«Локомотив» давил на Ренана.

«Зенит» обыграл «Локомотив» (2:1) и приблизился к пятому чемпионству подряд. Встреча в Москве оставила несколько ярких впечатлений: Михаил Галактионов подготовил сильный прессинг-план, ротация «Зенита» в полузащите на высочайшем уровне, «Локомотив» заставил Сергея Семака изменить схему и роли игроков во втором тайме, а гости забрали игру в позиционном нападении.

«Локомотив» подходил к матчу в статусе лучшей команды весны (12 очков из 12 возможных). Михаил Галактионов сохранил привычные 4-2-3-1: оставил пару центральных защитников после «Пари НН» (Хермана Конти и Ивана Кузьмичева не было в заявке), выпустил Максима Глушенкова под Артема Дзюбу и поставил справа Франсуа Камано.

«Мы предполагали, что для того, чтобы справляться со вбеганиями «Зенита», с их активными подключениями, флангам придется очень много работать. Поэтому в первом тайме выбор был сделан в пользу Камано, чтобы он сделал эту черновую работу, а дальше по ходу игры должны были выходить Миранчук и Жемалетдинов», – объяснил Галактионов после матча.

Сергей Семак обошелся без сюрпризов в старте: сохранил тройку Вендел-Клаудиньо-Далер Кузяев, хотя Вильмар Барриос попал в заявку, и отказался от замены Роберта Ренана ради более опытного Дмитрия Чистякова на матч против Дзюбы.

«Локомотив» смело прессинговал, но задачи фланговых игроков отличались

«Матч сегодня так складывался, что мы были активны, агрессивны, накрывали соперника достаточно хорошо, после прессинга Глушенков забил мяч. Были еще хорошие моменты. С точки зрения организации атакующих действий все было достаточно неплохо», – анализировал Галактионов.

«Локомотив» подготовил интересный вариант под короткие розыгрыши «Зенита» – прессинг работал, выключив атаки гостей на стартовые полчаса. Команда Галактионова расставлялась в 4-2-3-1, где тройка полузащитников персоналила Вендела, Кузяева и Клаудиньо, однако фланговые роли отличались. Камано больше ориентировался на Ренана: Франсуа закрывал левую ногу бразильца, чтобы исключить передачи на Сантоса, а Ненахов при необходимости поддерживал давление рывками в сторону Дугласа.

Пиняев оставался глубже: занимал полуфланг и встречал Караваева, а Тикнизян ориентировался на Малкома и единоборства Погостнова.

«Локомотив» отдельно адаптировался и под розыгрыши от ворот после ухода мяча за лицевую. При таком раскладе ассиметричные роли Камано и Пиняева сохранялись. Но чуть менялась работа Карпукаса: Дзюба ориентировался на Родригао, Глушенков ожидаемо давил на Вендела, Баринов занимал полуфланг (как правило, он приходил за Клаудиньо, а Пиняев мог смотреть за Кузяевым и Караваевым), поэтому Артем вместо персоналки мог ориентировался на мяч и страховал партнеров.

Ключевая деталь – постоянное давление на Ренана («Зенит» с трудом разыгрывал через левый фланг и в основном выбегал в контратаки после потерь «Локо») и Вендела.

В рамках такой плотной игры «Локо» хорошо справлялся: Ренан все равно рисковал (пару раз чуть не обрезался), а в голевой атаке Роберт принял мяч так, что а) отдать налево было уже нереально, б) вторым касанием тяжело запустить вперед (нужно переложить под правую), в) оставался вариант с Венделом под давлением Глушенкова или диагональю, к которой «Локо» тоже был готов (1:14). В итоге 19-летний защитник отдал в борьбу, хотя Вендел мог выбраться из такой ситуации.

После гола «Зенит» прижал «Локо». Постоянная ротация полузащитников – мощный инструмент в позиционных атаках

Пропущенный гол изменил ход первого тайма. После интенсивного отрезка «Локомотив» логично подсел, а «Зенит» забрал инициативу. Несмотря на гол Вендела, период нельзя назвать очень острым (всего 1 удар из штрафной до перерыва), зато «Зенит» активно вдавливал «Локо» в штрафную, показав, что будет во втором тайме.

В стартовые 26 минут команда Галактионова владела мячом 50%, вела по кроссам (4:1) и передачам в атакующей трети (43-21), но затем встала у своей штрафной (36% владения, 26-51 – пасы в финальной трети).

«Зенит» поставил новую задачу перед «Локо». Ранее Глушенков, Карпукас и Баринов достаточно успешно дорабатывали за полузащитниками гостей, но постепенно Вендел, Кузяев и Клаудиньо заиграли свободнее и быстрее. Например, они вышли из-под прессинга справа: Далер неожиданно включился в глубину, а Клауд пришел к Караваеву, после чего классно перевел на свободный левый фланг (Камано заужал за партнерами, поэтому край оголен).

На чужой трети Клаудиньо, Кузяев и Вендел топово растаскивали опорников «Локо». Далер и Клаудиньо мастерски врываются в пространство – даже когда передача шла не им, то Баринов и Карпукас садились ниже, освобождая зону перед штрафной. Дополнительно включались Малком и Вендел: первый уходил с фланга (подыгрывал в середине и вбегал в штрафную), а второй контролировал мяч из глубины.

