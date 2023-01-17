Спасет ли Галактионов «Локо»? Чего ждать от Бердыева? Карпин и Федотов победят стагнацию? Главные интриги РПЛ

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Разбор Ильи Васильева.

Чемпионат России постепенно выходит из отпуска: игроки проходят медосмотры и отправляются на сборы, впереди – предсезонные турниры и длительный период подготовки ко второй части РПЛ.

Первая часть сезона стала одной из самых ярких и результативных за последние 10-15 лет. Перед весенним отрезком в командах тоже произошло много интересного: «Локомотив», «Сочи», «Краснодар» и «Пари НН» назначили системных и стильных тренеров, Славиша Йоканович проведет полноценные сборы и может вдохнуть в «Динамо» атакующий стиль, Владимиру Федотову и Валерию Карпину необходимо разобраться с застоем последних туров и сделать команды разнообразнее, Игорь Осинькин вынужден заново перестраивать атаку «Крыльев», «Зенит» хитро выкрутился из ситуации с Юри Алберто, а «Спартак» поехал на сборы без Квинси Промеса.

Илья Васильев разобрался с главными интригами межсезонья.

Как Галактионов сбалансирует проблемный «Локомотив»?

«Локомотив» бездарно провел первую часть сезона: стал 11-м по созданному xG без учета пенальти, 12-м по допущенной опасности с игры и ожидаемым очкам, 14-м – по набранным очкам.

Руководство москвичей активно на трансферном рынке: назначило Михаила Галактионова главным тренером и подписало Максима Глушенкова, Сергея Пиняева и Илью Лантратова. Каждый может усилить проблемные позиции, но новички не гарантируют стабильность состава: Тин Едвай уже в ОАЭ (в «Локомотиве» большая беда с центральными защитниками), а Франсуа Камано и Вильзон Изидор под вопросом (главные конкуренты Пиняева), но едут на первый сбор «Локо».

Ключевая интрига межсезонья – что Галактионов сделает с неоднородным составом. Тренеру придется заново выстраивать команду после сложных и бесполезных установок немецкого тренерского штаба.

Во-первых, ожесточилась конкуренция у вратарей: Даниил Худяков – уже один из самых современных киперов РПЛ (но тащил не всегда), Гильерме – легенда и все еще может быть первым номером (тоже играет в прогрессивном стиле), а Илья Лантратов – топ на линии, но действует в упрощенной манере и слабо начинает атаки.

Во-вторых, интересно, как Галактионов починит защиту. «Локо» ужасно прессинговал, слабо оборонялся и привозил моменты. Одна из явных проблем – высокая линия, которую активно поддерживали центральные защитники, из-за чего москвичи постоянно получали быстрые отрывы. Галактионов может перевести «Локо» на тройку центральных или сохранить более привычный вариант с двумя защитниками, но необходимо прокачать основные варианты: Наир Тикнизян провел посредственную осень, Максим Ненахов и Дмитрий Живоглядов нестабильны, Иван Кузьмичев не впечатлил при Комппере и Циннбауэре, Марк Мампасси – один из главных провалов последних лет, Лукас Фассон скоро вернется в общую группу после разрыва крестов, а Станислава Магкеева и Дмитрия Баринова использовали на нескольких позициях.

С нападением чуть проще. Антон Миранчук – отличная продвигающая опция, Максим Глушенков наверняка будет на острие, Гирано Керк может играть справа. Сложнее ситуация слева: Сергей Пиняев играл в более специфичных условиях, действовал по ширине, а Горшков подключался через полуфланги, из-за чего могут возникнуть проблемы с адаптацией при переходе на 3-4-3 или во время коннекта с Тикнизяном (чаще играл по бровке).

Заинтересован ли Бердыев в атакующем «Сочи»?

Назначение Вадима Гаранина очень интриговало и казалось интересным шагом после топ-работы Владимира Федотова. В серебряный сезон «Сочи» по качеству игры с мячом и позиционной атаке уступал только «Зениту. Федотов построил разнообразную команду: центральные защитники хорошо начинали атаки, Крис Нобоа творил, Артур Юсупов выдал лучший отрезок в карьере на позиции инсайда, латерали высоко поднимались, а Матео Кассьерра идеально вписался в центр нападения. «Сочи» Гаранина строил более сложный и смелый футбол, но тренерский штаб не завоевал авторитет внутри команды, хотя многие матчи все равно приятно удивляли.

Кажется, Курбан Бердыев планирует выстроить в «Сочи» империю: он уже меняет тренерский штаб, вероятен уход медицинского персонала и бригады массажистов.

