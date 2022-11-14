ЦСКА в кризисе. Пятое место, потерянная химия, 9 очков в 7 турах, проблемы с созиданием и реализацией

Много вопросов к играм против «Пари НН» и «Динамо».

ЦСКА проиграл «Динамо» (1:2) и ушел на зимний перерыв пятым, хотя недавно считался одним из главных претендентов на второе место.

Перед сентябрьской паузой команда Федотова отставала от «Зенита» на 6 очков, хотя находилась ближе остальных по качеству: набрала всего на 1 ожидаемое очко меньше и была близка по xG (21,52 – «Зенит», 21,02 – ЦСКА). После возобновления РПЛ ЦСКА на классе разобрался с «Химками» (2:1), но затем сильно просел в результатах, набрав 9 очков в 7 матчах.

Что произошло с командой Федотова?

Федотов считает, что проблема в реализации. Это так: вся атака держалась на Чалове, а Карраскаль и Медина провалили октябрь-ноябрь

Реализация – глобальная проблема ЦСКА. С игры команда Федотова создает даже больше, чем до паузы на сборные, но результативность негативно повлияла на матчи с «Динамо» (1:1), «Спартаком» (2:2) и «Оренбургом» (2:2). Красно-синие допускают чуть больше моментов, но структурная просадка случилась только в новом дерби с «Динамо» (1:2) – ЦСКА позволил создать 37% от допущенных моментов за последние семь матчей.

Перед стартом второго круга Владимир Федотов подтвердил эту теорию (хотя в последних двух играх качество ЦСКА оставляло желать лучшего): «Если же говорить о главной нашей проблеме, тут я полностью с вами соглашусь – это реализация моментов. Если бы мы бережнее к ним относились, то набрали бы больше очков».

Проблема с реализацией просматривается и через «гол+пас» атакующей группы: Чалов забил 5 голов с октября, Обляков, Роша, Медина и защитник «Оренбурга» Гойкович – по 1. Особенно провалились Карраскаль и Медина: Хорхе оформил 0+1 (еще спровоцировал автогол «Оренбурга»), а Хесус – 1+0 – результативные баллы каждого пришли за организованный гол в ворота «Локомотива» (1:0).

Распределение моментов ужасно как в абсолютном значении, так и в пересчете на 90 минут (о нем – ниже). Факт, характеризующий кошмар в завершении: Зайнутдинов – второй по xG на этом отрезке.

Скорее всего, разрыв связан с неожиданной ротацией в нападении: в итоге инсайды ЦСКА просели почти по всем показателям и дают гораздо меньше остроты. Например, Чалов – абсолютный лидер по xG в пересчете на 90 минут (0,83), а ближайший преследователь – запасной Заболотный (0,28).

После сентябрьского перерыва Федотов разбил атакующую тройку, до «Пари НН» ЦСКА оставался одной из лучших команд РПЛ

До октября Федотов только вынужденно разбивал нападение ЦСКА: Мендес вышел левым инсайдом против «Зенита» (1:2), так как Карраскаль чувствовал недомогание (но сыграл во втором тайме).

Перестроение в одиннадцатом туре было ожидаемым: Карраскаль пропускал «Химки» (2:1) из-за дисквалификации, а Медина – из-за конкуренции с Кучаевым, которую еще связывали с игрой за сборную Парагвая. Но Хесус остался в запасе и на «Динамо» – в дерби отлично вышел Кучаев (1:1).

Со «Спартаком» (2:2) Федотов восстановил классическую тройку. Возможно, причина еще и в травме Кучаева, но и без ее учета казалось, что Медина – более оптимальный вариант под высокую линию «Спартака» (прекрасно забегает за спину, тогда как Кучаев силен в глубине). Но именно после этой игры Федотов публично вспыхнул – его не устроил второй тайм в исполнении Карраскаля и Медины: «Провал может быть у одного футболиста. Так безвольно уступить и дать нанести удар. Думаю, что это по всей игре. Много эпизодов. Мы же знаем его. Человек может играть гораздо лучше. Будем разбираться, что это такое.

Замена вызвана необходимостью усиливаться, перехватывать инициативу. Было видно, что они не выполняли тех функций, на которые мы договорились в перерыве. Гол пришел из-за потери концентрации. Мы говорили, что нужно было добавить в этих элементах. Нужно было сохранить концентрацию, быть более жестким. Этого не произошло».

Несмотря на критику, Федотов сохранил сочетание на «Оренбург» (2:2). В этой игре не было проблем с созданием. В идеале ЦСКА мог все закончить еще в первом тайме: при счете 2:1 Чалов бил с линии вратарской после навеса Гайича, Карраскаль не реализовал выход один-на-один (сам его организовал, но мяч отскочил от Кеняйкина в штангу), Чалов не замкнул классный навес Карраскаля.

Чалов, Карраскаль и Медина вышли против «Локомотива» (1:0). Игра в атаке складывалась блекло и неоднородно: ЦСКА нанес всего 10 ударов (худший результат после паузы на сборные, столько же было против «Спартака», но тогда армейцы чаще били из штрафной) и всего 5 раз угрожал из штрафной (2 – с игры, 3 – после стандартов). Команда Федотова создала больше, но остроту выбила из трех разных моментов: организовала гол после ошибки Баринова (0,47 xG), Медина опасно пробил после углового, Чалов пробил в штангу со штрафного, а Зайнутдинов не реализовал отскок (0,87 xG на двоих).

Несмотря на проблемы, отрезок все равно статистически неплох: ЦСКА создавал достаточно моментов и мог забирать больше очков. ЦСКА шел вторым по ожидаемым очкам, третьим по xG без учета пенальти и был второй обороной чемпионата.

Первый матч с «Динамо» – банальное невезение, красно-синие играли острее. Первый тайм смотрелся равнее, но во втором ЦСКА дважды втаптывал бело-голубых: нанес 4 удара за 7 минут в начале второго тайма, 8 ударов за 10 минут в середине второго тайма (7 – из штрафной) и создал несколько явных моментов (шанс Чалова после отскока от защитников, выход Федора с Шуниным после выноса Акинфеева, удар Гайича с линии вратарской). «Спартак» и «Оренбург» затянули ЦСКА в хаос, но армейцы снова доминировали в первых таймах. Команда Федотова выиграла на классе «Локомотив».

Матчи против «Пари НН» и «Динамо» – провал. Поражения показали необходимость новых идей и плана Б

ЦСКА владел инициативой (65% владения, 2,32-0,96 – ожидаемая опасность передач), но все равно ужасно атаковал против «Пари НН» (0:1). Схемы наложились и матч превратился в максимально плотную взаимную нейтрализацию.

9 ударов из 14 пришли со стандартов (прямые удары после подач или добивания вторым темпом), а первый удар с игры – попытка Заболотного после проникающей передачи в штрафную на 77-й минуте. «Пари НН» заблокировал Медину и Карраскаля: они сделали четыре передачи под удар на двоих (все – со стандартов) и трижды добирались до мяча в чужой штрафной (Карраскаль дважды безуспешно, а Медина сделал передачу назад).

Карта ударов в матче ЦСКА – «Пари НН»

После игры Федотов признал, что ЦСКА играл отвратительно: «Сказать, что у нас что-то не получилось – это ничего не сказать. Первый тайм вышел совсем блеклым. Старались, но не хватало того, о чем мы говорили, а именно что соперник будет отстаивать каждую частичку поля, бить, прессинговать. Но не достучались – я бы даже назвал все это коллективным безумием.

Мы пытались зайти через фланг, но передачи имели катастрофическую неточность. Мы натренировали Нигматуллина во всех аспектах. Игроки не могли нацелено доводить свои навесы до адресата. Чтобы вскрыть такую оборону нужна изюминка, а она отсутствовала.

Данные показывают, что мы не уступаем ни одному сопернику. Но командная химия дала небольшой сбой, по сегодняшней игре это очевидно».

