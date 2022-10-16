Федотов потрясающе придумывает игрокам новые роли. Кучаев как инсайд – новое открытие

Главная интрига ЦСКА перед московским дерби.

В системе Владимира Федотова есть особенная роль – инсайд (фланговый игрок в атакующей тройке). Тренер регулярно ставит туда игроков, которых специально переучивает – и это не элементарная смена позиции, а большая сложная трансформация.

В ЦСКА Федотов запустил две интересные перестройки: после перерыва на сборные Иван Обляков и Константин Кучаев заменили Хорхе Карраскаля (был дисквалифицирован) и Хесуса Медину против «Химок» (2:1), а в дерби с «Динамо» (1:1) Кучаев вновь вышел в старте вместо парагвайца.

Какие требования для инсайдов в системе Федотова и что это означает для ЦСКА?

Федотов ценит интеллект, универсализм и меняет позиции игроков. Трансформация Юсупова в инсайда – самая яркая

«Лобановский говорил: если футболист противится смене амплуа и не выполняет установку тренера – с таким игроком надо расставаться. Универсализм – ключ к выходу в стартовом составе. Это говорит о возможностях играть, быть востребованным на разных участках поля», – рассказывал Федотов после назначения в ЦСКА.

Он всегда подчеркивал, что отталкивается от уровня мастерства, поэтому никогда не требует заведомо невыполнимого. Эта особенность связана не только с творческим подходом Федотова, но и ограниченностью ресурсов клубов, где он работал: у «Оренбурга» было не так много денег для РПЛ, «Сочи» – середняк по платежной ведомости (могли даже вылететь в сезон его прихода), поэтому решения приходилось искать внутри команды.

Федотов разделял эксперименты на две категории: вынужденные (травмы) и отработанные на тренировках.

Например, Сутормина в «Оренбурге» переучивали в правого латераля после травмы Андрея Малых, хотя изначально Алексея видели инсайдом (по ходу сезона-2018/19 сыграл левого латераля и центрального полузащитника).

Еще Федотов двигал полузащитника Поповича в атаку, но не устраивала скорость принятия решений.

Сергей Терехов работал с Федотовым в «Оренбурге» и «Сочи» и тоже появлялся на разных позициях (был левым центральным в тройке, крайним защитником и латералем). Он рассказывал, что за пару сборов понял новые требования: «По позиции и организации игры все время узнаешь новое. Федотов делает акцент на деталях. Он расширяет функционал на поле, не привязывая меня к бровке. По ситуации я могу оказаться и вторым нападающим, и опорным полузащитником. В нашей системе игры это нормально».

В «Сочи» латерали и инсайды практически определяли стиль команды: «Кокорин и Мостовой – два очень скоростных игрока, благодаря которым «Сочи» быстро выходил в атаку и интенсивно прессинговал. В следующем сезоне все равно были быстрой командой, у нас есть быстроногие Терехов и Заика. Бурмистрова точно не назвать медленным. Но в целом мы были быстры больше за счет мозгов, а не быстрых ног. У нас больше игроков, умно двигающих мяч и находящих свободные зоны, чем тех, кто бежит и обводит».

Интеллект и скорость принятия решений – среди ключевых требований к инсайдам. В чем это проявляется? Первое: Федотов неоднократно подчеркивал, что команды уязвимы в переходах между атакой и обороной, поэтому атакующие игроки обязаны мгновенно находить пространство. Второе: многое зависит от подборов на чужой половине. Третье: необходимо понимать требования в прессинге и контрпрессинге. Федотов считает, что организованное давление – интеллектуальный процесс, нуждающийся в постоянном анализе.

Самая яркая трансформация при Федотове – переход Артура Юсупова на позицию инсайда в сезоне-2020/21.

«У Юсупова были потрясающие цифры по объему движения (и общего километража, и скоростной работы). Да, вероятно, скоростная работа не такая, как у Кокорина и Мостового, но объем Юсупов дает, плюс у него прекрасное понимание игры», – объяснял Федотов..

Позднее Юсупов подтвердил, что ему понравилась новая роль: «Конечно, я не крайний полузащитник и не атакующий полузащитник в чистом виде. Например, мы могли меняться местами с Нобоа, при обороне я все равно опускался достаточно низко. Я даже сказал бы, что в похожей роли уже играл в РПЛ – в «Динамо» в 2014 году. Тогда в опорной зоне играли Денисов, Нобоа, Венкер, а я – повыше. Должен был искать мяч между линиями. Возможно, это вообще моя позиция, на которой нужно было играть изначально.

Помню, как в «Динамо» Станислав Черчесов и Мирослав Ромащенко говорили, что компьютер взрывается от моих данных – естественно, это недоступно обычному зрителю».

