало ярких побед, уже выполнил норму поражений на сезон (четыре, в РПЛ-2018/19 было шесть, в остальных не больше трех), хотя обладает мощнейшим составом лиги.

Нестабильность – из-за вечной необходимости в переменах . Вот лишь часть тактических перестановок:

● сначала уехали Далер Кузяев и Малком – лидеры прошлых сезонов. Параллельно истерил еще и Вендел;

● Сергей Семак начал сезон с парой Ренан – Чистяков, но Роберт привозил каждый матч, а Дмитрий быстро выбыл из-за травмы. Пришлось перехватить Страхиню Эраковича, поверить в Нуралы Алипа, переквалифицировать Вячеслава Караваева в третьего центрального;

● позже Семак перестроил правый фланг под Марио Фернандеса, а после травмы пошли эксперименты с гибридными ролями Густаво Мантуана и Эраковича;

● Клаудиньо и Вендел поменялись позициями в центре поля: раньше восьмерка «Зенита» атаковала слева, теперь – справа;

● разные идеи в позиционных атаках: первые туры без Вендела – навесы и прострелы слева, затем – акцент на подключения Фернандеса справа, во второй половине осени – 4-4-2 с перегрузом центральных защитников от нападающих и вингеров (еще к ним приходил Вендел).

Зимой придут новички, а команда получит время на стабильную подготовку. Скорее всего, «Зенит» прибавит.

«Динамо» в тройке – шок. Жесткий рассинхрон атаки и обороны

«Динамо» – одна из ярчайших атак РПЛ. Команда Марцела Лички – в топ-3 по xG, ударам из штрафной, по касаниям в ней и четвертая по явным моментам.

Личка перестроил «Динамо» на 4-2-3-1 с Федором Смоловым в роли десятки и Диего Лаксальтом в опорной зоне. Вингеры приходят к полузащитникам в середину, чтобы комбинировать и убегать с Константином Тюкавиным за спины. На флангах остаются крайние защитники – особенно активен и эффективен Дмитрий Скопинцев. Атака редко отрабатывает сзади, из-за чего у «Динамо» бешеный потенциал в контратаках.

Но разбалансированность мешает сзади. В первой половине осени «Динамо» не раз страдало из-за отсутствия дисциплины. Команда не проигрывала с девятого тура, но «Урал» опасно отвечал во втором тайме (2:1), «Сочи» ушел с 1:3 (3:3), ЦСКА мог забивать три-четыре (3:2), «Рубин» создавал шансы (1:0). Проблемы сзади очевидны: 12-е по явным моментам, 14-е по xG и касаниям в штрафной, 15-е по допущенным ударам из нее.

Сложно сказать, возможен ли баланс в командах Лички. Но у «Динамо» шикарная глубина состава по меркам РПЛ, позволяющая бороться за топ-3 и больше – этим необходимо пользоваться.

«Локомотив» – противоречие. Четвертый, но нулевой без Дзюбы и допускает больше, чем создает

Две победы над «Зенитом» не должны обманывать – «Локомотив» не в порядке.

Список ужасных отрезков: разгром от ЦСКА (1:4), легендарные 3,1 xG от «Крыльев» (1:1), унылая ничья с «Краснодаром» (1:1), второй тайм с «Балтикой» (3:2), тяжелый матч с «Оренбургом» (0:2), ужасная подготовка к «Ростову» (0:1), слабая игра со «Спартаком» в большинстве (1:1), бездарная концовка в Самаре (3:3). 8 матчей из 18 – катастрофа.

Да, «Локо» – волевой и тащит в концовках, но игра абсолютно не поставлена с учетом множества топ-опций впереди, звездной опорной зоны и мощно укомплектованных флангов обороны .

«Локомотив» – 9-й по созданному xG и 13-й по допущенному. Лучший игрок – вратарь Илья Лантратов. Без Артема Дзюбы команда не умеет атаковать. Максим Глушенков и Сергей Пиняев не так стабильно ярки, как весной.

В этом сезоне Михаил Галактионов не убеждает по качеству игры, хотя закончил осень в шаге от топ-3.

«Спартак» поздно пришел к оптимальной тактике

В начале сезона «Спартак» всерьез претендовал на чемпионскую гонку (яркие результаты, новички, сильный состав на всех позициях), но быстро отвалился.

