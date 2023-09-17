9 комментариев

Исследование Ильи Васильева.

Вернулся Артем Дзюба – «Локомотив» одержал две победы в РПЛ. Хотя совсем недавно казалось, что команда съезжает во вторую восьмерку. Месяц без Дзюбы «Локо» провел ужасно: выиграл только у «Рубина» в Кубке (1:0), чудом отскочил против «Крыльев Советов» (1:1) и «Краснодара» (1:1).

Между «Сочи» (1:0) и «Балтикой» (3:2) Дзюба пропустил выезд в Ростов (1:2) на Кубок России. После поражения Михаил Галактионов оценил влияние Артема на команду: «Артем делает много и на поле, и внутри коллектива своей харизмой, своей солидностью придает команде уверенность. Качеств Артема нам не хватает, когда его нет.

Я бы так сказал: нам в эту позицию нужен по антропометрии игрок, который сможет его заменять. Потому что без него выходит легковесный нападающий, структура игры меняется. А нам бы хотелось, чтобы команда не шарахалась».

Как Дзюба влияет на «Локомотив»?

«Локо» без Дзюбы – катастрофа. Почти в 4 раза меньше моментов, меньше ударов из штрафной, ниже результативность других звезд

Дзюба мгновенно изменил «Локомотив». Галактионов выстроил вокруг него и Глушенкова с Пиняевым новую стратегию: адаптировал роль Тикнизяна, настроил контратаки, поставил на кроссы и выход вперед забросами. В каждом компоненте у Дзюбы ключевая роль: борется, подыгрывает, отдает и забивает.

Статистика Дзюбы в «Локомотиве» феноменальна: 10+7 в 16 матчах РПЛ, сразу в пяти играх голы и ассисты стали победными, 10 голов забиты при 6,43 xG.

А без Артема «Локомотив» беспомощен. В чемпионате Галактионов четырежды не мог рассчитывать на форварда: весной команда серо смотрелась с «Крыльями» (1:1) и «Факелом» (1:0), в августе ей жутко везло все с той же Самарой (1:1) и «Краснодаром» (1:1)

Четыре матча не такая большая дистанция. Но общие черты легко прослеживаются. Это нельзя игнорировать:

• весной с «Крыльями» Дзюбу подменял Игнатьев. В первом тайме «Локо» заходил в чужую штрафную всего в четырех атаках (1 удар), а Изидор сравнял после выхода на замену;

• вырвали победу над «Факелом» на 87-й минуте – Галактионову снова пришлось менять плохо работавшую атаку;

• игра с «Крыльями» в этом сезоне – позорный отскок. Нанесли всего два удара: первый – в начале матча с углового, второй – дальний и спасительный от Марадишвили;

• ничего не показали с «Краснодаром», но выкарабкались благодаря великолепному удару Миранчука.

При Дзюбе «Локо», наоборот, забивает много. Даже если не обращать внимание на вынос умирающих «Химок» (5:1) и «Торпедо» (3:1). Команда Галактионова очевидно дзюбоцентрична: без него xG снижается почти в 4 раза, меньше голов (с ним – 2,6 за игру, в его отсутствие – 1), улетучивается острота из штрафной.

Отсутствие Дзюбы бьет даже по остальным игрокам. При нем выше вероятность создания моментов, так как Артем прекрасно чувствует партнеров. Он связывает Пиняева и Глушенкова, помогая им выбегать в быстрые отрывы. Еще движение Дзюбы способствует ударам остальных нападающих:раздает ключевые передачи и стягивает защитников за собой.

Это подтверждает статистика созданной остроты (xG + ожидаемые ассисты) в пересчете на 90 минут. Пиняев и Глушенков при Дзюбе угрожают чужим воротам гораздо больше, чем без него. Проседает статистика Миранчука и Жемалетдинова. Даже магия замен Изидора пропала – в матчах, где не играл Дзюба, Вильзон забил всего раз.

Дзюба – главный бомбардир команды, а его игра спиной к воротам разгоняет атаки

Ниже – радары со статистикой Дзюбы в 2023 году.

Для контекста и контраста сравниваем статистику Артема со средними показателями всех нападающих РПЛ и отдельно с Джоном Кордобой, пожалуй, главным центральным форвардом последних месяцев (тем более он похож на Дзюбу по силовому стилю).

Очевидно, Дзюба в порядке: полезен наверху, отдает передачи под удар и постоянно находит голевые моменты.

Дзюба опасен во вратарской: забил оттуда 7 голов из 10, причем понадобилось всего 8 попыток. Такие удары разделяются на две категории: первая – фланговые передачи (голы «Ростову», «Пари НН» и «Балтике»), вторая – стандарты, когда Артем добивает подборами (так было с «Краснодаром» и «Факелом») или открывается под срезки (гол «Химкам»).

У Дзюбы не заладилось начало сезона-2023/24, но в «Локо» никто не может его заменить: Глушенков и Сарвели эффективнее в оттяжке, Изидор перешел в «Зенит», Игнатьев оказался в «Сочи». В отсутствие Артема в матчах с «Крыльями» и «Краснодаром» рушилась атакующая структура: некому забрасывать, сложно перебивать прессинг, почти нет смысла навешивать.

Дзюба не такой быстрый, но его подыгрыш разгоняет атаки в любой точке поля. Эпизоды можно разделить на три категории:

1. Дзюба помогает наказывать после перехватов – так «Локо» выбегает в контратаки. Партнеры находят Артема длинной передачей, а он раскидывает мячи в середину или на фланги.

Последний пример – гол «Балтике». Все началось с выноса Карпукаса: Дзюба зацепился за мяч и сбросил на ход Глушенкову, и «Локо» перешел на чужую половину.

После перехода «Локо» добился желаемого: Пиняев остался 1-в-1 с защитником на пространстве, а Дзюба легко замкнул прострел.

2. При владении «Локомотив» тоже использует длинные передачи на Дзюбу.

Пример – матч против «Сочи». Дзюба магнитил забросы, дальше он сам или Глушенков искали фланги.

Самый красивый момент – закидушка Морозова, когда Дзюба переиграл Дркушича, а Глушенков воспользовался свободной зоной.

Момент закончился точной подачей Рыбчинского и шикарной передачей Дзюбы.

3. Партнеры умело отыгрываются с Дзюбой и в чужой штрафной: Артем классно работает спиной к воротам, держит мяч внизу, умно пасует головой.

Так забили дважды: Миранчук навесил в Сочи (Дзюба обыграл Миладиновича и откатил Глушенкову), а с «Балтикой» Миранчук воспользовался габаритами Дзюбы после подачи Пиняева.

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В 35 лет Артем Дзюба остается одним из главных нападающих России: он все еще прекрасен в борьбе, хорошо реализует моменты и отлично видит поле.

С одной стороны, для команды его игра – сплошная польза. С другой, «Локомотив» запредельно зависим от Дзюбы – без него нет качественной атаки (страшные цифры – выше). У Галактионова нет даже минимальной замены Дзюбе, поэтому травма (не дай бог) или любая просадка Артема станут для «Локо» огромной проблемой.

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Александр Вильф