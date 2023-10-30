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Ярчайшая дуэль ЦСКА с «Краснодаром» – Федотов обыграл Ивича по делу? Разбор спорных решений и перестроений

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Суть первого поражения лидера.

«Краснодар» впервые в сезоне проиграл матч РПЛ: по делу отдал первый тайм ЦСКА и активно спасался после перерыва. Дуэль Владимира Ивича и Владимира Федотова – одна из ярчайших в чемпионате. Было все: тактические решения, красивый гол, важные спасения, матч-менеджмент и много эмоций.

Пора систематизировать первое поражение «Краснодара». Все справедливо?

«Краснодар» перешел на 5-4-1, чтобы разбирать ЦСКА 1-в-1. Получилось спорно из-за роли Кади

Владимир Ивич удивил составом: Сергей Волков сохранился в старте после ужасного выезда в Калининград (в последний месяц серьезно сбавил), Кади снова в основе, а Никита Кривцов перешел в запас. 

Еще сюрпризы: Лукас Оласа вышел в тройке центральных защитников, левым латералем стал Олакунле Олусегун (с другой стороны, шикарно сыграл с «Балтикой»), Кади и Жоао Баши расположились под Джоном Кордобой. Основное отличие от большинства матчей: раньше «Краснодар» чаще играл в 5-3-2 при схожих установках, когда Кади или Ильзат Ахметов становились восьмерками.

Периодически Кади спускался глубже и образовывал треугольник с Александром Черниковым и Эдуардом Сперцяном, но в большинстве эпизодов накрывал тройку центральных защитников ЦСКА – так «Краснодар» адаптировался под давление 1-в-1. Под прессингом команда Владимира Федотова спокойно выбивала, а впереди в такие моменты полезно играли Антон Заболотный и Федор Чалов: боролись и подбирали мячи. Хотя моментов после выносов практически не было.

С одной стороны, «Краснодар» справлялся с шириной ЦСКА, быстро возвращался, но защита от Кади смутила. Эпизодически он слишком ориентировался на середину и полуфланг, а затем медленно реагировал на фланговые подключения соперников. И это повлияло на результат.

«Краснодар» снова пустил гол с фланга Волкова – Кади. Стягивающий рывок Облякова – восторг

На прошлой неделе мы разбирали фланговые проблемы «Краснодара». Выход Олусегуна улучшил игру слева, но на фланге Кади – Волкова снова было опасно. В первом тайме ЦСКА создал два явных момента после подач слева: Матвей Сафонов вытащил тяжелый удар Чалова, а чуть позже Федор реализовал свой момент.

В первом эпизоде Илья Агапов навесил дважды. Сначала Кади ориентировался на полуфланг и владение Виктора Мендеса, а Милан Гайич вынудил Волкова сесть в защиту (плюс Тормена вышел за Аббосом Файзуллаевым). Агапов был совершенно свободен, но «Краснодар» прервал кросс.

Через несколько секунд ситуация повторилась: Кади закрывал коридор для проникающей, Волков ориентировался на Гайича уже в широкой позиции. Агапов снова навесил без сопротивления. И здесь у ЦСКА получилось: Хелвен опередил Олусегуна, а срезка от Заболотного прилетела Чалову.

В голевой атаке уже навешивал Файзуллаев. Кади снова оборонялся около опорников, поддавил Гайича, но Милан легко отдал Файзуллаеву.

Дальше важны три рывка: Гайича – он усадил Кади ниже, открыв коридор Аббосу, Файзуллаева – пробежал мимо Волкова и шикарно подал, и Облякова – вытянул Тормену, из его зоны забивал Чалов. При этом помощи от Черникова нет – похожий симптом был с «Балтикой».

Развязка – восторг. Во-первых, блестящее исполнение Чалова. Во-вторых, Обляков не только вытянул Тормену, но и был готов к пасу Чалова, так как оказался за спиной защитника.

Новые розыгрыши «Краснодара»: Оласа – в паре защитников, Алонсо – в опорной зоне. В первом тайме ЦСКА справился

Ивич удивил игрой на мяче. Обычно Алонсо – главный разыгрывающий, ищет партнеров между линиями или забрасывает на Кордобу. В этот раз система изменилась: Тормена и левый защитник Оласа начинали атаки в центре, Алонсо поднимался в опорную зону. ЦСКА подстроился движением Файзуллаева: Аббос уходил за Хуниором, а Обляков и Мендес накрывали Сперцяна и Черникова. 

Правда, в некоторых эпизодах Алонсо и Черников располагались так, что Файзуллаев закрывал обоих, а один из опорников мог сесть ниже. При этом во многих эпизодах позиция Гайича была узкой, что насыщало середину и полуфланг (а серб мог легко переключиться на Волкова). 

Передачи на Алонсо делали «Краснодар» предсказуемее. Ему удобнее пасовать налево, поэтому ЦСКА быстро подстраивался и зажимал фланг, продвижение от ворот рушилось. Закидушки усложнял перформанс Мойзеса – о нем расскажем ниже.

Во втором тайме Ивич вернул привычную атаку. «Краснодар» стал острее еще и благодаря заменам

В первом тайме «Краснодар» создал момент на угловом: Тормена переиграл Здьелара, но Гайич вынес с линии ворот. С игры получалось сложнее.

Идея была. «Краснодар» поднимал Алонсо, в центре и полуфлангах постоянно находились Баши, Кади, Сперцян и Черников. 

Но привычная схема была нарушена: «Краснодар» почти не выходил на кроссы, не угрожал через середину, доставки туда не было. Стало проще, когда перед заменами Ивич вернул старые установки: Алонсо вернулся к защитникам, Оласа чаще проникал на левый фланг. Появились умные передачи в середину и качественные кроссы. Плюс вскоре Ивич вмешался заменами: Мозес вышел в пару к Кордобе, Ахметов сыграл вместо Кади. 

Вспомним качественные подходы до выхода Никиты Кривцова:

1. Дриблинг Сперцяна с заходом в штрафную: начался со стенки Оласы с Баши, затем Эдуард прорвался в свободный коридор, но Хелвен прервал проход;

2. Контратака с ударом Сперцяна в ближний угол: перехват Эдуарда плюс подыгрыш вышедшего Мозеса;

3. Нацеленный кросс Оласы: переход налево организовал Алонсо с привычной позиции, забегание Лукаса по краю (в первом тайме не заходил на чужую треть для подач), Кордоба чуть не добрался до мяча, но замкнуть мог и Черников.

С выходом Кривцова «Краснодар» вернулся к привычным настройкам: Никита искал мяч недалеко от Кордобы, Ахметов вернулся налево, Сперцян разгонял в середине, Мозес атаковал правее и смещался в центр. Все началось с привоза Агапова, который зачистил Акинфеев. А через три минуты сам Кривцов эталонно нашел пространство, но Кордоба не замкнул прострел. А ведь еще был удар Оласы в штангу после углового.

В итоге «Краснодар» зажал ЦСКА после 60-й минуты: доминировал по моментам и почти не выпускал на свою половину. Все благодаря матч-менеджменту Ивича и заменам: сначала вернул привычные роли Алонсо и Оласе, чуть позже выпустил Мозеса к Кордобе (3-5-2 при обороне, в атаке к Баши выдвигался Оласа), а выход Кривцова откатил к знакомым настройкам в 4-2-3-1.

Данные и графика – Opta

Мойзес закрыл Кордобу. Его было не продавить

Кордоба способен продавить любого защитника в РПЛ, но Мойзес держался шикарно. Особенно впечатлил первый тайм: несколько жестких выходов в контрпрессинг, постоянная борьба наверху, перформанс на скорости. По сути, Мойзес выключил Кордобу почти на весь матч.

Самый яркий эпизод – в середине первого тайма. В паре со Здьеларом не дал развернуться после выноса Баши.

Не проиграл в спринте и жесткой борьбе. Еще и выгнал на фланг из опасной середины.

Отобрал мяч и додавил Кади вместе с Файзуллаевым. Огонь!

Выводы

1. Ивич предложил несколько неожиданных планов. 5-4-1/3-4-3 в позиционной обороне и прессинге. «Краснодар» разбирал ЦСКА 1-в-1, планировал нейтрализовать вбегания латералей (как раз для этого и перешел на пятерку). Получилось не все. ЦСКА ничего не создал после выносов Акинфеева, но снова прорвало фланг Волкова и Кади.

2. К прессингу добавились неожиданности при владении. Алонсо уходил в опорную зону, но идея работала так себе из-за нарушенной связи. Плюс ЦСКА организованно накрывал. Учитывая несыгранную тройку защитников, получилось достойно.

3. Федотов готовился проблемному флангу «Краснодара» и отлично придавил слева.

4. Какой же Чалов крутой! Огромный объем на чужой трети (подборы, разгон атак), мастер-класс по открыванию в голевой атаке, добавил еще и оборонительной работой.

5. Мойзес – вау. Вышел на непривычной позиции страхующего, но выдержал темп Кордобы.

6. Агапов – всадник апокалипсиса в две стороны. Классно подключался вперед в первом тайме, мог прибить «Краснодар» во втором, но привез момент Кривцова и странно пятился перед ударом Сперцяна в контратаке (Акинфеев выбил из ближнего угла).

7. Ивич признал ошибки и перестроился, несмотря на неоднозначность стартовых планов. Сначала вернул привычные роли лидерам, затем сделал необходимые замены и нагнетал темп. Если бы «Краснодар» сравнял, это было бы справедливо.

