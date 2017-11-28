Дзюба во время разминки наступил на шарф «Спартака», брошенный болельщиком

Форвард «Зенита» Артем Дзюба во время матча 18-го тура чемпионата России против (1:3) наступил на шарф москвичей.

29-летний игрок находился в секторе для разминки и готовился к выходу на поле, когда один из болельщиков хозяев бросил шарф в сторону Дзюбы.

Игрок «Спартака», вероятно, , вытащил шарф из-под ноги Дзюбы.

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