Негатива много: странные тактические решения (роли Виктора Мозеса и Виктора Медины, ромб на «Зенит», вера в оборонительные скилы Тео Бонгонда), слабые топ-матчи («Зенит», «Краснодар», ЦСКА), упрямый игнор Руслана Литвинова и Данила Пруцева.

После дерби с ЦСКА появилось ощущение, что Гильермо Абаскаля скоро уволят – тактической стабильности, которую испанец обещал весной, не было. Но тренер выровнял ситуацию: перешел на 4-4-2 с Литвиновым и Пруцевым в опорной зоне, поставил в старт Антона Зиньковского, подобрал оптимальную роль Михаилу Игнатову .

На дистанции сезона качество игры среднее. Год назад «Спартак» по большинству показателей уступал только «Зениту», весной лажал сзади, но все равно сильно атаковал. Сейчас же команда Абаскаля создает меньше (7-е по xG), хуже обороняется (8-е) и только 5-я по ожидаемым очкам.

«Крылья Советов» – блеск. Нашли новых лидеров и долго шли в топ-5

«Крылья Советов» долго шли в топ-5 (и даже занимали второе место). Успех особенно восхищает на фоне весенней борьбы за выживание и травм Романа Ежова, Сергея Бабкина, Владимира Писарского и Дмитрия Цыпченко.

«Крылья» неудержимы, если забивают первыми. Такой сценарий практически гарантирует яркость : резвились с «Ростовом» (5:1), уничтожали «Локомотив» в первом круге (1:1) и разнесли «Спартак» (4:0). Исключение – второй тайм с ЦСКА (2:0 трансформировались в 2:2). Сложнее, если нужно отыгрываться: да, дожали «Динамо» (3:3) и «Локо» (3:3), но зачастую стерильны при необходимости раскрываться («Рубин», «Пари НН», «Зенит», «Краснодар», в гостях у «Спартака»).

Главное достижение – новые лидеры. Игорь Осинькин доверился Никите Салтыкову, дал свободу Бенхамину Гарре, поставил на Бабкина и Фернандо Костанзу в опорной зоне, ожил даже Николай Рассказов.

Осинькин понимал, что «Крыльям» везло с реализацией и боялся второй части осени. Но все обошлось: результаты немного просели, но борьба за топ-5 еще впереди.

«Рубин» превратился в середняка. Вместо борьбы за выживание

В начале сезона казалось, что Рашид Рахимов – один из главных кандидатов на увольнение, но сейчас «Рубин» запрыгнул в топ-8. Для новичка Казань выделяется качественной обороной: делит пятое место по пропущенным и четвертая по оборонительному xG.

«Рубин» организованно защищался в начале чемпионата, но не хватало скамейки: регулярно сдувались во вторых таймах и не могли переворачивать матчи. Но трансферы усилили нападение, замены стали вариативнее. Изменился и сам Рахимов : ушел с 3-5-2 на 3-4-3, сделал оборону компактнее, сохранил опасные переходы в контратаки и стандарты.

Как итог – «Рубин» выдерживал темп в течение всей игры, дожимал во вторых таймах и взлетел в середину таблицы из стыков.

ЦСКА в четырех очках от топ-3. Хоть это обнадеживает

ЦСКА – самый страдающий топ-клуб РПЛ. Запас исключительно из молодежи, минимальная ротация, постоянные кризисы, осенний спад. В адрес Владимира Федотова много хейта . Якобы трусливая тактика, вечные три защитника (и многих не волнует, что Мойзес – очень атакующий), недоверие к молодежи.

При этом осенью Федотов вытащил ЦСКА с оборонительного дна: тогда спустились вниз по всем оборонительным метрикам, сейчас стучатся в десятку. Атака тоже наладилась: Федор Чалов и Аббос Файзуллаев креативят, периодически обостряет Виктор Давила, латерали очень агрессивны впереди.

Не хватает физики в конце из-за отсутствия замен, но весна и топ-матчи показывают, что Федотов умеет настраивать команду: удались первые таймы с «Динамо» (1:2, 2:3), «Спартак» отскочил (2:2), «Локо» разгромно проиграл (4:1), «Зенит» спасся только в концовке (1:1), «Краснодар» проиграл впервые в сезоне как раз ЦСКА (1:0).