Учитывая оборонительный бэкграунд тренера и полтора атакующих сезона «Сочи», интересен стиль работы с командой. В интервью «Коммент. Шоу» Бердыев назвал Нобоа компьютером и уколол Федотова: «В чемпионате России смотрю только «Сочи». Я получаю удовольствие от тройки Юсупов – Цаллагов – Нобоа». Хочу ошибиться, но я думаю, что Федотова сделали игроки».

Похоже, клуб заинтересован в атакующем проекте. В дебютном интервью для «Сочи» Бердыев вспомнил серебряный сезон-2021/22: «Цель – прежде всего создать тот боеспособный коллектив, который выиграл серебро. Я сказал ребятам, что на ту команду было приятно смотреть. Нам бы хотелось это вернуть».

Другой обнадеживающий фактор: Бердыев рассказывал, что игровая философия зависит от наличия игроков. Он объяснил игровые принципы на чемпионском «Рубине»: в 2008 году казанцы постоянно оборонялись, но в 2009-м больше всех забили из-за возвращения Алехандро Домингеса – тогда автобусом и не пахло. В «Сочи» точно есть топовые атакующие футболисты: Бердыев уже восхищался Юсуповым и Нобоа, а еще нельзя забывать о Терехове, Макарчуке и Сарвели.

Как Федотов разберется со стагнацией ЦСКА?

Перед сентябрьской паузой ЦСКА отставал от «Зенита» на 6 очков и был ближе остальных преследователей по качеству игры (набрал всего на 1 ожидаемое очко меньше и вплотную шел по xG), но уже осенью команда потеряла химию: спустилась на пятое место (7 очков от второго) и набрала 9 очков в 7 матчах.

При детальном рассмотрении отрезка глобальная катастрофа не просматривается: ЦСКА создал гораздо больше «Динамо» (1:1), «Спартака» (2:2) и «Оренбурга» (2:2) – это происходило на фоне травмы Игоря Дивеева и разборок Владимира Федотова с Хорхе Карраскалем и Хесусом Мединой. Реальные проблемы начались под конец первой части, когда красно-синие провалились против «Пари НН» (0:1) и в гостевом дерби с «Динамо» (1:2).

Но нельзя игнорировать проблемы ЦСКА: Федотов сетовал на реализацию (моменты были только у Чалова, а Карраскаль и Медина провалились), тактическая идея стала предсказуемее (автобусы «Торпедо» и «Пари НН» – явные примеры), план Б был связан с заменами, но их цель – освежение или небольшие корректировки внутри структуры, а не принципиально новые задачи.

Межсезонье – шанс для Федотова зарядить команду новыми эмоциями и придать дополнительный тактический импульс. Вполне возможно, ЦСКА ждет альтернативная схема для разнообразия – по информации Ивана Карпова, на сборах ЦСКА может наиграть 3-5-2. Реальны и изменения в составе: ЦСКА нужны креативные полузащитники для конкуренции впереди, Карраскаль заявил, что хочет играть в ЛЧ или ЛЕ, а его агент рассказал об интересе «Атлетико» и «Коринтианс».

Что придумает Карпин для улучшения игры на чужой трети?

«Ростов» – одно из главных открытий сезона. Валерий Карпин построил команду с классной игрой на своей и средней третях: у него много инструментов для контроля мяча, он разнообразен в идеях продвижения, неплохо паркуется на своей половине и сохранил качественный прессинг. Несмотря на качество задумок, ростовчане – главные оверперформеры РПЛ и на чужой трети действуют на уровне команд второй восьмерки.

До сентябрьской паузы «Ростов» смотрелся очень гибко и свежо, но уже осенью гибридность стала предсказуемой. Кажется, уровень футболистов достиг потолка: соперники постепенно научились прессинговать и грамотно откатываться, а создавать моменты у чужой штрафной без игры 1-в-1 или креативных вингеров очень сложно. В итоге для большей динамики впереди «Ростову» нужно усиление или дополнительные идеи, иначе команда окажется в тупике, а результаты сползут вниз.

Станет ли «Динамо» агрессивнее при Йокановиче?

Изначально Славиша Йоканович и Желько Бувач обещали преемственность стиля Сандро Шварца. Но менеджмент сильно просел в комплектовании команды – Йоканович встраивал новичков прямо по ходу кризисного отрезка в чемпионате. В итоге серб поставил прагматичный и скучный стиль, который в первых турах удерживал «Динамо» среди лидеров, а затем стал базисом осеннего прогресса. После серии поражений и адаптации новичков, москвичи перестроились на более агрессивный футбол: разделались с тонущими «Локо» (3:1) и «Химками» (6:1), а затем обыграли ЦСКА в дерби (2:1).

