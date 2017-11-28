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    Дзюба во время разминки наступил на шарф «Спартака», брошенный болельщиком

    Теги Спартак Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия болельщики Открытие Арена Роман Зобнин

    Форвард «Зенита» Артем Дзюба во время матча 18-го тура чемпионата России против «Спартака» (1:3) наступил на шарф москвичей.

    29-летний игрок находился в секторе для разминки и готовился к выходу на поле, когда один из болельщиков хозяев бросил шарф в сторону Дзюбы.

    Игрок «Спартака», вероятно, Роман Зобнин, вытащил шарф из-под ноги Дзюбы.

    Фанаты «Спартака» вывесили баннер о Дзюбе и «Зените»: «Пока в составе есть иуда – не будет титула у вас»

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