Возвращение Игоря Дивеева лишь частично поможет ЦСКА. Саша Здьелар и Виктор Мендес незаменимы (подменяет Иван Обляков, которого видят впереди, Константин Кучаев почти не играет и проигрывает конкуренцию), латерали Милан Гайич (правша, играющий слева) и Хелвен безальтернативны. Нужны минимум три, а то и пять трансферов в разные линии.

«Пари НН» закончил в топ-10. Стал одной из лучших оборон лиги

Сергей Юран прививает одинаковый стиль всем своим командам: строгие 3-5-2 (еще может в 5-2-3), отлаженные контрвыпады, стандарты, прессинг при розыгрышах от ворот, режим автобуса на своей половине, стабильный прогресс атакующего игрока. «Пари НН» невероятно эффективен для такого слабого состава: закончил в топ-10 и пропустил всего 16 голов (меньше только «Краснодар» – 14).

«Пари НН» на дне атакующих метрик. Зато тащит благодаря обороне : 5-е по xG (2-е без учета пенальти, лучше только «Зенит») и ударам из штрафной, 7-е по допущенным передачам в опасную зону, 9-й по касаниям в штрафной.

Прогресс года – Эдгар Севикян. Год назад никто не понимал, в чем сильные качества полузащитника, но перевод в центр нападения перезапустил его карьеру. Во второй половине осени Эдгар играл меньше, но все равно остался самым творческим игроком прагматичного «Пари НН»: отвечал за комбинации, контратаковал, бил издали и создавал моменты на чужой трети.

«Ростов» справился с летним кризисом. Сначала помог Голенков, затем – Осипенко

После стильного разгрома «Рубина» (3:0) «Ростов» не побеждал семь матчей подряд (три раза проиграли и трижды разбазарили 2:0). Данил Глебов говорил об атакующей импотенции, а Валерий Карпин назвал катастрофой отрезок без травмированного Максима Осипенко.

В этом сезоне «Ростов» атакует даже лучше, чем в прошлом . Осенью проблемы замаскировал Егор Голенков: 4+2, помощь при выходе из-под прессинга, яркие рывки с мячом, отличной чтение траектории мяча. С возвращением Осипенко и пенальти «Ростов» стал эффективнее: больше надежности сзади, новый приток голов с точек.

«Ростов» все еще нестабилен, но несколько побед забросили в десятку. На фоне прошлой РПЛ сезон кажется провальным, но на самом деле ростовчане регрессировали к среднему, к тому же не повезло с травмой Осипенко и отъездом Александра Сильянова.

«Факел» – преображение года. Ташуев изменил все

С назначения Сергея Ташуева «Факел» набрал 17 очков из 21 в сезоне, лидер по пропущенным (шесть в 11 матчах) и третий по допущенной опасности (лучше только «Зенит» и «Краснодар»).

Пока главная проблема впереди. Но Ташуев изменил стиль: ушел от 3-4-1-2 к 4-4-2, обновил позиции половины состава, стал вторым по интенсивности прессинга, смело контролирует мяч на чужой половине . Не хватает моментов и реализации.

Союз «Факела» и Ташуева – восторг. При Олеге Василенко, Дмитрии Пятибратове и Вадиме Евсееве «Факел» играл глубже, прагматичнее и прямолинейнее – сплошной регресс.

Ташуев предложил новые идеи (ушел от вечных пяти защитников), заново раскрывает игроков (Руслан Магаль, Вячеслав Якимов), адаптировал роль Хызыра Аппаева под себя. Так «Факел» покинул зону вылета.

«Урал» шикарно начал, но сдулся. Сначала кризис был не по делу

«Урал» – сенсация старта сезона. Неожиданно взобрался на второе место (10 очков из 12 возможных), победил ЦСКА (2:1) и «Спартак» (3:2), успешно использовал две схемы, прессинговал, поставил классные стандарты и использовал выносы вратаря Ильи Помазуна. Но с шестого тура «Урал» набрал всего девять очков (хуже только «Сочи») и пятнадцатый по допущенной остроте.

