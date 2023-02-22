«Мне не нужна любовь болельщиков». Как Дзюба играет против «Спартака»

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Вспоминаем сложные отношения.

Отношения Артема Дзюбы и «Спартака» всегда были кипучими. Он конфликтовал с тренерами и руководством, уходил в аренды, обещал не переходить в «Зенит» и ЦСКА, все же переехал в Санкт-Петербург из-за чемпионских амбиций, а затем ярко боролся против «Спартака» на поле и в медиа.

Удивительно, но до трансфера в «Зенит» Дзюба ни разу не играл против «Спартака» – в «Томи» и «Ростове» всегда оставался вне заявки.

Дзюба выходил против «Спартака» всего 15 раз: меньше только против «Уфы», «Арсенала», «Химок» и остальных непостоянных участников РПЛ. Но забивал в этих матчах Дзюба много (7 мячей) – больше только «Динамо» (14), «Краснодару» (14), «Уралу» (12), «Крыльям Советов» (11) и «Рубину» (9).

Дзюба конфликтовал со «Спартаком» еще до ухода в «Зенит»: называл партнеров шестерками, злился на Карпина и ездил по арендам

Дзюба впервые сыграл за «Спартак» еще в 2006-м, но заметные результаты пришли через год: Артем оформил 1+1 в апреле 2007-го, затем забил победный гол «Зениту» в ¼ Кубка России (2:1). В 2008-м Дзюба сыграл уже в 16 матчах чемпионата, а в декабре оформил дубль против «Тоттенхэма» (2:2).

Успех в Лондоне стал триггером для первых громких размышлений в адрес родного клуба: «Cильно подстегивало то, что меня не устраивает мое положение. Хотелось выложиться, чтобы доказать любимому клубу, в котором я вырос: Дзюбу рано списывать со счетов».

В сезоне-2009 ситуация только усугубилась: Владимир Быстров обвинил Дзюбу в краже денег, Артем называл вингера изделием №23, а бывших партнеров – футболистами-шестерками – и на этом фоне отправился в аренду.

«Была ли это постановка, чтобы выбить меня из клуба? Я точно знаю: чтобы выбить меня из «Спартака», да», – вспоминал Дзюба.

Первый заход в «Томь» был неплохим, а через год Дзюба забил 10 голов в 24 матчах, хотя против «Спартака» так и не сыграл (скорее всего, дело в арендном соглашении). После возвращения в Москву Дзюба стал главным нападающим в переходном чемпионате, оформил 11+8 в РПЛ, гордился капитанской повязкой в игре против «Зенита» (3:2) и даже был в расширенном списке Дика Адвоката на Евро-2012.

Новый сезон все изменил. Сначала Дзюба разругался с Унаи Эмери и Валерием Карпиным, а потом поехал в «Ростов» на фоне средней результативности (4+7 в 25 матчах): «Трудно сказать, с чего начались все беды «Спартака», но мне кажется, что с ухода Эмери. Карпин приложил к этому руку, хоть он это и скрывает. Карпин в этом плане немного врет. Я не понимаю, почему он не может сказать правду».

Сезон-2013/14 – поворотный в карьере Дзюбы. Артем попал к Миодрагу Божовичу в «Ростов», забил 19 голов, боролся с Сейду Думбия и Халком за звание лучшего бомбардира и помог выиграть Кубок России, но снова пролетел мимо крупного турнира за сборную – в этот раз от него отказался Фабио Капелло.

«Наслаждаюсь каждым мгновением. Каждый матч в футболке «Ростова» доставляет мне удовольствие. Никогда в жизни столько не забивал – это лучший год в карьере. В «Ростове» мне создают все условия, и за такое доверие стараюсь платить взаимностью», – радовался аренде Дзюба.

Артем триумфально вернулся в «Спартак»: стартовал с двух дублей («Рубину» и «Динамо»), продолжал регулярно играть, но отношения быстро испортились.

