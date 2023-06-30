16 комментариев

Разбираем громкий трансфер.

Новое подписание «Зенита» – 19-летний Александр Коваленко из «Сочи». Полузащитник, отыгравший прошлый сезон в «Крыльях Советов», заключил контракт до 2028 года.

Стремительный взлет Коваленко впечатляет: еще осенью 2021-го играл за «Чертаново» во Второй лиге, а к лету 2023-го превратился в желанный лот практически для всех топ-клубов РПЛ. Кажется, ради Коваленко «Зенит» даже врубил мощный админресурс.

Игорь Осинькин объяснял, почему на юношеском уровне Коваленко никто не считал будущей суперзвездой: За год до того, как он попал в «Крылья», вырос на девять-десять сантиметров. В «Динамо» он был был маленьким. В «Чертаново» Саша сначала играл за вторую команду. За год он прошел много ступеней. Ему дали хороший тактический и технический базис. Он его реализовал, когда стал физически конкурентоспособен».

Коваленко – уникальный центральный полузащитник для России последних лет. Со времен Евро-2016 только Юрий Газинский свободно разыгрывал мяч на своей половине поля. У Романа Зобнина, Далера Кузяева, Магомеда Оздоева, Дмитрия Баринова и даже Александра Головина – другие сильные качества, а Коваленко уверенно справляется с давлением: разбирается через короткий пас и дриблинг на ограниченном пространстве, находит коридоры для передач вразрез, хорош в рывках.

Тогда почему трансфер Коваленко в «Зенит» вызывает сомнения?

Коваленко – не прямая замена Кузяеву.

Кузяев – самый недооцененный игрок «Зенита». Далер невероятно полезен впереди. Его умные рывки стягивают внимание защитников и освобождают пространство для атакующей группы, заставляют соперников опускать линию обороны. Кузяев умеет и завершать атаки. Когда мяч получает соперник, Далер превращается в дисциплинированную прессинг-машину с гигантским оборонительным объемом, постоянно прикрывая фланг Малкома. При необходимости Кузяев уходит на правый фланг (пример – второй тайм весеннего матча с «Локомотивом») или передвигается на место правого защитника.

Единственное, в чем Коваленко сильнее Кузяева, – владение, но Александр продуктивнее в более глубоких позициях, где царят Вендел и Барриос (об этом – чуть ниже).

В «Зените» Коваленко столкнется с новым уровнем конкуренции.

Сергей Семак – мастер баланса и адаптаций под сильные стороны каждого. В прошлом сезоне «Зенит» легко построил полузащиту: Барриос – склеивающий опорник, Вендел – разыгрывающая восьмерка с большим объемом подключений, Клаудиньо – восьмерка-десятка, Кузяев – игрок, отвечающий за рывки и страховку Малкома.

Сейчас Коваленко не кажется реальной заменой любому из них. По стилю Александра можно сравнить с Венделом, но бразилец гораздо эффективнее у чужой штрафной: 8+3 по «гол+пас», феноменальный вклад в атаки с ударами, лидер по предассистам и созданным голевым моментам. Тяжело вытеснить и Клаудиньо – к магии в атаке он добавляет работу сзади.

Игровое время Коваленко в Петербурге серьезно зависит от конкуренции Андрея Мостового, Густаво Мантуана и Клаудиньо. Плюс с «Зенитом» уже тренируется еще один новый центральный полузащитник, Ду Кейрос. По мнению Семака, Ду сделает «Зенит» универсальнее в центре поля.

Средняя линия «Зенита» и так мощно сыграна, и даже с уходом Кузяева уровень конкуренции не снизится (если Далер вообще уйдет).

Коваленко придется гасить контратаки. К этому он не слишком приучен («Крылья» часто играли без мяча), а Осинькин признает проблемы и в позиционной обороне.

Клаудиньо и Кузяев давали необходимый объем сзади (Далер – в топ-10 РПЛ по отборам), Ду Кейрос может закрыть несколько позиций, поэтому в такой атакующей команде необходим интеллект для предотвращения контратак. Осинькин признает, что проблемы Коваленко при обороне полностью еще не решены: «Он креативный атакующий футболист. Из наших опорных полузащитников именно Коваленко был более атакующим, а другой опорник страховал его подключения. Конечно, были проблемы в обороне. Они оставались и до последнего времени, но в другом объеме: отсюда и ошибки в концовках, недоработки на стандартах.

Проблема – тактическая. Все молодые футболисты хотят атаковать, но у них не получается правильно построить переходы от атаки к обороне. Коваленко может чуть больше рисковать, не так хорошо чувствует себя в позиционной обороне, где надо очень точно занять позицию, понимать движение партнера, отслеживать расстояние. Хотя сейчас Коваленко обороняется лучше, чем когда к нам пришел».

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Коваленко – один из самых талантливых полузащитников России, и для «Зенита» его трансфер – скорее про будущее, чем про серьезное усиление уже в новом сезоне. В случае перехода Александра в «Локо» возникали бы похожие сомнения: впереди Галактионов ставит на Глушенкова, Пиняева и Дзюбу, а в середине Баринов и Карпукас практически безальтернативны (кто-то больше из-за статуса, кто-то – именно из-за качества игры).

Кажется, Коваленко прекрасно понимает, что в «Зените» столкнется с бешеной конкуренцией – по информации инсайдера Ивана Карпова, Александр сомневается в постоянном игровом времени из-за Вендела и Клаудиньо. Но Коваленко уже стал главным полузащитником в «Крыльях» и дорос до сборной, поэтому у него есть успешный опыт борьбы за место в составе.

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин, Рамиль Ситдиков