Первый тайм против «Динамо» был более равным: ЦСКА подстроил прессинг под 4-3-3 хозяев и создал больше моментов с игры. По сути, в первом тайме гостям немного не повезло: Чалов трижды принимал мяч в классных позициях, но не доводил ситуации до удара, Шунин потащил попытки Чалова и Карраскаля. Во втором тайме интереснее смотрелось «Динамо»: инициатива до гола Нгамале была именно у них (стандарты + контратака с ударом Фомина), ЦСКА взбодрился после точного удара Облякова, но затем структура разрушилась из-за выхода динамовца Тюкавина (протаскивал мяч, заработал пенальти, отдал передачу под удар Скопинцеву и опасно бил в контратаке).

Федотов признал, что ЦСКА нужны изменения даже в выборе состава: он хотел сделать фланги более резкими, поэтому поменял латералей, снова посадил в запас Медину. И после игры он косвенно согласился, что этого не хватило: «Изюминки в данный момент не хватает для того, чтобы реализовывать те моменты, которые мы создаем. Сколько сегодня было хороших действий, но не хватало точной доставки мяча в штрафную.

Но этот отрезок закончился, мы подготовимся к новому и все поставим на место. Потому что этот отрезок как раз был такой, что в каждой игре не хватило голика».

Графика созданной атакующей опасности (сверху – «Динамо», снизу – ЦСКА), данные – телеграм-канал Opta Sports

Возможно, одна из проблем – предсказуемость ЦСКА на дистанции. «Пари НН» регулярно сбивал темп перестроениями, а «Динамо» использовало привычный заход вингеров в середину для численного преимущества над полузащитниками ЦСКА (использовали и в первой игре – Йоканович говорил об этом в открытую). Второй гол именно про это: Нгамале сместился в середину во время контратаки, а затем замкнул идеальную подачу Дасы.

В заменах тоже присутствует элемент предсказуемости: Федотов стабильно убирает Чалова в конце и дает Гайчу или Заболотному совсем немного времени. Против «Пари НН» ЦСКА сделал замены в перерыве (убрал Мендеса и Облякова в обмен на Ермакова и Мойзеса), затем выпустил Заболотного и на последние минуты пришел к варианту с Адольфо. В дерби с «Динамо» была похожая механика: замена Чалова на 73-й, выход Гайича вместо Ушакова на 83-й и на 89-й Федотов решил сыграть в двух больших нападающих.

По сути, главная перемена в концовках – навал и попытка освежить ту или иную позицию. Смена схемы – не единственное решение, но изменение и корректировка позиций и розыгрышей могли бы добавить эффект неожиданности – многие соперники, которые привыкли ставить автобус или компактно обороняться, спокойно отбиваются (пример – «Торпедо»).

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ЦСКА ушел на перерыв пятым в семи очках от второго места. Если смотреть исключительно на результат, то это провал осенней части.

Но при более детальном рассмотрении нужно обратиться и к другим фактам: Федотов вынужден регулярно перестраивать оборону из-за травм, отрезок до матча с «Пари НН» (0:1) был вполне качественным (недобрали из-за плохой реализации), а реальная просадка случилась только в последних матчах, когда «Нижний» припарковался и победил благодаря единственному удару в матче (0:1), а «Динамо» создало больше моментов и смотрелось более цельно (1:2).

Федотов обещал заняться реализацией, но вопросы накопились и к нему. В первой части сезона он перестроил ЦСКА на новую схему, но в какой-то момент сломалась связь с инсайдами – Карраскаль и Медина заиграли хуже. Тренер рассказывал о сломанной химии – возможно, это касалось и теоретического конфликта с кем-либо из инсайдов. Во-вторых, часть соперников адаптировалась к Федотову: они наглухо закрываются («Торпедо» и «Пари НН» во втором круге) или пытаются перегружать опорную зону («Локо» и «Динамо»), а плана Б с другими задачами внутри структуры или обновленной схемы в ЦСКА нет.

Межсезонье ЦСКА станет одним из самых интересных, если Федотов изменится сам и найдет подход к химии, созиданию и реализации.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Владимир Астапкович