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Голенков шикарно ворвался в РПЛ. Догоняет Кордобу и Кассьерру по гол+пас

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77 минут на результативное действие.

Егор Голенков – неожиданная звезда «Ростова». В восьмом туре нападающий ворвался в основу из-за травмы Николая Комличенко, внезапно став самым результативным нападающим лиги на этом отрезке.

В масштабе сезона тоже классно: благодаря голу «Рубину» (3:0) в начале чемпионата Голенков делит второе место по гол+пас (5+2). Явный лидер – Матео Кассьерра (9+1), на одном уровне – Джон Кордоба, Эдуард Сперцян и Федор Чалов (трое – 6+1), Вендел (4+3) и Квинси Промес (3+4). При этом все конкуренты – твердые игроки старта с 800+ минут, тогда как Голенков провел всего 537 минут в РПЛ (для сравнения: Кассьерра – 883, Кордоба – 1073).

Голенков резко взлетел благодаря идеальной реализации (пять голов с игры при 2,73 xG, эффективнее только Кассьерра), уступая по мячам без учета пенальти только Матео (9) и Кордобе (6). Сейчас ему требуется всего 77 минут на результативное действие.

Голенков в огне: поучаствовал почти во всех голах «Ростова» с восьмого тура. Хотя на дистанции эффективность специфическая: три гола «Балтике» (2:2) и ЦСКА (3:3) Голенков положил четырьмя ударами.

Как Голенков ускорил атаку «Ростова»?

Голенков адаптировался к роли столба в Карпин-болле (Де Дзерби оценит). Он уже разогнал три голевые атаки

Мы рассказывали, что в этом сезоне Валерий Карпин копирует розыгрыши от ворот модного «Брайтона» Роберто Де Дзерби. В начальной стадии «Ростов» использует разыгрывающий блок 4-2, который прекрасно дополняет Сергей Песьяков, – контроль мяча выманивает соперников в прессинг и освобождает пространство. Над ними располагаются центральный нападающий и вторая восьмерка: они подыгрывают Даниилу Уткину и Даниле Глебову плюс разворачивают атаки на фланги. А вингеры создают ширину и врываются за спину защитникам.

Пример для ознакомления с ролью центрального нападающего в алгоритме Карпина: Песьяков разрезал первую волну прессинга, Андрей Миронов с Виктором Мелехиным отыграли Вендела, а Комличенко вытащил Роберта Ренана из линии защитников. В итоге «Ростов» получил скоростной выход 4-в-3, прерванный Дугласом Сантосом.

Теперь Голенков вместо Комличенко. Он уже разогнал несколько голевых атак:

● вывел «Ростов» на чужую половину перед сумасшедшим голом Миронова ЦСКА (3:3);

● подыграл Глебову в центре поля, после чего добежал до штрафной и забил, воспользовавшись ошибкой защитников;

● выключил Кики и Мишкича умным смещением в глубину и своевременным пасом. Так «Ростов» раскрутил комбинацию на третьего и сравнял с «Уралом» (2:2).

«В физическом плане я добавил, потому что наш стиль игры предусматривает прессинг, большое количество спринтов – такой агрессивный «Ростов». Это помогает – все на ворота, хотим зажать», – рассказывал Голенков.

Впечатляют ускорения Голенкова. Самый свежий пример – «Ахмат» (3:0). Вы наверняка видели, как перед голом Мохаммада Мохеби Голенков протаранил Дарко Тодоровича и Ясмина Челиковича, поэтому проанализируем другой рывок. 

Момент стартовал с розыгрыша «Ростова» около своих ворот: традиционный разыгрывающий блок, но в этот раз Песьяков вышел через Миронова. Алексей перевел направо, но пас не получился.

Техническая запись – «Яндекс Плюс х VSporte»

Мирослав Богосовац перехватил, зато Илья Вахания сразу включился в отбор, после чего воцарился Голенков: продавил Антона Швеца, а затем на мощном ускорении вложил мяч Мохеби.

К голам Голенкова: чувствует траекторию кроссов, чаще забивает ногами

Выделим два основных типа угрозы от Голенкова:

● девятый в РПЛ по ударам головой (8, у лидирующего Александра Соболева – 11, у Комличенко – 10). Здесь все просто: фланги ищут Голенкова кроссами, а он ловит траекторию. Несмотря на регулярные попытки головой, Голенков опаснее завершает ногами;

● ярко включается при передачах из середины: бежит за спину и держит линию офсайда при позиционных атаках. Тут помогают рывки, о которых говорили выше: так создал несколько голевых моментов и грамотным движением забил «Рубину».

Наиболее опасный формат – фланговые прострелы и навесы. Так Голенков забил «Балтике», оформил дубль ЦСКА и положил «Ахмату». Нравится, как Егор эффективно действует при передачах: знает, когда уйти за спину, держит мини-расстояние от защитников, выскакивает перед оппонентами.

С одной стороны, гол ЦСКА – не самый показательный из-за опыта и габаритов Мухина. С другой – получилось ярко. Во-первых, выбор позиции: в начальной фазе Голенков находился между Агаповым и Мухиным, но при подготовке заброса нырнул Максиму за спину. Во-вторых, шикарно разобрался: принял на грудь и следующим касанием переиграл Игоря Акинфеева. В итоге Голенков эффективно лавировал между защитниками и против «Балтики» (выскочил на дальней), и с «Ахматом» (топово подстроился и смял Челиковича), мог забивать «Уралу» (2:2).

***

Егор Голенков – открытие осени. Его прогресс впечатляет. И раньше было видно, что он талантливый нападающий с классными данными, но губили реализация и проигранная конкуренция Николаю Комличенко. Сейчас Голенков идеально воспользовался шансом: эффективен в завершении, в порядке при кроссах и помогает переходить на чужую половину поля.

Конечно, часть эффекта связана с оверперформансом: Голенков забивает больше ожидаемого. При этом Егор полезно рвется вперед и грамотно пользуется габаритами. 

Резкий взлет Голенкова точно заслуживает внимания: за 5 туров ворвался в топ-2 РПЛ по результативности (5+2). Теперь есть шанс потеснить Комличенко не только в клубе, но и в сборной.

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив;

1 комментарий

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Алексеич (Ростов-Дон)
Перед сезоном очень надеялся на голы Егора, он начал оправдывать доверие, но самое сложное ещё впереди: его начнут опекать сильнее, вот тогда и надо будет подтверждать свой класс.
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