Арсен Захарян рассказывал, что после поражения от «Ахмата» (1:2) в раздевалке гремел жесткий разговор, а Славиша Йоканович после стабилизации состава добавил атакующие пазлы. Появились комбинации со смещениями вингеров в середину, Захарян снова двигал мяч вперед, работали замены, повысился средний процент владения, а прессинг стал интенсивнее.

В зимнее межсезонье Йоканович окажется перед сложным выбором: в Чемпионшипе и последних турах РПЛ он ставил более атакующий и агрессивный футбол, хотя изначально «Динамо» играло серо и прагматично. Но в пользу более смелой эволюции есть несколько аргументов: не будет летней текучки в составе (даже Захарян наверняка останется), удастся провести полноценную предсезонку (тренировочный период летом был короче обычного и на фоне скомканной трансферной кампании), а большинство лидеров готовы к агрессивному стилю.

Что построит Ивич в «Краснодаре»?

«Краснодар» при Александре Сторожуке максимально противоречив. С одной стороны, он возглавил клуб после отъезда легионеров и с помощью игроков из молодежки и «Краснодара»-2 вошел в топ-5 весны по очкам (еще и сохранил стиль, заточенный на владение). С другой, «Краснодар» по продвинутой статистике атаковал на уровне худших команд РПЛ и вырвал несколько побед дальними ударами.

В этом сезоне «Краснодар» смотрелся лучше, но все равно остался загадкой. Команда Сторожука была второй по владению, но шестой по ударам и десятой по попыткам из штрафной, допустила с игры больше, чем создала. Зачастую контроль был стерильным – «Краснодар» идет предпоследним по проценту времени на атакующей трети (27%, столько же – у «Химок» и «Факела», хуже только «Торпедо»).

При этом уже пора избавляться от мифа про обескровленность: Джон Кордоба – один из самых дорогих форвардов РПЛ, вернулись Кайо и Кристиан Рамирес (один из лучших левых защитников чемпионата), Матвей Сафонов – современный топ-вратарь, Сергей Волков и Никита Кривцов – среди самых перспективных россиян (благодаря Сергею многие забыли о Петрове), Алексей Ионов, Ильзат Ахметов и Олакунле Олусегун конкурентоспособны на уровне РПЛ, Эдуард Сперцян – суперзвезда лиги, Сергей Бородин уже дебютировал за сборную (но теперь арендован израильским «Бейтаром» до конца сезона), а Вячеслав Литвинов и Егор Сорокин – неплохие альтернативы в центр защиты. К тому же скоро вернется Александр Черников.

Из-за недостатка в качестве и сомнительных тренерских решений кажется, что замена Сторожука напрашивалась. Скорее всего, Владимира Ивича подписали для комбинационного стиля: «Мне нравится атакующий агрессивный футбол с высоким прессингом, и я подстраиваю схему, исходя из обстоятельств». Учитывая потенциал «Краснодара» и философию серба, весна может получиться очень интересной.

Получится ли у Горлова перенести свои принципы в «Пари НН»?

«Пари НН» при Михаиле Галактионове играл смелее , чем при Александре Кержакове: прессинговал на чужой половине, поднял линию обороны и стал гораздо интенсивнее. «Нижний» улучшил и атакующие метрики – очень помогли фланговая активность, агрессивные перестроения после проигранных первых таймов и адаптация Милсона. Нельзя сказать, что «Пари НН» прекрасен, но работа Галактионова и трансферы под него сделали клуб привлекательнее.

Артем Горлов в «Енисее» продолжил атакующую философию Вадима Гаранина. Он стремился к игре первым номером: хотел, чтобы «Енисей» раскрывал соперника и побеждал качеством. Красноярцы разнообразно атаковали (комбинировали через короткие и длинные передачи), лидировали по касаниям в штрафной и много двигали мяч в финальную треть.

«Подготовка к матчам состоит из нескольких этапов. Нужно досконально разобрать соперника и предположить, во что он будет играть. Мы стараемся разрушить его футбол. Наш прессинг в лучших вариациях буквально душит оппонентов. По степени интенсивности прессингуем в определенные моменты на уровне РПЛ.

Но ведь мы стремимся и с мячом проводить большее количество времени, чем соперник. Проще всего играть от обороны, отдать инициативу и ждать ошибок. Это не наш путь. А когда держишь мяч, всегда будут потери. Если мы неправильно расположены, нет баланса, то каждая наша потеря будет убийственна. И эти фазы в момент, когда мяч переходит сопернику, чрезвычайно важны, постоянно уделяем внимание их отработке.

Я сторонник такого футбола, под который есть игроки. И наши ребята проявляют свои лучшие качества именно в позиционной игре, хотя она и самая сложная из всех возможных. Когда мы максимально к ней адаптируемся, будет не так важно, против кого играем», – рассказывал Горлов о работе в «Енисее».

Некоторые установки «Пари НН» уже подходят для Горлова. Например, нижегородцы готовы к агрессивному прессингу и неоднократно перестраивались при Кержакове и Галактионове. У «Нижнего» интересные фланговые инструменты и прогрессивные центральные защитники (Никита Каккоев хорошо двигает мяч), поэтому «Пари НН» Горлова может приятно удивить.

Как Осинькин перестроит «Крылья Советов»?

11-е место «Крыльев Советов» – один из самых несправедливых итогов первой части РПЛ. Самарцы – седьмые по xG, пятые по допущенному xG и ожидаемым очкам (недобрали почти 7 баллов). Игорь Осинькин временно перестраивался на три центральных защитника, придумывал подстройки под «Ростов» и «Сочи», а Максим Глушенков и Матео Барач не реализовали важные пенальти. В итоге «Крылья» провели достаточно качественную часть сезона на фоне потерь лидеров (летом ушли Владислав Сарвели и Антон Зиньковский, затем из-за травм вылетали Юрий Горшков и Сергей Пиняев).

Зимой распродажа лидеров продолжилась. Уход Пиняева и Глушенкова точно ударит по атакующему потенциалу, но «Крылья» уже забрали лучшего бомбардира РПЛ Владимира Писарского (Сычевого), а слева Сергея классно подменял Артем Соколов (плюс летом самарцы забрали Владимира Хубулова). Возможно, для результата Осинькин сыграет чуть прагматичнее и глубже, но философия точно останется: «Крылья» сохранят скорость и еще предъявят разнообразные фланговые опции (Бейл, Ежов и Горшков пока остались в Самаре).

Что еще нужно знать?

В остальных командах РПЛ чуть меньше обновлений, поэтому мы выделили главные мини-интриги:

• «Зенит» обновляет защиту: Деян Ловрен уехал в «Лион», его заменит 19-летний левоногий защитник Роберт Ренан, что может вернуть Родригао на более привычную позицию правого центрального. Закрепится ли молодой центрдэф в Петербурге и улучшит ли начало атак?

• Квинси Промес не едет на первые сборы «Спартака», а Гильермо Абаскаль зовет в Москву крайнего защитника Томаша Тавареша. Как повлияет работа Промеса с молодежкой на коннект с основной командой и усовершенствует ли Абаскаль тактические идеи?

• Марцел Личка построил одну из самых привлекательных команд лиги. «Оренбург» – в топ-6 по большинству атакующих показателей и уступает только «Зениту» по проценту времени на чужой трети. Как на созидание и результативность «Оренбурга» повлияет отъезд Владимира Писарского и сможет ли Брайан Мансилья (более функциональный, кстати) стать главным форвардом клуба?

• Сергей Ташуев в «Ахмате» планировал обойтись без глобальных перемен и смены философии по ходу сезона, поэтому играл в точечный гейм-менеджмент. Перейдет ли зимой Ташуев на комбинационный футбол?

• Виктор Гончаренко топово перестроил «Урал», помог новым лидерам максимизировать сильнейшие качества, придумал шикарные стандарты, но просаживался в концовках. Получится ли у Гончаренко сохранить настройки первой части сезона и добавить уверенное завершение матчей?

•«Факел» выжигал РПЛ ничьими, а после ухода Олега Василенко перешел на более оборонительный футбол, поэтому многое решалось на характере и везении. Как Дмитрий Пятибратов улучшит атаку и останутся ли воронежцы весной такой же боевой командой?

• «Химки» массово расторгают контракты с игроками (многие из них – уровня основы), а руководство и Спартак Гогниев никак не комментируют происходящее. Доработает ли Гогниев до конца сезона и вырвут ли химчане хоть одну победу в РПЛ весной?

• Работа Андрея Талалаева в «Ахмате» очень недооценена, из-за чего многие скептически отнеслись к интересу от «Локо» и переходу в «Торпедо». Талалаев уже строит в «Торпедо» узнаваемую команду, а усиление поможет прогрессировать и дальше. У «Торпедо» почти нет шансов на выживание, но при хорошей работе Талалаев может получить другую команду из РПЛ – получится?

Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров, Павел Бедняков, Владимир Астапкович, Александр Вильф, Павел Бедняков, Максим Богодвид, Алексей Филиппов