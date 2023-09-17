Ташуев уже поменял «Факел».

РПЛ ярко вернулась – самое время поговорить о тактике. Sports.ru делится самыми креативными моментами выходных.

«Динамо» оборонялось по схеме «4-2-как придется». Пижонства Карраскаля лишило победы

«Динамо» уже не впервые испытывает проблемы в концовках, когда ведет: 3:1 против «Крыльев Советов» превратились в 3:3, «Зенит» забил на последних минутах (3:2, спасли удаление Барриоса и ошибки Бакаева с Алипом), «Рубин» спасся в большинстве (2:2), теперь очки отобрал «Пари НН» (1:1). «Динамо» теряет в разных форматах: и при владении, и в режиме автобуса.

Против «Пари НН» Марцел Личка выпустил Хорзе Карраскаля на 80-й минуте, а новичка Бителло – на 60-й. Оба полезны в атаке: колумбиец отдал пару обостряющих передач, а Скопинцев чуть не забил после кросса бразильца. Но с 80-й минуты «Динамо» оборонялось по схеме 4-2-как придется , поскольку Карраскаль, Бителло и Федор Смолов в роли десятки – точно не для удержания счета, они могут выключиться в любой момент.

Реакция Лички удивила: «Мы должны были терпеть, открыв счет, и искать шансы в контратаках. Однако мы сами пропустили контратаку. Сказал команде в перерыве: будьте голодны до голов. Хватит показывать фигурное катание, артистизм, технику и так далее».

В итоге конец матча был примерно таким. Да и сама игра складывалась тяжело: «Пари НН» отсиживался, но выбегал в контратаки и был опасен на стандартах.

Все закончилось креативом от Карраскаля в центре поля: Хорхе вместо паса свободному Диего Лаксальту пошел в изящный обыгрыш, обрезал команду , вступил в пассивный отбор, после чего «Пари НН» побежал сравнивать счет.

Кстати, Карраскаль проиграл борьбу как раз Николозу Кутателадзе – автору гола.

Рассказов разрезал оборону ЦСКА. Как так получилось?

ЦСКА регулярно включается во фланговый прессинг. И часто так делает, если соперник пасует назад. Мы это видели в матче с «Зенитом» (тогда забили после третьей прессинг-попытки), с «Крыльями» хозяева тоже накрывали в начале матча – первый раз оборвали игру фолом.

Зачастую опорная зона ЦСКА готова рисковать – с Самарой за Бабкиным и Костанзой высоко выходили Кучаев и Здьелар.

Графика – Яндекс Плюс х VSporte

В следующей атаке тренд продолжился. Здесь выделяем несколько деталей:

1. ЦСКА пошел в давление, где Здьелар выскочил за Бабкиным к штрафной, а Кучаев был с Костанзой.

2. Пас Евгеньева. Обляков перекрывал траекторию на Бейла, но Роман рискнул, найдя Рассказова.

3. Шикарный рывок Рассказова.

Ему помогли а) небольшое опоздание Гайича, б) рывок Мойзеса за Шитовым (после этого центр оголился еще сильнее), в) главное – грамотное движение Костанзы, он увел Кучаева правее (кадр выше), что окончательно освободило середину, так как Здьелар застрял около штрафной.

4. Салтыков тоже прекрасен: стянул Хелвена, освободил фланг для подачи Горшкова.

После удаления Роши казалось, что ЦСКА обречен: игра впереди не шла, а Федотову пришлось экстремально перестраиваться (отправил в защиту Здьелара). Но команда забрала контроль, вела 8:3 по ударам, сравняла счет, удалила Солдатенкова и могла извлечь больше.

Разумеется, в топе – Чалов и Файзуллаев. Федор тащил ЦСКА везде (забил, пытался разгонять из глубины), а Аббосбек раздавал опасные передачи и находил свободные зоны. Особенно впечатлило, как Файзуллаев мгновенно отреагировал на смену направления Заболотного: при рывке в свободную зону сразу отдал пас на ход .

Какой же Богосовац универсальный! Помогал выходить из-под прессинга и обострял в середине, хотя играет левого защитника

Давно считаю, что Мирослав Богосовац – один из самых недооцененных защитников в РПЛ. Серб в порядке при обороне, многое дает на мяче: не боится давления, обыгрывает, заходит в середину с мячом и отдает прекрасные передачи. В матче с «Краснодаром» он снова приятно удивил.

В середине первого тайма «Ахмат» выходил из-под прессинга «Краснодара» на правом фланге. Богосовац вовремя сместился в середину, создал численное преимущество для Ильина.