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

15 комментариев

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Рома Емельченков
Агапов - катастрофа. 4 привоза за матч:
1) Подсунул мяч Мойзесу под прессинг Кордобы. Итог - опасный штрафной удар.
2) Скинул мяч назад Акинфеев у в недодачу. Кордоба почти успел выскочить 1 на 1.
3) На ровном месте потерял мяч и упал. Спас Акинфеев.
4) Растерялся, зачем-то убежал на фланг и из его зоны Кривцов отдавал голевую на Кордобу. Спас Келлвен ценой накладки от Кордобы.
Это какой-то концентрированный Виктор Васин, в каждом матче жёстко косячит, но сегодня уже передоз. Игроков такого уровня не должно быть в ЦСКА в принципе.
+10
0
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Shuller18
Матч достойных соперников на три результата, где на первый план вышли мастерство и удача. Оба тренера молодцы.
+10
-3
+7
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Чемпион Людей
странно говорить о тактической дуэли. у Федотова настолько мало игроков, что он сделал всего 1 замену и то на 80-ой минуте. выпустил всех, кого смог, и на характере + везении выгрыз минимальную победу
+6
-2
+4
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Песчанка
Ответ zenitni barsuck
Конечно во втором тайме кони отскочили, благодаря опыту Корифея и фарт был на их стороне! Уж на один то голешник Краснодар.точно наиграл! Хотя я, как питерский, вполне доволен результатом!
В свое время Арсенал нанес 23 удара в створ. (0-0 в втором матче в 2006). Вот тогда да, крупно повезло и отскочили.
А тут всего то 7 ударов Краснодара. Да и сами еще могли забить.
+3
0
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Танович
Ответ Чемпион Людей
странно говорить о тактической дуэли. у Федотова настолько мало игроков, что он сделал всего 1 замену и то на 80-ой минуте. выпустил всех, кого смог, и на характере + везении выгрыз минимальную победу
Федотов просто понял Краснодар и выбрал тактику, она и сработала, её не нужно было менять до конца матча, потому и замен нет - никто не выпал, никого не переигрывали. А Ивич не понял изначально, как играть против ЦСКА, а потом, уже увидя игру вживую, уже ничего изменить не смог. Вот и тактическая дуэль.
+1
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An Kr
А где разбор простого выхола ЦСКА в атаку через выбивания на Заболотного? Другие команды таким попрекаете?
+2
-2
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Песчанка
В 12 турах Краснодару иногда просто везло. Когда то везение должно было закончиться.
6-7 по ударам в створ. 1-0 по счету.
Федотов не стал повторять свои ошибки с заменами на молодежжэ. Сделав всего одну.
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interested
Федотов перелетел в ЦСКА из "Сочи", сотворив с командой чудо! )) Тот самый Федот. ;)
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БилльХансен
Заболотный это конечно феномен. Он шикарен в борьбе, в единоборствах, но абсолютно бесполезен в созидании, ни передачу отдать, ни самому обострить. Вот бывает на концовку в нападение выпускают центрального защитника, чисто додавить, шапками закидать. Так вот у нас центральный защитник в нападении играет с первых минут и в основе постоянно. Возникает вопрос - зачем заплатили пять миллионов за Давалу? Чтобы он, как и многие другие, отсидел свое на лавке не получив шансов, а потом усилил конкурентов? Его то брали уже при полном согласовании Федотова. Не понимаю.
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Юрий Зверев
Ответ БилльХансен
Заболотный это конечно феномен. Он шикарен в борьбе, в единоборствах, но абсолютно бесполезен в созидании, ни передачу отдать, ни самому обострить. Вот бывает на концовку в нападение выпускают центрального защитника, чисто додавить, шапками закидать. Так вот у нас центральный защитник в нападении играет с первых минут и в основе постоянно. Возникает вопрос - зачем заплатили пять миллионов за Давалу? Чтобы он, как и многие другие, отсидел свое на лавке не получив шансов, а потом усилил конкурентов? Его то брали уже при полном согласовании Федотова. Не понимаю.
Давила вообще-то после простуды и из-за этого не в форме, как выяснилось.
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Иван-крестьянский сын
Ответ БилльХансен
Заболотный это конечно феномен. Он шикарен в борьбе, в единоборствах, но абсолютно бесполезен в созидании, ни передачу отдать, ни самому обострить. Вот бывает на концовку в нападение выпускают центрального защитника, чисто додавить, шапками закидать. Так вот у нас центральный защитник в нападении играет с первых минут и в основе постоянно. Возникает вопрос - зачем заплатили пять миллионов за Давалу? Чтобы он, как и многие другие, отсидел свое на лавке не получив шансов, а потом усилил конкурентов? Его то брали уже при полном согласовании Федотова. Не понимаю.
Его то брали уже при полном согласовании Федотова._____А Вы уверены?
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