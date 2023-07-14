9 комментариев

Илья Васильев – с возможными сценариями.

Команды Владимира Федотова – самый неудобный соперник Сергея Семака за последние два сезона.

В октябре 2021-го «Сочи» обыграл «Зенит» в Санкт-Петербурге (2:1), весной прагматично засушил две схемы гостей (0:0), а Семак признал, что игра была вязкой и почти без моментов. Прошлым летом Федотов чуть не выиграл в Петербурге (1:2): провалил первый тайм без Карраскаля, зато перевернул второй и снова заставил «Зенит» перестраиваться. Весной сценарий повторился (1:0): грамотный прессинг-план, мощные доработки на своей трети, жесткая игра по лидерам, из-за чего Семак сначала поменял 4-3-3 на 3-4-3, а затем ушел к 4-4-2.

В мае вышло большое интервью Федотова Леониду Слуцкому, в котором он объяснил, как поставил «Зенит» в некомфортные условия: «План был – лишить соперника любого пространства. Это и подразумевает серьезное давление – не дать поднять голову, не дать разбежаться, разыграться. После 30-й минуты чуть выдохнули и взяли паузу – они соорудили голевой момент. Мы быстро пришли в себя и начали делать то, от чего ушли – давление на каждом участке поля, не дать завязаться комбинационному футболу. Наверное, во втором тайме мы чуть меньше владели мячом, но по качеству давления, перекрывания зон, хорошо организованного прессинга и контрпрессинга – мы не позволили «Зениту» многое создать в атаке».

После матча Федотов подчеркнул, что футболистам «Зенита» нельзя давать свободу, иначе они будут резвиться . Для этого ЦСКА подготовил масштабный и дисциплинированный план:

• первая стадия – прессинг и агрессивное фланговое давление на чужой половине;

• вторая – инсайды и Заболотный двигались за крайними защитниками и опорником «Зенита», отходили в глубину для компактности и вместе с восьмерками работали на подборах;

• третья – жесткий контрпрессинг, в который поднимались даже центральные защитники, чтобы выключать Малкома и Клаудиньо еще на стадии приема;

• и последняя – компактные 5-4-1, чтобы закрыть забегания «Зенита» на флангах (Чалов и Медина отрабатывали за Круговым и Караваевым, Заболотный помогал в том полуфланге, где развивалась атака).

Благодаря компактному прессинг-перфомансу ЦСКА вылетал в быстрые переходы и напрягал оборону «Зенита». Конечно, класс команды Семака позволял отвечать, но ЦСКА закрыл многие возможности. В таких условиях хозяева пользовались и другими проблемами гостей. «Зенит» приехал в Москву без Барриоса, поэтому опорная зона проседала из-за проигранных единоборств (Сантос не всегда гасил пожары и часто уступал Заболотному).

Это был первый большой матч Федотова без Карраскаля – и ЦСКА отлично выступил без него. В интервью Слуцкому тренер окончательно добил колумбийца, сказав, что Хорхе не хватает требовательности к себе и правильного настроя. Именно тогда в ЦСКА окончательно победила философия Федотова – для него гораздо важнее дисциплина и командная работа, чем свобода звезд. Если Чалов и Обляков работают на партнеров, то Федотов позволяет им больше и готов меняться, если нет – будет как с Карраскалем.

Переход Медины в «Спартак» и поражения от «Динамо» на предсезонке не должны обманывать – ЦСКА в состоянии побороться с «Зенитом» в Суперкубке . В перспективе уход Медины и возможный отъезд Зайнутдинова неприятны, из-за чего трансферы на вход обязательны, но ЦСКА понимает, как подстраиваться под петербуржцев: Федотов снова выставит вязкие 3-4-3, будет активно отрабатывать назад и ставить на быстрые переходы (в товарищеских матчах было несколько сильных отрезков). Семак заявил, что в стартовые полчаса ЦСКА был хорош в первом матче против «Динамо».

Другой ракурс – проблемы «Зенита» напоминают конец марта. Тогда отсутствовал Барриос. Сейчас проблема шире: Вильмар только приехал и слабо двигался в первом тайме с «Фенербахче», Клаудиньо получил повреждение и может быть готов не на 100%, Ду Кейрос и Коваленко еще адаптируются, Васильева вряд ли рассматривают всерьез, Вендел в Бразилии, а Родригао не сыграет из-за травмы. Как итог – центральная зона «Зенита» почти при любом раскладе не будет оптимальной.

Еще один момент – на Кубке PARI Премьер «Зенит» прессинговал на чужой трети семеркой-восьмеркой игроков, поэтому высоко поднимал линию обороны. Команда Семака далеко не всегда успешно давила – «Црвена Звезда» и «Фенербахче» эпизодически убегали в быстрые отрывы. В последней игре проблема бросалась в глаза в конце первого тайма (подсел Барриос) и во втором – когда «Зенит» играл с тройкой Ду Кейрос-Васильев-Коваленко.

Проблемы «Зенита» накладываются на возможные козыри ЦСКА . Во-первых, возможны трудности с разрушением федотовских переходов. Во-вторых, ЦСКА наигрывал разные передачи Заболотному и инсайдам на чужой трети (раз, два) – весной борьба доставила «Зениту» много проблем.

В итоге без Родригао «Зенит» становится более уязвимым к прессингу (Чистяков хуже разыгрывает, а Ренан порой слишком авантюрен), форма Барриоса и Клаудиньо тоже под вопросом, саботаж Вендела снижает атакующий потенциал, а Кассьерра и дальше запарывает моменты – это шанс для ЦСКА. Команда Федотова ослабла летом, но организация игры все еще на неплохом уровне: потеря Медины никак не отразится на командой структуре, прессинг возможен и без него, однако необходима агрессия в атаке.

«Зенит» и ЦСКА – полные противоположности. Петербуржцы остаются фаворитами из-за класса, сильной скамейки и вариативности (Семак готов меняться по ходу матчей плюс на сборах наигрывал две схемы). Сила ЦСКА – в тактической стабильности Федотова. Его система знакома и понятна всем, а благодаря агрессии и работе ЦСКА может снова побороть очевидного фаворита.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Алексей Даничев, Алексей Филиппов