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Важнейший игрок Карпина.

Максим Осипенко – главный герой защиты «Ростова», который встречает весну в топ-3 РПЛ c шестиочковым отрывом от ЦСКА и «Динамо». Несмотря на агрессивный стиль (третье место по высоте линии обороны и шестое – по интенсивности прессинга) и далеко не самый статусный состав, «Ростов» нечасто допускает моменты (шестой – по допущенным xG c игры, пятый – по пропущенным голам). Во многом – благодаря Осипенко, который не имеет постоянного партнера по центру обороны (за второе место бьются Виктор Мелехин и Данила Прохин, а в одном матче в середине вышел даже крайний защитник Александр Сильянов).

Чем так хорош Осипенко?

Осипенко – один из лучших пасующих центральных защитников РПЛ

В январском интервью Sports.ru центральный защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук восхитился Осипенко: «Кажется, о нем все очень мало говорят – абсолютно незаслуженно. Игра двумя ногами, скорость выше среднего, хорошее ведение единоборств».

В первой части этого сезона «Ростов» был одним из лучших по контролю мяча на своей и средней третях. Да, у чужой штрафной возникали проблемы, но перед ней получались короткие розыгрыши и уверенный контроль под прессингом.

Главные участники этих розыгрышей – Сергей Песьяков, Осипенко, Данил Глебов и Даниил Уткин. Осипенко входит в топ-3 по косвенному вкладу в атаки с ударами (промежуточные передачи в таких атаках) и в топ-5 по прямому.

Александр Григорян, который работал с Осипенко в «Тамбове», говорил о качествах Максима в интервью Sports.ru еще в сентябре 2019-го: «Осипенко способен на проникающую передачу – это очень важный момент. Считаю, уже сейчас он – один из сильнейших российских защитников внизу, его крайне сложно обвести один в один, с ростом 193 см он – спринтер. Поэтому наигрываю его правым центральным защитником («Тамбов» играл с тройкой защитников – Sports.ru), слева ему неудобно. Если говорить о формации с двумя защитниками, то Осипенко все равно лучше справа – слева он не отдает качественные передачи в переднюю линию».

Забавно, что в «Ростове» Осипенко играет именно слева, а по качеству и количеству передач вперед остается одним из лучших в лиге – он лидирует среди центральных защитников по EPV (насколько передача была обостряющей).

По общему количеству передач Осипенко – седьмой в РПЛ (только он и Глебов разбавляют доминирование зенитовцев в топ-7), одиннадцатый по точным длинным передачам (лучший среди полевых), второй среди центральных защитников по точным передачам в финальную треть (чаще их отдавал только Родригао).

Осипенко не только хорошо пасует, но и продвигает мяч на рывках – чаще их выполняли только Вендел, Дуглас Сантос, Малком и Эдуард Сперцян. Да, ускорения с мячом центральных защитников специфичнее, чем у атакующих игроков (защитников не всегда жестко встречают), но расположение остальных игроков «Ростова» позволяет Осипенко активнее включаться на чужую половину. Например, в центр обороны опускается Глебов, а Осипенко уходит левее и может агрессивнее идти к чужой трети поля.

Разбираем на примерах: разнообразно избавляется от мяча под давлением и отдает шикарные диагонали

Несмотря на лидерство по длинным передачам, Осипенко органичен и на небольших пространствах. Мы уже упомянули структуру «Ростова», которая позволяет Осипенко часто оказываться на чужой половине. Свобода возникает не только за счет смещений в глубину опорника Глебова, но и благодаря выдвижениям за штрафную Песьякова. Игроки «Ростова» нацелены на короткие передачи, поэтому Осипенко приходится двигаться вперед, правее или назад, чтобы открыться под еще один пас.

Откуда отдает передачи Максим Осипенко, данные – xGlab

В первой фазе атак Осипенко использует разные передачи: подключает хорошо пасующего Песьякова (очень редко подставляет его под давление), отдает вперед на Глебова и Уткина и замечает левый фланг (также часто подстраивается под передачи Чернова назад).

Направление передач Максима Осипенко

Смелость Осипенко привела к первому голу «Ростова» с игры в чемпионате (случилось только в пятом туре). «Пари НН» плотно прессинговал разыгрывающих «Ростова», но Осипенко разбил это давление проходом.

Осипенко вел мяч правой ногой и был под давлением. Скорее всего, если бы Осипенко переложил его под левую, его накрыли бы накрыть, поэтому Максим исполнил передачу шведой (видно на 45-й секунде).

В матче с «Зенитом» (1:3) «Ростов» играл максимально смело: разыгрывал от ворот, не боялся давления даже у своей штрафной и поднимал Песьякова за штрафную (особенно в первом тайме). План не сработал из-за ошибки на своей половине (так пропустили первый гол) и неудачных решений на чужой трети, но даже против топ-соперника Осипенко впечатлил.

Здесь он покатил на Чернова мимо разгоняющегося Малкома.

В этом эпизоде Осипенко исполнил диагональ на Сильянова. Атака завершилась голом, но его не засчитали из-за офсайда Байрамяна.

При Валерии Карпине «Ростов» регулярно нагружает середину и полуфланги инсайдами. Соперники под это подстраиваются: часто заужают пространство, позволяя правому защитнику Сильянову подключаться по свободному флангу. Иногда у Осипенко нет времени, чтобы переложить мяч под более удобную ногу (плюс это будет сигналом для перестроения), поэтому Максим забрасывает его левой.

Осипенко – топ в воздушных дуэлях. Закрывает не только свою зону, но и левый фланг

В обороне Карпин использует несколько вариантов: давление около чужих ворот, откат к пяти защитникам (Глебов становится страхующим, а Мелехин/Прохин – Осипенко играют шире).

Такой стиль приводит к большой нагрузке на Осипенко. Максим выбрасывается как для прерывания контратак около центрального круга или даже выше, так и при позиционной обороне, реагирует на навесы в штрафную, активен на аутах и при выносах соперников от ворот. Так Осипенко входит в топ-5 по проценту успешных единоборств, топ-3 по количеству выигранных воздушных единоборств, топ-3 по числу отборов среди центральных защитников, топ-1 (с отрывом) по перехватам.

Если Глебов не садится пятым защитником, Осипенко может сыграть на опережение в опорной зоне.

Периодически страхующим защитником становится Осипенко – когда Глебов оставался выше, а второй центральный защитник помогал Сильянову на правом краю.

Когда «Ростов» переходит на пятерку защитников, место Осипенко занимает Глебов, а Максим смещается на фланг или полуфланг для помощи Чернову. У Осипенко неплохая стартовая скорость, которая позволяет плотно играть с соперниками и тормозить атаки.

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Осипенко – один из важнейших игроков «Ростова» в последние сезоны и точно самый важный защитник Карпина в 2022-м. Максим начинает атаки, удерживает мяч под прессингом (и обычно не подставляет партнеров), пасует двумя ногами, гасит контратаки и хорош в низком блоке. Защитник «Ростова» – среди лидеров по выигранным единоборствам и воздушным дуэлям и стабилен, хотя оборона очень подвижна и часто меняется.

В итоге Осипенко – один из гарантов качества и стабильности «Ростова». Максим – самый сильный российский защитник прямо сейчас. Скорее всего, если бы Россия участвовала в крупных турнирах, то он стал бы основным игроком сборной.

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф