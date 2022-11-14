11 родственников главного тренера Сенегала погибли в кораблекрушении масштабнее «Титаника». Что тогда произошло?

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Сенегал до сих пор не поднял корабль с телами.

Алиу Сиссе – главная легенда сборной Сенегала.

Долгое время Сенегал ничего из себя в футболе не представлял, затем грянул бум (четвертое место на Кубке Африки-1990 и два подряд четвертьфинала на следующих турнирах), который вознес Сенегал на новый уровень. На ЧМ-2002 сборная покорила сердца нейтральных болельщиков и стала второй африканской командой в ¼ финала – после Камеруна Валерия Непомнящего.

Сиссе был везде. Капитанил на серебряном Кубке Африки-2002 (правда, в финале промахнулся в серии пенальти) и историческом чемпионате мира-2002. Тренировал сборную на серебряном Кубке Африки-2019 (уступили Алжиру), спустя два года выиграл первый континентальный титул в истории Сенегала (обыграли в финале Египет). А теперь вывел команду на второй чемпионат мира подряд. Получается, что Сиссе участвовал во всех чемпионатах мира (2002, 2018, 2022) и медальных Кубках Африки (серебро-2002, серебро-2019, золото-2021).

Немногие знают, как тяжело сложилась жизнь Сиссе вне этих крупных футбольных успехов. В том же 2002 году, когда Сенегал сверкнул на чемпионате мира в Японии и Корее, 11 родственников Алиу погибли в одном из самых страшных кораблекрушений в истории гражданской навигации.

Паром Le Joola курсировал по маршруту Зигиншор – Дакар, центру культурных и политических разногласий Сенегала

Из-за колониальной политики XIX века Сенегал разделен на две части Гамбией – другое государство фактически находится между сенегальскими регионами. Так вышло из-за того, что реку Гамбию (уходит вглубь континента, впадает в Атлантический океан, важна для транспорта и торговли) контролировали англичане, а территория Сенегала находилась под управлением французов. Обретение независимости проблемы не решило – логистика и координация между регионами Сенегала страдали.

Культурный центр южной части Сенегала, разделенный Гамбией, называется Казаманс. Этот регион состоит из рыбацких деревень и островов, расположенных между мангровыми зарослями и лагунами. Местное население выживает благодаря экспорту рыбы, хотя регион богат полезными ископаемыми и перспективен в плане сельского хозяйства. Казаманс даже отличается от остальных частей Сенегала: регион перешел к французам в XIX веке, до начала Второй мировой войны имел статус автономии, большинство жителей католики, а не мусульмане. На этом фоне нередко возникают сложности.

Религиозные и политические разделения сопровождались конфликтами: сепаратисты требовали участия в государственных делах (война между этническими группами), переговоры не работали вдолгую, а раскол лишь усугублялся из-за жертв и беженства (вооруженные конфликты сильно повлияли на туризм и сбор урожая).

В Казамансе проживает народность диола – она составляет всего 4% населения Сенегала и противопоставляет себя доминирующей этнической группе страны – волофам. Они яростно сопротивлялись колонизации и всяческой ассимиляции, поэтому оставили свою культуру почти нетронутой. Диола – одна из последних общин, которая приняла ислам или христианство, но при этом сохранила исконные ценности, поэтому они по-прежнему придерживаются учений о духах и иначе воспринимают роль природы и священных лесов.

Несмотря на бурные разногласия, часть жителей все равно была заинтересована в торговле с Дакаром, столицей Сенегала. Регион считается центром рыбной ловли, всего в бизнес вовлекались более 200 тысяч человек. Но политические беспорядки и неадекватная логистика усложняли сотрудничество: транспортировка была дорога и небезопасна.