Кризис «Урала» сложнее, чем кажется:

● «Ахмат» отскочил (0:1), Виктор Гончаренко был ближе «Факела» к победе (0:0), «Локо» отыгрался на 95-й (2:2);

● «Сочи» (1:3) реализовал в стартовые полчаса все моменты, хотя до первого гола «Урал» был в порядке, прижали «Динамо» во втором тайме (1:2);

● много невезения на этом отрезке: середняки по xG, но забили на 4,68 гола меньше ожидаемого (больше разница только у «Рубина»), пропустили на четыре мяча больше ожидаемого (худший результат РПЛ), недобрали восемь очков («Сочи» – девять, остальные гораздо меньше).

«Урал» с шестого тура ужасно нестабилен, но зачастую смотрелся на уровне середняка, а не аутсайдера.

«Ахмат» Ромащенко – ужас. После ухода Ташуева лучше не стало

«Ахмат» начал с трех поражений в четырех турах – это привело к увольнению Сергея Ташуева. Изначально Мирослав Ромащенко ничего не ломал: играл на старых установках, набрал семь очков из девяти возможных, поднялся из зоны вылета на восьмое место.

Но после перерыва на сборные «Ахмат» развалился: эксперименты Ромащенко не работали, Ясмин Челикович привозил в каждом матче, структура разрознена , команда снова в зоне переходных матчей, у нее одна победа с середины сентября.

Эпизодически «Ахмат» приятный: перекусывал «Зенит» прессингом, стильно выстраивался против «Ростова» (не хватило стабильности), даже победил «Спартак». Но другая половина матчей разочаровала.

Ромащенко прямо сейчас – один из главных кандидатов РПЛ на увольнение.

Деограсия вытащил «Оренбург» из кризиса Ярошика. Но девять матчей без побед пугают

«Оренбург» развалился при Иржи Ярошике. Регресс ожидался и при Марцеле Личке: весной слабо оборонялись, ушли Матео Стаматов, Тимур Аюпов и Александр Эктов. Но явно никто не ожидал лишь одного очка за пять туров.

Давид Деограсия встряхнул: стал прагматичнее в обороне, сохранил свободу лидеров впереди, доминировал над ЦСКА (1:1), хлопнул «Локомотив» (2:0) и «Зенит» (3:1) . Но с тех пор «Оренбург» не побеждает. Развалился в обороне против «Динамо» (0:2), многое позволил «Ростову» (1:1), не набрал очки против конкурентов «Балтики» (0:1) и «Факела» (1:2), так и не взбодрился против «Сочи» (1:1).

Зимой «Оренбург» покинет Лукас Вера – важнейший архитектор атак и почти всей остроты. Команде не помешает баланс: опытный тренер + качественный оборонительный опорник. Понадобится для борьбы за выживание.

Стиль «Балтики» понятен. Но перспективы Игнашевича смущают

«Балтика» начала сезона – стилистическое открытие. Сергей Игнашевич неожиданно прессинговал агрессивнее всех в РПЛ. Получалось не все, но «Балтика» менялась благодаря заменам и трансферам.

Осенью Игнашевич заменил половину состава, сбавил в интенсивности прессинга и сохранил неплохую оборону. «Балтика» атакует в силовом стиле: агрессивные фланги, навесы, заполнение штрафной, но создает мало моментов.

Главная проблема – нет результатов с конкурентами . Проиграли «Сочи» (0:2), «Рубину» (0:1) и ничего не добились против «Пари НН» (0:0) и «Факела» (0:0) – это ставит будущее Игнашевича под сомнение.

«Сочи» – позор года. Они заслужили вылет

Главный вопрос: не почему «Сочи» так поздно уволил Александра Точилина, а зачем его назначил? Аналогично – и про Дмитрия Хохлова.

Хохлов и Точилин ничего не показали. У «Сочи» крепкий состав для уверенных 10-12-х мест, базис 3-4-3, лидеры в каждой линии (Ванья Дркушич, Крис Нобоа, Артур Юсупов, Кирилл Кравцов, Мартин Крамарич), но нет ни одного адекватного отрезка в сезоне.

Периодически «Сочи» показывал симпатичный футбол, но команду хватало максимум на тайм. «Сочи» легко выключался, плохо атаковал вместо пропущенных, не подстраивался под ужасный газон. В итоге деградировал весь 2023-й и законно находится ближе всех к вылету.

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Алексей Даничев, Артур Лебедев, Григорий Сысоев, Александр Вильф, Сергей Пивоваров, Владимир Федоренко, Павел Лисицын, Александр Гальперин, Виталий Невар