А после отдал Берише для игры 1-в-1.

А в конце эпизода доработал в штрафной: подобрал после приема Олейникова и пробил с правой.

Перед великим промахом Ильина заметил Владимира в свободной зоне.

Умело залезал в середину через стеночки.

Незадолго до этого эпизода Богосовац затеял классную перепасовку, в конце которой отдал проникающую передачу из правого полуфланга. А здесь придумал голевой момент для Конате: открылся под Ильина и двумя касаниями выкатил Мохамеду.

Бабич спас «Спартак». Но игру улучшил Зиньковский

Гильермо Абаскаль вернул на «Сочи» классические 4-3-3. Игра получилась спорной по качеству, но мы увидели старые черты «Спартака»: большой акцент на левом треугольнике (Хлусевич – Зобнин/Мозес – Промес), спуски Соболева в глубину.

«Спартак» хорошо начал, но затем остановился и с трудом взламывал «Сочи». Игру чуть не взорвал Тео Бонгонда: его рывок за спину и подача Квинси Промесу привели к опасному моменту. В последние 25 минут «Спартак» заиграл качественнее.

Данные и графика – телеграм-канал Opta

«Спартаку» помог выход Зиньковского. Вместе с ним Абаскаль перевел команду на 4-4-2, а движение Антона обостряло игру. Сначала левый вингер забежал за спину защитникам «Сочи», но Промес неудачно обработал мяч.

Чуть позже Зиньковский обострил с фланга: черпачком нашел Промеса, а Квинси отдал Медине, но Хесус эпично промахнулся.

4-4-2 помогали вытягивать защитников «Сочи». После травмы и ухода Дркушича, «Сочи» остался в меньшинстве. Это усложнило коммуникацию, выходы защитников и оборону против ширины.

Воспользовался Зиньковский, когда умно подключил забегающего Рябчука.

Движение Байрамяна взбодрило атаку «Ростова». Но «Балтика» задавила навесами

«Ростов» против «Балтики» адаптировал привычные розыгрыши мяча: Глебов часто оказывался между ЦЗ Терентьевым и Мелехиным, Уткин и Миронов располагались над ними, Чернов и Вахания становились высокими латералями, Голенков и Байрамян спускались глубже, Мохеби мог становиться центральным нападающим. Почти все элементы мы могли видеть в прошлом сезоне и начале этого (особенно – роли Голенкова и Байрамяна).

Например, против «Рубина» в похожем амплуа выступал Ионов, но он гораздо чаще действовал в правом полуфланге. Байрамян шел дальше и при необходимости приходил налево.

Напрямую задумка не повлияла на голы, но в первом тайме «Ростов» на чужой половине смотрелся свежее обычного, так как появился дополнительный вариант для входа в штрафную.

«Ростов» очень легко отдал игру. Команда Карпина допускала минимум моментов, но все испортил идеальный навес Энрикеса.

Хотя кое-что смущает и у самого «Ростова». После удачного дриблинга Энрикеса оказался отыгран Лангович, а остальная четверка защитников располагалась очень широко. Расстояния настолько большие, что «Балтика» численно превосходила защитников: Терентьев и Глебов в принципе далеко от адреса подачи, а между Мелехиным и Черновым сразу три соперника.

«Балтика» продолжила нагнетать дальними ударами. Сначала после навеса слева пробил Маляров: защитники не прервали подачу, никто не накрыл подключение Кирилла.

Позже ударил Мусаев – тоже после перехода с левого фланга. А после выноса Мелехина приложился Бистрович – так «Балтика» ушла от поражения.

Ташуев меняет «Факел»: 4-4-2, больше владения, заполнение чужой опорной зоны

Назначение Сергея Ташуева в «Факел» интриговало. Его «Ахмат» тоже был вертикальной командой, но а) желание играть забросами было не настолько радикальным, б) мы видели больше умных опций впереди, в) «Факел» – сугубо оборонительный, с игроками невысокого класса.

Но Ташуев моментально изменил вводные «Факела». С Олегом Василенко, Дмитрием Пятибратовым и Вадимом Евсеевым «Факел» всегда играл в 3-4-3/3-4-2-1.

Ташуев в первой же игре перешел на 4-4-2: Божин/Мендель – пара ЦЗ, Мастерной – левый защитник (ранее в этом сезоне выходил справа), Черов – правый, Квеквескири и Якимов – опорники, Магаль – левый вингер (обычно считался универсальным латералем), Альшин – правый (в РПЛ выходил левым латералем), Моцпан в свободной роли в паре с Марковым, хотя Хызыр Аппаев раньше считался незаменимым.