До появления Le Joola жители Казаманса использовали несколько маршрутов. Первый – трансфер через Гамбию, требовавший пересечения двух международных границ (сначала из Сенегала в Гамбию, затем из Гамбии в Сенегал) и затягивавшийся из-за опозданий парома. Дорога в Дакар через восточную часть Сенегала занимала несколько дней, угрожала нападением бандитов или подрывом на мине. Самолеты были недоступны для многих из-за бедности.

В 1990 году Сенегал запустил паром Le Joola – морской путь соединял Казаманс и Дакар. Не обошлось без символизма: корабль назвали в честь диолов (или джолов), которые конфликтовали с волофами и требовали большего уважения к своему племени.

Le Joola считался самым быстрым и доступным маршрутом в столицу и воспринимался гораздо безопаснее, чем дорога по суше. Скорее всего, надежность была связана еще и с тем, что сенегальское правительство использовало судно для перевозки армии и военных грузов.

В Казамансе не было университетов (первый открылся только в 2007-м), но после запуска парома высшее образование стало доступнее. Правда, одновременно из региона уезжала лучшая и прогрессивная молодежь – далеко не все потом возвращались из Дакара.

Крушение парома: вышел в море спустя две недели после годового ремонта, затонул в шторм из-за огромного перегруза, выжили всего 64 человека

26 сентября 2002 года случилась трагедия: Le Joola затонул. По официальным данным, погибли 1863 человека, по неофициальным – жертв могло быть более 2000. Это одно из крупнейших кораблекрушений в мирное время – жертв больше, чем на «Титанике» (там – 1517). На Le Joola выжили 64 пассажира, среди них – только одна женщина, которая была еще и беременна

Паром Le Joola был рассчитан на 536 пассажиров, 44 членов экипажа и 35 автомобилей. Его проектировали с учетом сенегальской специфики – чтобы его можно было использовать на речном мелководье и в прибрежной зоне Атлантического океана. Судостроитель утверждал, что Le Joola сконструировали как прибрежное судно (можно отплывать не более чем на 90 километров от берега), но некоторые комиссии утверждали, что паром подходил исключительно для речной навигации. Судно, которому на тот момент было всего 12 лет (при сроке эксплуатации не менее 30 лет), вышло на рейс спустя пару недель после ремонта. Паром чинили в течение года.

26 сентября в 16:30 произошла последняя остановка в устье реки Казаманс: на борт поднялись около 180 человек, плюс погрузили около 20 тонн различных товаров. В 19:30 Le Joola вышел из порта – на любительской видеозаписи видно, что паром сразу накренился на правый борт.

Паром был перегружен из-за плохой организации. Часть пассажиров прорвалась на борт силой, без билетов. Одно из объяснений: во многих африканских странах беднякам позволяют ездить бесплатно в знак солидарности. Сотрудники порта тоже замешаны – они получали взятки в обмен на безбилетный проезд. Массовое помешательство привело к тому, что количество пассажиров втрое превышало допустимые нормы (одних только студентов на борту было около 450).

На фоне невероятного перегруза, видимо, усугубились проблемы парома, который год находился на ремонте. Руководитель морской компании Le Joola считал, что катастрофа связана с плохим техническим обслуживанием, также есть версия, что судно спустили на воду преждевременно. Этот взгляд логично увязывается с версией, что правительство Сенегала было крайне заинтересовано в возобновлении работы парома: настроение в регионе сильно зависело от поставок сельскохозяйственной продукции, а наземная транспортировка через Гамбию по-прежнему была слишком дорога.

Последний фактор – погодные условия. Капитан не связался с синоптиками перед отплытием и вышел из порта во время небольшого дождя. Около 22:30 на корабль обрушился тропический шквал: начался шторм, дождь усилился, скорость ветра достигала 65 км/ч.

Многие пассажиры располагались прямо на палубе, но после разгула стихии с правого борта все перебежали на левый. Судно накренилось и не смогло восстановить равновесие. Машины в грузовом отсеке тоже скользнули налево. Корабль погружался сильнее, а ситуация усугублялась из-за открытых иллюминаторов и плохо закрытой двери гаража – вода вскоре окончательно перевернула корабль. Эвакуация была почти невозможной: многие люди застряли в трюмах и разных помещениях внутри, судоходство предоставило мало спасательных шлюпок и жилетов.

Море было очень буйным, из-за чего было крайне сложно зацепиться за обломки корабля. Люди тонули целыми семьями, деревнями, школьными классами и студенческими группами. Сигналы о спасении так и не дошли до сенегальского флота: лишь в 7 утра власти Гамбии узнали о крушении от местных рыбаков, а первая помощь прибыла только в 11 утра.

Один из первых водолазов, добравшихся до места трагедии, вспоминал, что обнаружил несколько кают, которые были плотно закрыты и каким-то чудом не затоплены, но у него не было оборудования, чтобы пробить корпус, тогда как открытие дверей окончательно потопило бы корабль. В итоге ни один морской пленник не был спасен. В течение десяти дней бригада водолазов ныряла за погибшими – многие коллеги этого офицера теперь страдают от депрессии и нарушения сна. Мобилизованные солдаты гамбийской армии вспоминали, что их шокировали последствия – люди настолько опухали из-за соли, что было невозможно отличить темнокожих от белых.

Сиссе не сразу сказал клубу о трагедии (хотел сыграть важный матч), а правительство так и не подняло паром для расследования

«Родители не хотели говорить мне о крушении, потому что я готовился к важному матчу (Сиссе тогда играл за «Бирмингем» в АПЛ – Sports.ru). Но в таких обстоятельствах футбол не имеет большого значения. Я узнал о трагедии от друга из Англии, – вспоминал Сиссе. – Первая реакция – недоумение, а затем паника. До Сенегала очень сложно дозвониться, но все же получилось. Друзья сообщили, что на борту были мои родственники».

Чуть позже Сиссе вспоминал: «В тот день мы все были на телефонах. Было очень сложно добраться до правды. Я даже не могу сосчитать, сколько раз я был на этом пароме. Каждый раз, возвращаясь домой, я плыл в Казаманс на этом корабле. Я тоже мог попасть в кораблекрушение, но мне повезло».

Сиссе не сразу сообщил «Бирмингему» о трагедии: он планировал сыграть против «Вест Хэма» (и сыграл), а вся команда узнала о гибели родных Алиу только через неделю, когда тот улетел в Сенегал. Сиссе планировал посетить Зигиншор, чтобы разделить боль с родным городом (население – чуть меньше 200 тысяч человек, почти у каждого среди погибших были знакомые и близкие).

Сейчас Сиссе может стать для страны важным спикером, так как Сенегал все еще помнит кораблекрушение, а многие люди страдают из-за того, что правительство так и не наказало виновных и отказалось поднимать судно. «Это нормально, что семьи хотят, чтобы корабль достали из моря, а семьи получили ответы на все свои вопросы», – высказался Алиу на 20-й год после трагедии.

Судебные процессы – еще одна трагедия для жителей Сенегала. В августе 2003 года Сенегал закрыл дело без уголовного разбирательства – капитана судна Иссу Диарра, пропавшего без вести, признали виновным в кораблекрушении. Чуть позже власти Франции выдали ордер на арест сенегальских чиновников, причастных к аварии, но некоторые из них даже получили повышения.

Нынешний президент Сенегала Маки Салл никогда не выезжал на церемонии в память о погибших, государство не собирается оплачивать подъем судна из океана, хотя корабль затонул не так далеко от берегов Гамбии, а большинство родственников жертв не добилось нормальных похорон: часть погибших так и не опознали (их могилы пронумерованы), другие погребены гамбийцами в деревнях в первые дни после трагедии. Некоторые так и остались запертыми в каютах.

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Фото: globallookpress.com/Ayman Aref, www.imago-images.de; en.wikipedia.org; dailysabah.com/Marine Nationale Handout via AFP