Юсупов качественно связывал «Сочи» между линиями, находил свободные зоны, подключал латералей и центральных полузащитников (плюс активно менялся с ними местами) и выдал 15+4 за два года на новой позиции (до этого было 10+14 с сезона-2009).

Кучаев – интересный вариант для конкуренции с инсайдами ЦСКА. Он хорошо пасует и умело работает на пространстве

В начале чемпионата атакующая тройка ЦСКА Карраскаль-Медина-Чалов казалась незаменимой и лучшей частью команды, которая ждала трансферов.

Главным конкурентом Чалова стал Заболотный (выходил только на замену), Яковлев и Ермаков в конце матчей подменяли инсайдов, а против «Зенита» из-за недомогания Карраскаля стартовал Мендес.

В игре с «Химками» Федотов сделал несколько замен: Карраскаль и Медина ездили в Латинскую Америку на матчи сборных (плюс Хорхе был дисквалифицирован), поэтому в основе вышли Кучаев и Обляков. Колумбиец вернулся на дерби с «Динамо», а Медина остался в запасе.

«Кучаев и сегодня, и в предыдущих матчах выглядел хорошо, поэтому выбрали его, а не Медину. Это конкуренция. Костя поставил себя в состав – попробуй теперь его оттуда выковырять», – объяснял Федотов.

Выход Облякова и Кучаева против «Химок» практически не удивил: оба полузащитника максимально универсальны.

• «Такой универсализм, как у Облякова, бывает раз в жизни. И то не у каждого. Наша задача – доносить это до футболистов, чтобы они это осознавали. Ваня выходил у нас в опорной зоне, инсайдом и латералем. У него огромные работоспособность и самоотдача. Командный игрок. Везде смотрится гармонично», – говорил Федотов после сборов.

• «Мое место где-то в центре полузащиты – десятка, восьмерка, шестерка. Шестерка менее удобна – там нужен человек, который хорошо и мяч отберет, и подстрахует. Три матча я провел восьмеркой – вполне нормально», – анализировал Кучаев после начала сезона.

В начале сезона Федотов пользовался универсализмом полузащитников: Обляков начал сезон латералем, его активно задействовали в атакующих треугольниках с Кучаевым и Карраскалем, а Константин считывал свободные зоны и готовил опасные моменты (тоже включался к нападающим).

С «Химками» (2:1) Кучаев и Обляков смотрелись очень свежо: на первый план выходили дуэли 1-в-1, где атакующая тройка отскакивала в глубину и ставила защитников перед трудным выбором – идти до упора или отпускать соперника. Так ЦСКА обеспечивал себе два сценария: игру между линиями (когда защитники останавливались) и свободные зоны (если все же выдергивались и оставались в полупозиции).

Периодически защитники «Химок» запутывались, и это способствовало созданию моментов. Например, во время голевого аута ЦСКА классно сыграл еще при вбросе: Обляков увел в глубину Филина, Чалов качнул Тихого, так Черный остался без подстраховки против Кучаева.

«Динамо» оборонялось глубже, поэтому Кучаев пользовался пространством за спинами опорников. Он грамотно открывался в серых зонах между крайними и центральными защитниками, опорниками, восьмерками и вингерами.

Тепловая карта Кучаева против «Динамо»

Кучаев стал самым креативным игроком матча с «Динамо»: ассистировал Роше, дважды выводил Чалова против Шунина, создал полумомент из глубины во втором тайме. Он отдал 7 передач под удар и выбил 1,25 xA – это половина от ожидаемых ассистов в матче (2,51 xA) и мощный вклад в xG ЦСКА (2,7).

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Скорее всего, Медина останется основным инсайдом: он третий в ЦСКА по прямому вкладу в атаку (четвертый – без учета ключевых передач и ударов), второй по ожидаемой опасности без учета пенальти (xG+xA в пересчете на 90 минут), лидер по «гол+пас» и передачам под удар (лучший ассистент).

Медина будет уместен, если учитывать, что «Спартак» регулярно играет высоко, а центральные защитники готовы выбрасываться на чужую половину – Хесус прекрасно открывается за спину и умеет работать в глубине.

Но Кучаев – отличный вариант для подмены, конкуренции, усиления игры. Он тонкий и умный игрок, который работает на пространстве, быстро принимает решения и качественно освобождается от опеки. Его потенциальная эволюция – следствие умения Федотова работать с игроками (прекрасно видит сильные качества и подстраивает их под нужды команды) и игрового интеллекта Кучаева.

Фото: РИА Новости/Григорий Соколов, Алексей Филиппов, Виталий Тимкив, Александр Вильф, Алексей Куденко, Артур Лебедев