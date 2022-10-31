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Прессинг «Краснодара» закрыл короткие розыгрыши «Зенита». Все решили дуэли Кордобы с защитниками и великолепие Кузяева

тактика
Вильмар Барриос Вильмар Барриос
Алексей Ионов Алексей Ионов
Вендел Вендел
Ильзат Ахметов Ильзат Ахметов
Родригао Родригао
Малком Малком
Джон Кордоба Джон Кордоба
Эдуард Сперцян Эдуард Сперцян
Сергей Семак Сергей Семак
Далер Кузяев Далер Кузяев
Матвей Сафонов Матвей Сафонов
Краснодар Краснодар
Александр Сторожук Александр Сторожук
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Краснодарцы хорошо подготовились.

Последние матчи «Краснодара» и «Зенита» приучили к шоу: команды радовали остросюжетностью, много забивали и пропагандировали атакующий футбол. Вчера соперники были близки к 0:0 – последний раз такое было аж весной 2016-го.

Но «Зенит» все же дожал краснодарцев. Игра получилась не такой яркой, как ожидалось – и это комплимент «Краснодару». 

«Зенит» стабильно доминирует в топ-матчах, а команда Сторожука проводит неровный сезон. Но тренерский штаб хозяев придумал качественный прессинг-план, из-за которого задача Семака усложнилась: «Краснодар» агрессивно играл по разыгрывающим «Зенита» и выжимал атакующую группу со своей половины.

Это особенно сказалось на первом тайме. «Зенит» нанес всего 6 ударов (1 – из штрафной после углового) – меньше было только против «Химок» (4) и «Урала» (1).

Во втором тайме команда Семака создала два явных момента (выход Сергеева один на один и спаренный шанс Мостового и Малкома), а затем заработала пенальти, тогда как «Краснодар» нанес всего 3 удара по воротам и садился все глубже.

В составах произошло несколько изменений: Сторожуку был недоступен Олусегун (вместо него вышел Ионов) плюс Кривцов посадил Баняца в запас, а Семак не мог рассчитывать на Ловрена (выбрал Алипа).

Прессинг-план «Краснодара»: давление на разыгрывающих и вратаря, контрпрессинг, агрессия от центральных защитников

«В первом тайме «Зенит» так много передач делал беспорядочно, абы куда, я никогда такого не видел. Значит, мы вынуждали их так играть, прессинговали», – высказался после матча Сторожук. 

Семак согласился, что «Зенит» начал не лучшим образом: «Первый тайм у нас не совсем получился – было не то, что мы бы хотели видеть с точки зрения качества игры, движения, интенсивности, давления, прессинга».

«Краснодар» очень мешал зенитовскому продвижению: Вендел, Сантос, Клаудиньо и Малком разыгрывали в разы реже обычных показателей по сезону. Косвенные подтверждения проблемы: Барриос – лидер гостей по опасности от продвижения из точки А в точку Б, если не учитывать стандарты, а «Зенит» при большем владении в первом тайме сделал на одну передачу на атакующей трети больше, чем «Краснодар».

Созданная острота тоже показывает, что «Краснодар» выбрал удачный план и неплохо его придерживался: опасный момент был только у Вендела в результате индивидуального мастерства, а единственный удар из штрафной – попытка на угловом в начале матча.

Ключевой момент – прессинг «Краснодара». Команда Сторожука надавила уже на первых минутах. Основные триггеры давления: долгие перепасовки, передачи назад и игра на флангах. 

«Краснодар» атаковал центральных защитников – этим занимались Ахметов и Ионов, Кордоба ориентировался на Барриоса, Кривцов и Сперцян выходили на Вендела и Кузяева при рывках в глубину, а Ленини страховал. Дополнительный акцент на крайних защитниках: при фланговом прессинге они поджимали вингеров «Зенита», но могли и выброситься на Сантоса и Караваева (тогда должен помочь Ленини или центральный защитник).

Агрессия и плотная игра не позволяла разворачиваться и комбинировать бразильцам. В этом эпизоде Ленини доиграл по Клаудиньо, а Волков перехватил мяч.

В других эпизодах включались центральные защитники – Кайо и Сорокин атаковали Сергеева в глубине и блокировали его подыгрыш. Остальная команда реагировала на их движение и откатывалась назад, чтобы подстраховать и создать плотность.

Давление на вратаря – важная деталь. Ионов и Ахметов выдвигались на Кержакова или перекрывали направление для передачи на фланг, вынуждая выбивать на другой, куда перестраивалась оборона. Михаил испытывал дискомфорт: сделал несколько неудачных передач, в одном эпизоде его едва не накрыли. 

Подобный момент привел к перехвату Сперцяна: Ахметов среагировал на пас от Алипа, Эдуард обработал вынос, обошел Барриоса и отдал на Кордобу, но Сантос прервал передачу в штрафную.

Правда, в одном из прессинг-эпизодов «Зенит» перебил давление и выиграл подбор, но Клаудиньо зарядил в руку Ленини. 

В итоге «Краснодар» своим прессингом и акцентом на деталях (направляли атаки на Кержакова, подстраивались, мешали атакующей тройке разворачиваться) практически сломал игру «Зенита» в первом тайме – это был один из худших стартов в этом сезоне.

Родригао практически идеально сыграл против Кордобы

Замена Алипа на Чистякова в перерыве демонстрирует важность плана по сдерживанию Кордобы: Джон был очень заряжен, постоянно вступал в единоборства, вынуждая защитников включаться. Нуралы получил глупую желтую карточку, и при таком плотном контакте оставаться было опасно.

«Дима Чистяков не тренировался, он с температурой был, провел одну тренировку на неделе. При необходимости он был готов выйти, а Нуралы был на карточке после первого тайма. Фол в концовке мог его выбить из колеи, хотя он смотрелся неплохо. Я думаю, мы обезопасили себя от получения второй карточки», – объяснил Семак.

Кордоба стабильно нагружал защитников «Зенита» и в первые минуты у «Краснодара» был шанс. Сначала нападающий неудачно покатил на Ионова (Алип подстраховал), а затем отыгрался с Кривцовым, который сделал грамотную паузу и покатил в коридор Сперцяну (Родригао вернулся назад и отобрал мяч).

В остальном «Зенит» грамотно действовал по Кордобе: Родригао, Алип и Чистяков почти не позволяли себя оттеснять, передавали его, партнеры забирали подборы, а крайние защитники сужали линию, когда один из центральных выдергивался.

В одном из эпизодов борьба Родригао привела к потенциальному топ-шансу: Родригао выиграл борьбу и вынес вперед, но Сергеев отдал ужасную передачу на Кузяева.

Во втором тайме Родригао допустил прострел Кордобы, но после совершил важнейшее спасение – на скорости выбил мяч из-под Джона.

Кузяев – лучший не только из-за пенальти. Он был самым острым в «Зените» и постоянно искал мяч в опасных зонах

«Зенит» создал больше моментов: удар Вендела из-за штрафной (Сафонов потащил), выход Сергеева один на один (классная закидушка от Родригао), удар Малкома после паса Сергеева, двойной шанс Мостового и Малкома после заброса за спину, быстрая атака с ударом Кузяева, которая привела к пенальти. 

В итоге «Зенит» победил по xG (1,8-0,3, 1,05-0,3 без учета пенальти) и ожидаемой опасности передач (1,7-0,85). Во втором тайме «Краснодар» чаще допускал атаки «Зенита»: например, позволял взаимодействовать Малкому с центральными нападающими или пропустил несколько быстрых забегов. В последние 20 минут преимущество было наиболее ощутимым: 7:1 – удары (6:1 – из штрафной), 73:16 – передачи в финальной трети, 23:2 – касания в штрафной.

Несмотря на явное преимущество в конце, впереди матч все равно прошел не лучшим образом. Лучшим был Кузяев – Далер шикарно интерпретировал пространство и в первом, и во втором таймах. Он искал мяч между линиями, рывками растягивал оборону и вбегал в штрафную.

Здесь он классно сбросил на Сергеева, но Иван не увидел свободного Малкома.

В этом эпизоде он открылся под передачу Клаудиньо и мгновенно отыгрался с Малкомом.

В конце матча он поспособствовал опасному штрафному: выиграл верховую борьбу, что позволило Мантуану и Малкому разбежаться.

А затем классно разобрался в эпизоде с заработанным пенальти: подключился в свободную зону справа и пробил в дальний угол.

***

Кузяев, Барриос и Родригао – лучшие игроки матча. Защитник «Зенита» ликвидировал основную угрозу от Кордобы (боролся, не позволял разворачиваться и успевал на подстраховку), Вильмар отдал несколько классных проникающих передач на чужой трети, а Кузяев топово работал в разных зонах – в итоге именно его рывок принес результат.

Сторожук хорошо подготовился к «Зениту» с помощью прессинга, но замены Семака по понятным причинам сработали лучше – скамейка гостей гораздо мощнее.

В итоге «Зенит» повторил свой лучший старт в чемпионатах России (39 очков в 15 турах), установил новый рекорд по забитым голам (44) и выдал рекорды России за первый круг по ударам (294), ударам в створ (108), ударам из пределов штрафной (197), допущенным ударам (103) и допущенным ударам в створ (29, данные Opta за последние 10 лет).

Краснодар – Зенит 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
30 октября, 19.30, «стадион Краснодар»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
0:1 – 87, пенальти Кузяев.
КраснодарСафонов, Волков (Петров, 60), Панталеао, Сорокин, Рамирес, Кривцов, Пина, Сперцян, Ионов, Кордоба, Ахметов (Баняц, 60).
ЗенитКержаков, Караваев, Родригао, Алип (Чистяков, 46), Дуглас Сантос, Кузяев, Барриос, Вендел, Малком (Ерохин, 90), Сергеев (Мостовой, 77), Клаудиньо (Мантуан, 76).
Предупреждения:
Сперцян (39), Алип (43), Волков (47), Петров (68), Кузяев (79), Рамирес (82).

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Фонтан рекордов «Зенита» в 1-м круге: голы, разница мячей, очки (столько же было при Спаллетти) и надежная оборона

Фото: fc-zenit.ru

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