Изначально Леонид Федун комплиментарно высказывался про Дзюбу, но переговоры о новом контракте стерли симпатию. Нападающего не устраивали сроки принятия решения (по его словам, требовалось ответить сразу, тогда как Дзюба хотел пообщаться зимой), а Федун возмутился наглостью воспитанника, хотя был уверен в успешных переговорах: «Спартак» готов дать ему самую большую зарплату в команде, однако он просит столько, сколько платят в «Зените». Он хочет получать как Халк, но не играет как Халк. Я хочу сказать, что и у нас, и у Дзюбы есть желание договориться. Артем будет в «Спартаке».

Зимой стартовали новые переговоры, но Артем уже переключился на «Зенит», был сослан в дубль, а затем доигрывал сезон в «Ростове».

Много забивал «Спартаку» при Виллаш-Боаше и Луческу, открыто не праздновал голы (считал, что так показывает уважение), но назвал фанатов сектантами

Дзюба дебютировал против «Спартака» в сентябре 2015-го. «Зенит» периодически психовал в чемпионате, зато успешно стартовал в Лиге чемпионов (обыграли «Валенсию» на выезде – 3:2, Артем ассистировал Халку). Хедлайнером отрезка был вратарь Юрий Лодыгин – его новая и нелепая манера очень нервировала команду.

Так случилось и против «Спартака»: странная несогласованность с Нико Ломбертсом и потерянные ворота во время шедевра Ивелина Попова. «Спартак» выигрывал 2:1 (Халк положил со штрафного), но на последних минутах Олег Шатов и Данни создали гол для Дзюбы – Артем не праздновал, а после игры обнялся с Егором Титовым.

В следующий раз команды встретились в Санкт-Петербурге. Перед игрой Дзюба сказал, что в «Спартаке» об него вытирали ноги, но негативно он относится лишь к определенным людям: «Именно к «Спартаку» претензий нет – этой мой родной клуб. Его создавали великие люди, которые закладывали одни понятия, а на их место пришли те, которым начихать на «Спартак».

Первый тайм получился максимально сумбурным: «Спартак» контратаковал и вел 2:1, а Халк чуть не привез в собственной штрафной. После перерыва «Зенит» мгновенно сравнял счет и придумал несколько мини-шедевров: казалось, что Халк и Маурисио запороли атаку, но итогом стал шоколадный пас на Дзюбу, уничтожившего Владимира Граната в два касания (Артем эмоционально праздновал под футболкой), а затем бывший спартаковец финтом убрал Сергея Паршивлюка и Граната и отдал шикарную обводящую передачу на Маурисио (таймкод – 5:12 ).

Победа «Зенита» в октябре 2016-го при Мирче Луческу еще долго шумела из-за судейства: Сергея Иванова отстранили, «Спартак» выложил на ютуб-канал подборку ошибочных решений рефери, передача «Свисток» Владислава Батурина так и не вышла в эфир (из-за болезни ведущего), а босс судейского департамента РФС Валентин Иванов подал в отставку. Вполне возможно, что после игры многие из-за суеты забыли о Дзюбе – Артем снова забил бывшей команде.

В апреле 2017-го ситуация изменилась. «Спартак» летел к долгожданному чемпионству, а «Зенит» буксовал вместе с Луческу. Дзюба достаточно остро высказался перед игрой: «Многие адекватные болельщики «Спартака» соскучились по титулу и заслужили за столько лет, чтобы их команда стала чемпионом. Но есть определенная группа сектантов, из-за которых не хотелось бы, чтобы «Спартак» стал чемпионом, потому что они ведут себя не совсем по-мужски».

«Зенит» проиграл 1:2. Дзюба снова забил, но гол Самедова в конце второго тайма практически закрыл вопросы о чемпионе. При Роберто Манчини тема вражды всплыла снова, из-за чего Дзюбу спросили про апрельские тезисы: «Сейчас могу повторить: половина болельщиков «Спартака» заслужила чемпионство – они долго ждали, искренне переживали и оставались преданными клубу. А вот другая половина – сектанты – как мне кажется, так и продолжает вести себя неадекватно». Артем остался в запасе и вышел уже при счете 5:1.

