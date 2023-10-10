Абаскаль сказал, что Мозес – самый полезный игрок «Спартака» прямо сейчас. Проверим-проверим?

Разбор Ильи Васильева.

После дерби с ЦСКА (2:2) Гильермо Абаскаль неожиданно высказался о роли Виктора Мозеса: «Самым полезным игроком в двух последних матчах был Мозес. Это наша статистика, наши данные – за счет кого мы можем продвигать мяч вперед. И это очень важно в отсутствие Литвинова, который был травмирован, поскольку Руслан может играть быстро и вертикально. По последним неделям Виктор был лучшим».

Цитата достойна осмысления. К игре Мозеса на позиции восьмерки в течение сезона возникает очень много вопросов, но Абаскаль публично защищает его с помощью статистики.

Вдруг мы действительно недооцениваем Мозеса?

Участие Мозеса в глубинных розыгрышах – странное. С «Крыльями» и ЦСКА он почти не выделялся по статистике и КПД

Абаскаль упомянул внутреннюю статистику «Спартака». Мы не знаем, что именно анализировал тренерский штаб, поэтому обратимся к доступным данным, а затем разберем действия Мозеса в качестве разыгрывающего.

Абаскаль заявил, что доволен продвижением мяча от Мозеса. По данным «Яндекс Плюс х VSporte», с «Крыльями» и ЦСКА Мозес входил в тройку лидеров команды по передачам с продвижением – но ни в одной не был лучшим.

В финальную треть Мозес в Самаре сделал 14 точных передач (больше только Хлусевич – 21 и Промес – 30). С ЦСКА Виктор провел уже не полный матч, а лишь 58 минут – за это время он сделал 6 точных передач на чужую треть и явно не тянул на статус лидера по этому показателю: Мартинс за 64 минуты – 10 таких передач, Пруцев за 78 – 11, Литвинов за 32 минуты – 7.

Адаптация под отсутствие Литвинова логична. Удивляет, что трансформация пошла именно через Мозеса. Его главный матч на позиции восьмерки – с «Оренбургом» (3:2). Но тогда нигериец творил в средней и чужой третях, а с «Крыльями» и ЦСКА неоднократно оказывался на одной линии с Бабичем и Дуарте.

В дерби «Спартак» с трудом выходил из-под прессинга, при этом креатива на чужой половине не было: Мозес застревал в глубине и совсем не обострял.

Ниже – карта передач Мозеса. Заметно, что в матче с «Крыльями» он часто оказывался в левом полуфланге, но не обострял. Против ЦСКА Мозес смещался еще глубже: периодически подыгрывал вперед, но в основном спуски к ЦЗ заканчивались передачами поперек и назад.

Данные и графика – телеграм-канал «Соккер-радар»

Такая манера Мозеса упрощала прессинг ЦСКА.

Здесь Мозес спустился к защитникам, но Максименко не рискнул и зарядил вперед. В итоге ЦСКА подобрал мяч примерно в той зоне, где мог находиться Мозес. Подбор привел к обостряющей передаче Файзуллаева на Чалова.

В некоторых эпизодах Мозес провоцировал прессинг: смещался в глубину и отдавал на фланги, откуда ЦСКА начинал давление.

В среднем блоке Мозес регулярно отдавал назад, не видя продолжения или находясь под давлением. Один перспективный рывок Мозеса остановили фолом в середине первого тайма. Виктор даже подыграл в голевой атаке: после отбора Мартинса разогнал на Промеса около центрального круга, но дальше на эпизод не влиял («Спартак» забил второй волной).

При этом обостряющих выходов из глубины не было: часть передач съели защитники ЦСКА или Акинфеев, а за остальные партнеры не цеплялись на подборах. Даже если Мозес находил вариант, «Спартак» не использовал такую редкую возможность.

Например, Мозес увидел Мартинса, но Кристофер, оказавшись под давлением, откатил назад. «Спартак» попытался выйти на фланг, но потерял мяч.

«Спартаку» вредит, что Мозес стабильно забивает на оборону

После «Крыльев» мы разбирали отвратительную оборону «Спартака». Первый гол – коллективный ад при перестроениях. Второй – еще хуже. И в нем задействован Мозес.

«Спартак» оборонялся в 4-4-2, где Мозес ориентировался на фланг (классическое перестроение Абаскаля для защиты). Изначально Виктор смотрел за крайним защитником Бейлом. Но переключился после смещения Костанзы.

Техническая запись – «Яндекс Плюс х VSporte»

Мозес продолжил слежку, даже когда Евгеньев переложил мяч под левую ногу, а передача из-под Промеса на Костанзу уже была невозможна. Разумеется, Бейл свободен.

Мозес не ускорился назад, хотя Бейл рванул к ауту. В итоге Бабич и Хлусевич перестроениями позволили разыграть аут, а Мозес застрял из-за неправильного решения и лени. Итог – фланг оголен.

Третий пропущенный тоже прекрасен. Мозес не обращал внимания на игрока за спиной (изначально бежал вместе с ним) и зачем-то продолжал двигаться по траектории Зиньковского. Когда мяч оказался в штрафной, Виктор все равно летел к левому флангу. Зачем?

В линейных 4-4-2 вингерам необходимо доигрывать за фланговыми подключениями латералей.

Например, в этом эпизоде Мозес проспал рывок Хелвена. Это очень опасно, так как левый защитник вынужденно рванул за Обляковым. Мозеса отыграли треугольником: он следил за мячом, Рябчук уже далеко, Хелвен отрывается. Виктор застал заброс в полупозиции – Дуарте в последний момент прервал прострел Хелвена.

В «Итогах» помощник Владимира Федотова Олег Фоменко рассказал о проблемах «Спартака» в обороне: «Понимали, что группа атаки «Спартака» зависает. Это было во время переходов с «Крыльями». Наша задача была отрезать между линиями первую шестерку, а остальная четверка падает вниз – и там есть пространство. Наш первый гол и Самары похожи».

Первый гол как раз стартовал с медленного отбора Мозеса: он поздно выдвинулся к Хелвену, хотя направление атаки ЦСКА было очевидно.

Мозес двигался настолько медленно, что Хелвен без помех отдал Роше третьим касанием.

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Формально Абаскаль прав. Мы не знаем, какие данные анализирует тренерский штаб, но Мозес в топе «Спартака» по продвижению мяча. Вот только плюсов от этого не видно: опасных разворотов не было, ноль моментов в результате глубинного плеймейкинга, теряется продуктивность Мозеса впереди.

Огромные претензии к оборонительным способностям Мозеса и упрямству Абаскаля. Помощь Виктора в защите – случайная и неэффективная из-за большого количества недоработок. Пока логика Гильермо не считывается.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов; pfcks.ru;