В голевой атаке рывки помогли несколько раз. Сначала из-за спины Карпукаса шикарно вынырнул Клаудиньо: открылся под Сергеева и сделал передачу в штрафную – так «Зенит» посадил «Локо» глубже.

Дополнительная деталь – рывок Кузяева на позицию Сергеева, оставшегося на углу в штрафной с Магкеевым на спине, а Карпукас, Баринов и Погостнов пытались распределить игроков.

После «Зенит» разыгрывал около штрафной: из нее уже выбежал Кузяев, но там остался Клаудиньо, классно освободивший пространство под включение Вендела и частично стянувший внимание Карпукаса. Как итог – постоянные рывки способствовали вбеганию Вендела (плюс левее был свободен Кузяев).

Первый тайм заставил Семака перестроиться. Перешел на 4-2-3-1, где Малком – десятка, а Кузяев – правый полузащитник

«Игра достаточно сложно для нас началась: пропустили абсолютно необязательный гол после нашей ошибки, да и в целом провели первый тайм не так уверенно, как нам бы хотелось в плане создания качественных голевых моментов и хороших атак. В перерыве мы чуть-чуть подкорректировали игру и провели, на мой взгляд, очень хороший второй тайм, создавали моменты и не могли забить», – объяснил Семак.

В перерыве «Зенит» перестроился на 4-2-3-1: Вендел и Клаудиньо стали опорниками, Малком – десяткой (больше касалось обороны, в атаках он свободно передвигался), а Кузяев – правым полузащитником.

Основная цель – стабилизировать оборону, чтобы Кузяев дорабатывал за Тикнизяном и Пиняевым, а Вендел и Клаудиньо помогали на подборах (об их пользе – в следующем подзаголовке).

«Зенит» проводил много времени в позиционных атаках. Идея совпадала с движением первого тайма, но роль Сантоса стала радикальнее. Дуглас и в первом тайме отдавал ширину Мостовому, смещаясь в полуфланг, но во втором играл так еще чаще (при этом Андрей регулярно открывался в паре с нападающим).

Гости обступали штрафную «Локо»: Сантос атаковал левее, Караваев справа держал ширину, Клаудиньо и Вендел помогали выходить на чужую треть и сами включались вперед, а остальные вбегали в штрафную (наиболее часто – Кузяев и Малком).

Отличный пример: Вендел с мячом, пятеро зенитовцев на линии штрафной, справа открыт Караваев. Тикнизян побежал к Караваеву, но на помощь к Вячеславу выдвинулся Кузяев – его рывок увел Карпукаса из штрафной, а на опустевшую зону мгновенно отреагировал Малком.

Изначально за Малкомом бежал Баринов, но вскоре остановился и переключился на Мостового (судя по всему, по указанию Погостнова). В итоге рывок Кузяева увел Карпукаса, а Мостовой смутил центральных защитников и Баринова, что расчистило свободную зону в штрафной для Малкома.

В голевой атаке сработала задумка с движением Сантоса и Мостового: изначально Андрей принял мяч в широкой позиции, но затем включился в штрафную вместе с Кассьеррой (успел убежать направо), а Малком подключил набегающего Дугласа.

«Зенит» адаптировался под Дзюбу: у защитников всегда была подстраховка, а подборы помогали в созидании

«Локомотив» полностью адаптировался под манеру Дзюбы, что привело к очень эффективному началу весны (6 голов в 4 матчах). «Зенит» был следующим в списке Артема, но великолепная игра Родригао помогла выключить нападающего из игры.

Бразилец снял практически весь верх и контролировал прием мяча спиной к воротам. Как правило, он не выбрасывался за Дзюбой, но и не приклеивался, чтобы не позволять себя разворачивать. Конечно, часть приемов осталась за форвардом, но реально опасно было один раз: Родригао не успел накрыть Дзюбу и он отбросил назад, но сработала подстраховка (о ней – ниже).

Ренан играл опрометчивее. Несколько раз он действовал на опережение (успешно), но в одном из эпизодов все же потерял Артема: Карпукас нашел Дзюбу, отбросившего в касание на Глушенкова.

Ключевая идея «Зенита» – постоянная подстраховка. По сути, Дзюбе необязательно выигрывать все дуэли. Гораздо важнее, чтобы партнеры играли на подборах. Кузяев или Вендел постоянно смещались под единоборства Дзюбы. В этом эпизоде оба полузащитника «Зенита» пришли на помощь к проигравшему Ренану.

Во втором тайме «Зенит» перешел на игру в два опорных, чтобы усложнить быстрые переходы для «Локомотива». Гости моментально возвращались назад и реагировали на любые выносы. Например, здесь Клаудиньо доработал за слабым пасом Карпукаса.

Тройной шанс «Зенита» с штангой Мостового начался с огромной работы по Дзюбе: Ренан неудачно сыграл на опережение, но Клаудиньо и Вендел сразу включились в эпизод, а затем еще помог и Кузяев.

Даже начало второй голевой атаки – успешный подбор после борьбы с Дзюбой.

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«Локомотив» придумал интересную идею под «Зенит»: активно прессинговал левый фланг (болевая точка – рисковая манера Ренана) и разбирал полузащитников. Она работала до гола Глушенкова, но после «Зенит» забрал инициативу. Во втором тайме Семак адаптировался под Галактионова: продолжил пользоваться интеллектом и классом полузащитников плюс успокоил игру с помощью перехода на 4-2-3-1 при обороне.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов; кадры трансляции «Матч ТВ»