Реально громко стало на ответном матче в Москве – Дзюба наступил на спартаковский шарф во время разминки. Скорее всего, Дзюба реально его не заметил – в комментариях пользователи Sports.ru рассказали о пьяном фанате-провокаторе, бросившем розу в сторону Дзюбы.

Позднее Артем объяснился: «Если бы я хотел наступить на шарф «Спартака», то так бы и сделал, а потом честно бы в этом признался. Чего мне бояться? Что бы со мной произошло? Мне даже в голову не приходило, что кто-то может бросить шарф. Для меня бросить шарф – это признать поражение, это странно, это же эмблема твоего клуба. Поздоровался тогда с кем-то из спартачей, и он говорит: «Подними, пожалуйста, ногу» – я поднял ногу и убрал его. Если бы я увидел раньше, то поднял бы любой – спартаковский, динамовский. Я не понимаю: в чем честь наступить на шарф? А про меня говорили: топтался, танцевал. Какой резон мне было наступать на шарф «Спартака»?»

В следующий раз стороны конфликтовали в декабре 2019-го. Все началось еще на игре сборной в Сан-Марино. Группа болельщиков скандировала нецензурные кричалки в адрес форварда. В итоге Дзюба расстроился, после матча не подошел к фанатам и отписался от аккаунта сборной России. На игре в Петербурге спартаковцы освистывали Дзюбу, а закончилось все неожиданно массовыми задержаниями фанатов красно-белых – некоторые связывали облаву с жалобами Артема в правоохранительные органы. Дзюба спровоцировал автогол Кутепова, а после наехал на болельщиков: «Одни лают и хрюкают, другие забивают. Это я сказал тем, кто сектанты, которые фашисты, а остальные – нормальные болельщики».

Против «Спартака» Дзюба повторил рекорд Олега Веретенникова. В октябре 2021-го «Зенит» разгромил красно-белых 7:1, но Дзюба уже перестал считаться основным нападающим – после игры Сергей Семак заявил, что было тактически удобнее использовать Сердара Азмуна. В итоге иранец заработал пенальти и красную карточку для Макса Кофрие, а Алексей Сутормин отдал точку Артему – несмотря на свист «Виража», Дзюба забил. Правда, нападающий считал, что обновил рекорд Веретенникова: «Безумно счастлив забить 144-й гол и установить рекорд».

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Отношения Дзюбы и фанатов – сложная история. Артем слишком любит поговорить и часто выдумывает поводы для обид – вполне возможно, что такие ситуации искусственно мотивируют форварда. При этом уже после перехода в «Зенит» он подчеркивал, что ему не нужна любовь фанатов: «Я всегда говорил и буду повторять – мне не нужна любовь болельщиков. Мне нужно определенное уважение и оценка моих действий. Если я буду плохо играть – они могут ругать меня, какие проблемы? С моей стороны никаких заигрываний не будет».

В 2020-м Дзюба рассказал, что разделяет активных и простых болельщиков «Спартака»: «Но прошлое свое не забываю и не буду от него отрекаться никогда. Недавно вот болельщики «Зенита» просили меня сказать: «…, «Спартак», …!» Ну, вы понимаете. Но я никогда этого не скажу. И праздновать голы в ворота «Спартака» не буду. Я не забываю свой дом, откуда я вышел. Пускай там ко мне относились не совсем красиво. Пусть это будет на их совести, не вопрос. Там есть люди, которые по сей день пытаются его портить, но это их дело. Но к самому клубу «Спартак» я отношусь с большим уважением. И я не считаю, что я его предал».

Впереди – дебют за «Локомотив» против «Спартака».

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Виталий Белоусов, Александр Вильф