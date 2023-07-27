Как поменяется «Зенит» без Малкома? Разбор всех версий

Изучаем расклады и влияние Малкома на «Зенит».

Малком – в «Аль-Хилале». Отъезд звезды в Саудовскую Аравию – 60 миллионов евро, рекорд РПЛ – сильно изменит «Зенит».

А ведь поначалу переход Малкома из «Барселоны» считался сомнительным: за бразильца заплатили 40 миллионов евро (пусть и в рассрочку на 5 лет), а он вылетел на полгода уже во втором матче, долго набирал форму, пропустил первый круг следующей Лиги чемпионов, затем сломался зимой и был недоступен часть весны. Стартовые два сезона разочаровали: 7+4 по «гол+пас» в 33 матчах РПЛ (результативные действия только в 8 играх), всего 3 выхода в ЛЧ (0+0), ни одной евровесны.

Хотя потенциал все равно был бешеным. Даже полутравмированный Малком давал многое: входил в топ-10 РПЛ по успешным обводкам, лидировал по ожидаемым голевым передачам в пересчете на 90 минут, был вовлечен в построение атак.

В сезоне-2021/22 Малком прибавил. Разноплановость обеспечивала остроту около чужой штрафной, появилась раскованность в ЛЧ и ЛЕ, выбил 8+6 в РПЛ (второй по результативности в «Зените» после Дзюбы).

Пик Малкома – прошлый сезон. Невероятная результативность (23+7 в 27 матчах), тактическая вариативность, стабильная красота и минимум эгоизма.

Продажа Малкома – большой удар по атаке «Зенита». Бразилец спокойно разгоняет атаки из глубины, перемещается между флангами и серединой без потери качества и отдает своевременные передачи около штрафной. Дриблинг Малкома – тоже супероружие. Легко убирает мяч под любую ногу, резко меняет направление, взрывной, стягивает по несколько игроков, эффективен в любой зоне и готовит стеночки – такого разнообразия в РПЛ нет (может догнать только Сергей Пиняев).

Летние сборы и Суперкубок показали, что проблема с центральным нападающим так и не решена: Кассьерра – лидер по xG, но не реализовал ни одного момента (исправился против «Пари НН» в 1-м туре), Сергеев почти не забивал с первых минут в прошлом сезоне (7 из 10 голов – после выходов на замену). Итог: «Зенит» лишился влиятельного вингера, который может прибавить 25-30% голов (в прошлом сезоне забил 31% мячей команды).

Кстати, влияние Вендела на конструирование атак тоже запредельно. Возможные проблемы в его отсутствие мы уже наблюдали против ЦСКА. Ду Кейрос и Барриос не так полезны впереди, поэтому отъезд сразу двоих креативщиков – один из которых еще и топ-голеадор – очень чувствителен.

Итого: как отъезд Малкома повлияет на стиль «Зенита»?

1. Самый простой и логичный ответ – трансфер универсального вингера-десятки. Это решит несколько проблем: добавит топ-игрока, чтобы средний уровень команды не просаживался, поможет в созидании или реализации (или прокачает все сразу). Основные вопросы: когда приедет новичок и как скоро адаптируется к РПЛ?

2. В «Зените» есть прямая стилистическая замена – Зелимхан Бакаев. Он тоже правый вингер с набором умений десятки: обыгрывает, отдает проникающие передачи, опасен на пространстве, заходит в середину и меняет фланг, с дальним ударом. Однако Бакаев – всего лишь мини-копия Малкома, способная сохранить часть прошлогодней структуры. В остальном все гораздо сложнее: только однажды Зелимхан набирал более 10 очков по «гол+пас» в РПЛ, последний раз забивал более 5 голов в сезоне-2019/20, не приближался даже к худшим цифрам Малкома по прямому вкладу в атаки и не обладает таким высоченным игровым интеллектом.

3. Выход Мантуана на правом фланге. Густаво талантливый и подвижный, но более прямолинейный – ближе к Мостовому, чем к Бакаеву и Малкому. Такое решение повлияет на зенитовский стиль – скорее всего, упростит игру и добавит рывков за спину. Кажется, вариант с переходом Клаудиньо направо исключен: его креатив необходим в середине.

4. «Зенит» будет еще активнее давить слева. Семак уже несколько лет выстраивает систему, где левый фланг более комбинационный: Ренан, Сантос, Клаудиньо и – в прошлом – Вендел начинают атаки и удерживают мяч под прессингом (справа гораздо сложнее – там Караваев, в начале сезона играет Чистяков).

Но есть проблема. Раньше Малком обеспечивал зонную сбалансированность атак (чтобы не было жесткого крена на один фланг) – теперь понадобится компенсирующая идея.

5. Компенсирующей идеей может стать упрощение игры – тем более Семак так уже делал до топ-трансферов и во время ковидной ЛЧ.

По первым играм «Зенит» оценивать сложно, но просадка возможна сразу в нескольких зонах: уход главного бомбардира и самого креативного игрока, проблема с голами центральных нападающих, будущее Вендела и Клаудиньо пока под вопросом, а Родригао травмирован (тоже влияет на начало атак). Как итог – «Зенит» может временно отказаться от нового стиля, прессинговать агрессивнее (работали над этим на сборах) и стать вертикальнее (многие могут бежать за спину и контратаковать, плюс Семак в товарищеских матчах не настаивал на владении).

6. Подписание нового центрального нападающего. Вполне возможно, часть вингеров недоступна по политическим и репутационным причинам, поэтому «Зенит» расширит критерии и выйдет за страйкером.

7. Переход на 3-4-3. После предсезонного матча против «Црвены Звезды» (1:2) Семак заявил, что рассматривает этот вариант. Вероятно, новая схема станет планом Б.

Против «Ахмата» в Кубке России (2:0) «Зенит» с выходом Марио Фернандеса перестроился на пятерку защитников: Караваев стал третьим центральным, а Марио – латералем. Подключения новичка по флангу – еще один вариант для разнообразия справа. Возможен и размен: Марио будет подключаться из глубины, а Караваев – врываться по краю. Теоретически идея подойдет и для упрощения (диагонали на Марио), и для комбинационного разнообразия.

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При любых раскладах отъезд Малкома значимо изменит «Зенит».

• Команда Сергея Семака лишилась вингера, создающего и реализующего много моментов. Да, Зелимхан Бакаев эпизодами напоминает Малкома и поможет сохранить структуру, но он не в состоянии тащить так, как бразилец.

• Возможный шаг – упрощение игры из-за риска игрового дисбаланса (крен на левый фланг).

• «Зенит» может вернуться к 4-4-2 или перейти на 3-4-3, стать более фланговой и прессингующей командой. Так доставить мяч в штрафную будет проще.

Скорее всего, случится комбо. «Зенит» все-таки найдет замену Малкому, но адаптация может затянуться – и это повлечет упрощение игры.

Фото: Maksim Konstantinov, Alexander Kulebyakin/Global Look Press; РИА Новости/Александр Гальперин

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