О прессинге судить сложно, потому что «Урал» при малейшей угрозе переходит на длинные передачи, но при владении соперника «Факел» заужает четверку полузащитников. Так Воронеж выбежал в опасный отрыв: сначала поджали слева, перехватили длинную передачу, после подбора Альшина в середине перевели мяч на чужую половину.

В первом тайме «Факел» больше владел мячом. Средний контроль по сезону – 42,4% (14-е место в РПЛ), по итогам – 48,5%, в стартовые 20 минут – вообще 64,3%. На мяче получается не все, но типичные черты уже прослеживаются : Альшин при владении слева приходит в середину, команда заполняет опорную зону.

В первом тайме «Урал» мог наказать на несогласованность в четверке, но в остальном было сложно, поэтому команда ставила на ауты и выносы Помазуна. Во втором – «Урал» окончательно прижал «Факел» и создал больше моментов.

Ротация Караваева и Вендела – новый элемент владения «Зенита»

Пересматривая первый гол «Зенита», обратил внимание на две перестановки: Вендел поменялся с Караваевым, а Клаудиньо – с Сантосом. На голевую атаку это почти не влияло.

«Зенит» продолжил. Пока в движении Клаудиньо и Дугласа особого смысла не вижу. Возможно, Семак хотел, чтобы атакующий бразилец при высоком прессинге обыгрывал и отдавал в середину, но слева при розыгрышах от ворот ничего не произошло.

А ротация Вендела и Караваева потенциально интересна. Логично, что бразилец лучше владеет мячом . «Рубин» хочет прессинговать. Возможно, Казань готовилась к тройке ЦЗ от «Зенита» (Ранджелович из середины поднимался к Даку и Фамейе при розыгрышах от ворот). Что тоже странно, ведь «Зенит» на мяче и при наличии Марио часто расставляется четверкой.

В одном из эпизодов Вендел и Караваев разыграли стенку – бразилец потащил мяч, но на нем сфолили.

В середине первого тайма Караваев забегал через полуфланг: Вендел отказался от передачи на ход, зато нашел Клаудиньо.

После перерыва «Зенит» перестроился на 3-5-2: Караваев ушел в тройку, а Сутормин стал латералем, поэтому игра справа изменилась. Хотя в самом начале тайма Караваев смело подключился: вбежал в полуфланг и почти нашел Кассьерру.

Затем «Зенит» вышел на два кросса: Вендел-Сутормин-Караваев разыграли треугольник, а во второй раз их перепасовка привела к голу Кассьерры.

Серый матч «Локо» Галактионова. Башич забил пятым (!) ударом из-за штрафной

«Локомотив» проиграл «Оренбургу». Коротко о главных тенденциях:

● Странная замена Антона Миранчука – единственного обостряющего игрока в первом тайме. Помните атаку, когда он чуть не занес мяч в ворота после неудачного выноса Гойковича? Тогда Миранчук классно начал из глубины. До этого он грамотно прочувствовал прессинг «Оренбурга» (разобрали 1-в-1 Глушенкова, Баринова Карпукаса), поэтому зашел в чужую опорную, после нашел Пиняева, который остался 1-в-1 с Сидоровым. По сути, редкие вспышки «Локо» зависели только от Миранчука ;

● «Оренбург» хорошо закрыл Дзюбу – минимум опасности и точных скидок от Артема;

● Тренер Деограсия делает «Оренбург» прагматичнее. Об этом в перерыве рассказал Матиас Перес – по его словам, команда старалась не допустить быстрые атаки «Локо», поэтому играла глубже;

● Как же Вера элитно разобрался перед голом Воробьева – Лукас в моменте отрезал троих!

Башич нанес пять ударов «Оренбурга» из 11. Четыре попытки – издали, три из них – в правом полуфланге (в том числе и голевой). Проблемы «Локо» в этой зоне уже классические . Туда спокойно вбегали «Крылья», там же во втором тайме доминировала «Балтика».

Теперь – очередь Ивана Башича. Наир Тикнизян после выхода Тимура Сулейманова остался один в этой зоне. Ему пытался помочь Даниил Куликов, но эпизод ужасен во всем: нулевая опека Переса, свободная опорная зона, странный ориентир Тимура на Арсена Адамова, хотя секундами ранее он пробегал около Башича – и никто не пытался блокировать.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов