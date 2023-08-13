8 комментариев

Федотов придумал новую роль.

Федор Чалов – самый результативный игрок РПЛ в 2023-м (13+5). Первую половину прошлого сезона Чалов играл на месте центрального нападающего, а большую часть весны и начало нового чемпионата проводит на позиции левого инсайда. В 2023-м Федор забил 8 голов с пенальти (с отрывом лучший результат в лиге, у Осипенко, Гонгадзе и Смолова – по 3), зато прибавил в качестве ассистента (осенью – 1 голевая передача в 17 играх, в этом году – 5 в 16).

После конфликта Карраскаля с Федотовым, ухода Медины и травмы Облякова Чалов стал безальтернативным лидером атаки ЦСКА. На старте сезона Чалов причастен к 75% голов ЦСКА в РПЛ: хет-трик с пенальти в ворота «Ахмата», гол+пас против «Локомотива» (плюс участие в четвертой голевой атаке).

«Центральный нападающий в схеме 3-4-3 выполняет большой объем в прессинге (играет по опорному и много передвигается), очень много борется за верховые мячи, является структурирующим звеном – он должен быть здесь и нигде иначе, связывать игру всей команды, так как через него можно выйти и отстучаться.

Инсайды – это игроки, у которых больше свободы. Они могут сами придумывать, вдвоем оказываться на одном фланге или выше нападающего. Чалову в этой ситуации проще, чем центральному нападающему.

С другой стороны, когда Медина ушел на позицию латераля, высвободилось место левого инсайда. Когда Карраскаль сел на лавку, у нас инсайда не было. Приходилось выбирать: или Чалов – нападающий, а слева – непонятно кто, либо Федор – инсайд, а Заболотный – нападающий. Это решение Федотова, – объяснял новое распределение ролей аналитик ЦСКА Евгений Шевелев.

Федор много двигается и подыгрывает спиной к воротам: отскакивает под Заболотного (собирает скидки и рвет за спину, пользуясь его габаритами), связывает игру слева (взаимодействия с Зайнутдиновым – топ) и уходит правее.

Карты передач подтверждают: Чалов чаще принимает в левом полуфланге, а затем отдает в середину или штрафную. У него получается поддерживать ширину, он сыгран с Зайнутдиновым (принимает его скидки после единоборств, подыгрывает), вбегает вторым темпом на подборы и открывается на входе в штрафную. В этом сезоне Чалов – лидер ЦСКА по пасам под удар (4). Самые опасные: передача Гайичу перед пенальти с «Ахматом» (3:2) из левого полуфланга и пятка против «Локомотива» (4:1) из правого.

Чалов мог забить с игры уже в первом матче с «Уралом» (1:2). Федор отреагировал на подключение Мойзеса: воспользовался тем, что Бегич спустился к потенциальному прострелу, и отскочил назад для передачи на ход – подстроился левой ногой, но Помазун вытащил.

Благодаря взаимодействию Чалова с Зайнутдиновым ЦСКА опасно подходил к штрафной «Зенита» в Суперкубке, а против «Ахмата» оно привело к классной атаке двумя волнами: сначала Чалов открылся под скидку Зайнутдинова, а затем ворвался Тодоровичу за спину.

Следом убрал Тимофеева и нашел Гайича. Помимо этого, Чалов в штрафной замечает набегающих партнеров и успешно обводит соперников.

И регулярно врывается в зоны.

Федор полезен и в широкой позиции – он замечает забегающих через полуфланг.

Освобождает пространство и помогает его использовать.

Еще один козырь Чалова – движение в середине.

Там Федор полезен в разных форматах: собирает скидки Заболотного, вбегает ему за спину, вместе с ним реагирует на выносы Акинфеева и сваливается вправо для отыгрыша с Мухиным. Идеальный пример – рывок и ассист из правой зоны против «Локо», но идея стабильно работает и в других матчах.

Так он организовал опасный подход в игре с «Ахматом».

Правда, у Чалова пока не так много моментов с игры. В этом сезоне Федор нанес семь ударов, четыре из них – с пенальти, только один с игры оказался опасным. Но все равно Федор невероятно эффективен и влияет на результат: по данным DataHub, у него 17 действий с мячом в чужой штрафной, четыре из них – реализованные пенальти, три – заработанные самостоятельно.

Перевод Чалова в зону инсайда – качественный кризис-менеджмент Владимира Федотова . Федор адаптировался под новые принципы и классно проводит на новой позиции уже полгода.

В течение ближайших недель ЦСКА должен усилить атаку (например, ждут Виктора Давилу) – возможно, Чалов вернется в центр нападения и будет чаще бить из штрафной.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов