16 комментариев

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Сомнения по Коваленко в «Зените»: не заменит Кузяева, в центре – бешеная конкуренция

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Разбираем громкий трансфер.

Новое подписание «Зенита» – 19-летний Александр Коваленко из «Сочи». Полузащитник, отыгравший прошлый сезон в «Крыльях Советов», заключил контракт до 2028 года.

Стремительный взлет Коваленко впечатляет: еще осенью 2021-го играл за «Чертаново» во Второй лиге, а к лету 2023-го превратился в желанный лот практически для всех топ-клубов РПЛ. Кажется, ради Коваленко «Зенит» даже врубил мощный админресурс.

Игорь Осинькин объяснял, почему на юношеском уровне Коваленко никто не считал будущей суперзвездой: За год до того, как он попал в «Крылья», вырос на девять-десять сантиметров. В «Динамо» он был был маленьким. В «Чертаново» Саша сначала играл за вторую команду. За год он прошел много ступеней. Ему дали хороший тактический и технический базис. Он его реализовал, когда стал физически конкурентоспособен».

Коваленко – уникальный центральный полузащитник для России последних лет. Со времен Евро-2016 только Юрий Газинский свободно разыгрывал мяч на своей половине поля. У Романа Зобнина, Далера Кузяева, Магомеда Оздоева, Дмитрия Баринова и даже Александра Головина – другие сильные качества, а Коваленко уверенно справляется с давлением: разбирается через короткий пас и дриблинг на ограниченном пространстве, находит коридоры для передач вразрез, хорош в рывках.

Тогда почему трансфер Коваленко в «Зенит» вызывает сомнения?

Коваленко – не прямая замена Кузяеву.

Кузяев – самый недооцененный игрок «Зенита». Далер невероятно полезен впереди. Его умные рывки стягивают внимание защитников и освобождают пространство для атакующей группы, заставляют соперников опускать линию обороны. Кузяев умеет и завершать атаки. Когда мяч получает соперник, Далер превращается в дисциплинированную прессинг-машину с гигантским оборонительным объемом, постоянно прикрывая фланг Малкома. При необходимости Кузяев уходит на правый фланг (пример – второй тайм весеннего матча с «Локомотивом») или передвигается на место правого защитника.

Единственное, в чем Коваленко сильнее Кузяева, – владение, но Александр продуктивнее в более глубоких позициях, где царят Вендел и Барриос (об этом – чуть ниже). 

В «Зените» Коваленко столкнется с новым уровнем конкуренции.

Сергей Семак – мастер баланса и адаптаций под сильные стороны каждого. В прошлом сезоне «Зенит» легко построил полузащиту: Барриос – склеивающий опорник, Вендел – разыгрывающая восьмерка с большим объемом подключений, Клаудиньо – восьмерка-десятка, Кузяев – игрок, отвечающий за рывки и страховку Малкома. 

Сейчас Коваленко не кажется реальной заменой любому из них. По стилю Александра можно сравнить с Венделом, но бразилец гораздо эффективнее у чужой штрафной: 8+3 по «гол+пас», феноменальный вклад в атаки с ударами, лидер по предассистам и созданным голевым моментам. Тяжело вытеснить и Клаудиньо – к магии в атаке он добавляет работу сзади

Игровое время Коваленко в Петербурге серьезно зависит от конкуренции Андрея Мостового, Густаво Мантуана и Клаудиньо. Плюс с «Зенитом» уже тренируется еще один новый центральный полузащитник, Ду Кейрос. По мнению Семака, Ду сделает «Зенит» универсальнее в центре поля.

Средняя линия «Зенита» и так мощно сыграна, и даже с уходом Кузяева уровень конкуренции не снизится (если Далер вообще уйдет).

Коваленко придется гасить контратаки. К этому он не слишком приучен («Крылья» часто играли без мяча), а Осинькин признает проблемы и в позиционной обороне.

Клаудиньо и Кузяев давали необходимый объем сзади (Далер – в топ-10 РПЛ по отборам), Ду Кейрос может закрыть несколько позиций, поэтому в такой атакующей команде необходим интеллект для предотвращения контратак. Осинькин признает, что проблемы Коваленко при обороне полностью еще не решены: «Он креативный атакующий футболист. Из наших опорных полузащитников именно Коваленко был более атакующим, а другой опорник страховал его подключения. Конечно, были проблемы в обороне. Они оставались и до последнего времени, но в другом объеме: отсюда и ошибки в концовках, недоработки на стандартах. 

Проблема – тактическая. Все молодые футболисты хотят атаковать, но у них не получается правильно построить переходы от атаки к обороне. Коваленко может чуть больше рисковать, не так хорошо чувствует себя в позиционной обороне, где надо очень точно занять позицию, понимать движение партнера, отслеживать расстояние. Хотя сейчас Коваленко обороняется лучше, чем когда к нам пришел».

***

Коваленко – один из самых талантливых полузащитников России, и для «Зенита» его трансфер – скорее про будущее, чем про серьезное усиление уже в новом сезоне. В случае перехода Александра в «Локо» возникали бы похожие сомнения: впереди Галактионов ставит на Глушенкова, Пиняева и Дзюбу, а в середине Баринов и Карпукас практически безальтернативны (кто-то больше из-за статуса, кто-то – именно из-за качества игры).

Кажется, Коваленко прекрасно понимает, что в «Зените» столкнется с бешеной конкуренцией – по информации инсайдера Ивана Карпова, Александр сомневается в постоянном игровом времени из-за Вендела и Клаудиньо. Но Коваленко уже стал главным полузащитником в «Крыльях» и дорос до сборной, поэтому у него есть успешный опыт борьбы за место в составе.

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин, Рамиль Ситдиков

16 комментариев

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Игорь Петров
Хорошая сделка, Коваленко будет соперничать за место центрального в 4-3-3 с Ду Кейросом. Ему вполне по силам выиграть конкуренцию и получать свои минуты, проблем никаких нет
+5
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+3
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riverman1980
Семак страхуется на случай ухода Вендела.
+3
-1
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DontYouSay
Ответ Marina_Greta
Аренда, как вариант. Практика нужна обязательно молодым игрокам.
Разумеется, его же подписали на 5 лет, чтобы сразу в аренду отдать.
+2
0
+2
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Поцелуй Оздоева
Ответ Владимир Резниченко
Делов-то... Дед-армянин, привет Армения, разрыв контракта, спасибо за подъемные, привет Европа! Но со статистикой 1+1 за 13 матчей в РПЛ, кому он там нужен такой атакующий?
Володя, сам-то понял, что написал?
+2
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Поцелуй Оздоева
Ответ Владимир Резниченко
План Б, на случай если игра не пойдет и возникнет желание уйти до истечения срока контракта.
Разрывать контракты уже нельзя.
+2
0
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Несусветный Папаша
из группы Вендел-Малком-Клаудиньо-Кузяев точно уйдёт один,а то и два человека.Тогда можно будет писать новый тактический разбор.
+1
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Marina_Greta
Аренда, как вариант. Практика нужна обязательно молодым игрокам.
+3
-3
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Владимир Молявин
Спасибо за статью. Александру удачи!!!
+1
-1
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prus_3
Понятно, Кузяев — топ, Коваленко ноунейм, поэтому проигрышный вариант. Но Кузяеву 30, а Коваленко 19. Может, все не так плохо, дрыщи?!
+1
-1
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