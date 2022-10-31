Прессинг «Краснодара» закрыл короткие розыгрыши «Зенита». Все решили дуэли Кордобы с защитниками и великолепие Кузяева

Краснодарцы хорошо подготовились.

Последние матчи «Краснодара» и «Зенита» приучили к шоу: команды радовали остросюжетностью, много забивали и пропагандировали атакующий футбол. Вчера соперники были близки к 0:0 – последний раз такое было аж весной 2016-го.

Но «Зенит» все же дожал краснодарцев. Игра получилась не такой яркой, как ожидалось – и это комплимент «Краснодару».

«Зенит» стабильно доминирует в топ-матчах, а команда Сторожука проводит неровный сезон. Но тренерский штаб хозяев придумал качественный прессинг-план, из-за которого задача Семака усложнилась: «Краснодар» агрессивно играл по разыгрывающим «Зенита» и выжимал атакующую группу со своей половины.

Это особенно сказалось на первом тайме. «Зенит» нанес всего 6 ударов (1 – из штрафной после углового) – меньше было только против «Химок» (4) и «Урала» (1).

Во втором тайме команда Семака создала два явных момента (выход Сергеева один на один и спаренный шанс Мостового и Малкома), а затем заработала пенальти, тогда как «Краснодар» нанес всего 3 удара по воротам и садился все глубже.

В составах произошло несколько изменений: Сторожуку был недоступен Олусегун (вместо него вышел Ионов) плюс Кривцов посадил Баняца в запас, а Семак не мог рассчитывать на Ловрена (выбрал Алипа).

Прессинг-план «Краснодара»: давление на разыгрывающих и вратаря, контрпрессинг, агрессия от центральных защитников

«В первом тайме «Зенит» так много передач делал беспорядочно, абы куда, я никогда такого не видел. Значит, мы вынуждали их так играть, прессинговали», – высказался после матча Сторожук.

Семак согласился, что «Зенит» начал не лучшим образом: «Первый тайм у нас не совсем получился – было не то, что мы бы хотели видеть с точки зрения качества игры, движения, интенсивности, давления, прессинга».

«Краснодар» очень мешал зенитовскому продвижению: Вендел, Сантос, Клаудиньо и Малком разыгрывали в разы реже обычных показателей по сезону. Косвенные подтверждения проблемы: Барриос – лидер гостей по опасности от продвижения из точки А в точку Б, если не учитывать стандарты, а «Зенит» при большем владении в первом тайме сделал на одну передачу на атакующей трети больше, чем «Краснодар».

Созданная острота тоже показывает, что «Краснодар» выбрал удачный план и неплохо его придерживался: опасный момент был только у Вендела в результате индивидуального мастерства, а единственный удар из штрафной – попытка на угловом в начале матча.

Ключевой момент – прессинг «Краснодара». Команда Сторожука надавила уже на первых минутах. Основные триггеры давления: долгие перепасовки, передачи назад и игра на флангах.

«Краснодар» атаковал центральных защитников – этим занимались Ахметов и Ионов, Кордоба ориентировался на Барриоса, Кривцов и Сперцян выходили на Вендела и Кузяева при рывках в глубину, а Ленини страховал. Дополнительный акцент на крайних защитниках: при фланговом прессинге они поджимали вингеров «Зенита», но могли и выброситься на Сантоса и Караваева (тогда должен помочь Ленини или центральный защитник).

Агрессия и плотная игра не позволяла разворачиваться и комбинировать бразильцам. В этом эпизоде Ленини доиграл по Клаудиньо, а Волков перехватил мяч.

В других эпизодах включались центральные защитники – Кайо и Сорокин атаковали Сергеева в глубине и блокировали его подыгрыш. Остальная команда реагировала на их движение и откатывалась назад, чтобы подстраховать и создать плотность.

Давление на вратаря – важная деталь. Ионов и Ахметов выдвигались на Кержакова или перекрывали направление для передачи на фланг, вынуждая выбивать на другой, куда перестраивалась оборона. Михаил испытывал дискомфорт: сделал несколько неудачных передач, в одном эпизоде его едва не накрыли.

Подобный момент привел к перехвату Сперцяна: Ахметов среагировал на пас от Алипа, Эдуард обработал вынос, обошел Барриоса и отдал на Кордобу, но Сантос прервал передачу в штрафную.

Правда, в одном из прессинг-эпизодов «Зенит» перебил давление и выиграл подбор, но Клаудиньо зарядил в руку Ленини.

В итоге «Краснодар» своим прессингом и акцентом на деталях (направляли атаки на Кержакова, подстраивались, мешали атакующей тройке разворачиваться) практически сломал игру «Зенита» в первом тайме – это был один из худших стартов в этом сезоне.

Родригао практически идеально сыграл против Кордобы

Замена Алипа на Чистякова в перерыве демонстрирует важность плана по сдерживанию Кордобы: Джон был очень заряжен, постоянно вступал в единоборства, вынуждая защитников включаться. Нуралы получил глупую желтую карточку, и при таком плотном контакте оставаться было опасно.

«Дима Чистяков не тренировался, он с температурой был, провел одну тренировку на неделе. При необходимости он был готов выйти, а Нуралы был на карточке после первого тайма. Фол в концовке мог его выбить из колеи, хотя он смотрелся неплохо. Я думаю, мы обезопасили себя от получения второй карточки», – объяснил Семак.

Кордоба стабильно нагружал защитников «Зенита» и в первые минуты у «Краснодара» был шанс. Сначала нападающий неудачно покатил на Ионова (Алип подстраховал), а затем отыгрался с Кривцовым, который сделал грамотную паузу и покатил в коридор Сперцяну (Родригао вернулся назад и отобрал мяч).

В остальном «Зенит» грамотно действовал по Кордобе: Родригао, Алип и Чистяков почти не позволяли себя оттеснять, передавали его, партнеры забирали подборы, а крайние защитники сужали линию, когда один из центральных выдергивался.

В одном из эпизодов борьба Родригао привела к потенциальному топ-шансу: Родригао выиграл борьбу и вынес вперед, но Сергеев отдал ужасную передачу на Кузяева.

Во втором тайме Родригао допустил прострел Кордобы, но после совершил важнейшее спасение – на скорости выбил мяч из-под Джона.

Кузяев – лучший не только из-за пенальти. Он был самым острым в «Зените» и постоянно искал мяч в опасных зонах

«Зенит» создал больше моментов: удар Вендела из-за штрафной (Сафонов потащил), выход Сергеева один на один (классная закидушка от Родригао), удар Малкома после паса Сергеева, двойной шанс Мостового и Малкома после заброса за спину, быстрая атака с ударом Кузяева, которая привела к пенальти.

В итоге «Зенит» победил по xG (1,8-0,3, 1,05-0,3 без учета пенальти) и ожидаемой опасности передач (1,7-0,85). Во втором тайме «Краснодар» чаще допускал атаки «Зенита»: например, позволял взаимодействовать Малкому с центральными нападающими или пропустил несколько быстрых забегов. В последние 20 минут преимущество было наиболее ощутимым: 7:1 – удары (6:1 – из штрафной), 73:16 – передачи в финальной трети, 23:2 – касания в штрафной.

Несмотря на явное преимущество в конце, впереди матч все равно прошел не лучшим образом. Лучшим был Кузяев – Далер шикарно интерпретировал пространство и в первом, и во втором таймах. Он искал мяч между линиями, рывками растягивал оборону и вбегал в штрафную.

Здесь он классно сбросил на Сергеева, но Иван не увидел свободного Малкома.

В этом эпизоде он открылся под передачу Клаудиньо и мгновенно отыгрался с Малкомом.

В конце матча он поспособствовал опасному штрафному: выиграл верховую борьбу, что позволило Мантуану и Малкому разбежаться.

А затем классно разобрался в эпизоде с заработанным пенальти: подключился в свободную зону справа и пробил в дальний угол.

***

Кузяев, Барриос и Родригао – лучшие игроки матча. Защитник «Зенита» ликвидировал основную угрозу от Кордобы (боролся, не позволял разворачиваться и успевал на подстраховку), Вильмар отдал несколько классных проникающих передач на чужой трети, а Кузяев топово работал в разных зонах – в итоге именно его рывок принес результат.

Сторожук хорошо подготовился к «Зениту» с помощью прессинга, но замены Семака по понятным причинам сработали лучше – скамейка гостей гораздо мощнее.

В итоге «Зенит» повторил свой лучший старт в чемпионатах России (39 очков в 15 турах), установил новый рекорд по забитым голам (44) и выдал рекорды России за первый круг по ударам (294), ударам в створ (108), ударам из пределов штрафной (197), допущенным ударам (103) и допущенным ударам в створ (29, данные Opta за последние 10 лет).

Фото: fc-zenit.ru