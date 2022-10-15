Топ-сезон Соболева: личный рекорд по голевым передачам, польза в глубине и разные роли

Один из лучших отрезков в «Спартаке».

Александр Соболев в огне: входит в топ-5 лиги по результативности ( 6+5 ) и забил в семи матчах подряд за «Спартак» и сборную России (8 голов, 7 – с игры). И это не резкий неожиданный всплеск – форвард еще в августе раскрылся как ассистент (4 голевые передачи) и сильно повлиял на лучший старт «Спартака» в истории.

При Гильермо Абаскале Соболев сменил несколько позиций: был правым центральным нападающим в 4-4-2 и 3-5-2, единственным форвардом в 4-3-3 и даже вингером против «Локомотива» (1:0, забил победный гол).

Перевод Соболева направо был неожиданным, но логичным из-за манеры игры. В этом сезоне Соболев часто перегружает правую сторону, а Промес комбинирует слева. Обязанности совпадали с привычными: Соболев открывался в глубину под забросы (чуть выше стабильно находился убегающий Николсон) плюс периодически сдваивал центр нападения.

Соболев важен для перемещений атакующей группы, которые Абаскаль продумывает очень тщательно: Промес двигается в разных зонах (приходит в глубину и на левый фланг), Николсон врывается за спину защитникам (главный пример – игра с «Локо»), Зобнин таскает мячи на свободном пространстве, Мартинс вбегает в штрафную, Зиньковский усиляет фланги, а Александр опускается в глубину, подыгрывает и завершает.

«Я иногда смещаюсь во фланги, отсюда и пришли голевые передачи. Гильермо очень четко говорит, в каких моментах куда надо бежать, в какие зоны открываться после определенных перестроений. Например, наша тройка – Промес, Мозес и я – была не особо привязана к позициям. Есть свобода действий, которую дает тренер. Могу оказаться и слева, и справа, и в центре. Меняемся произвольно по ходу матча. Хотя в какие-то моменты, конечно, должны играть по позициям», – рассказывал Соболев о ромбе в начале сезона.

Гибридная роль Соболеву подходит. Лучший сезон в «Спартаке» он провел при Доменико Тедеско (14+4 в РПЛ-2020/21) – тогда весной форвард заходил в левый полуфланг, где разбрасывал мячи в середину или на фланги (9+3 в 10 матчах).

Сейчас Соболев тоже не привязан к позиции и помогает в разных зонах (преимущественно справа): он одинаково часто бьет и из левой части штрафной, и из правой, и из середины, а большинство касаний делает за ее пределами (часто оказывается глубже, чем партнеры из атакующей группы).

Этот чемпионат уже в топ-3 по личной результативности с игры, хотя Соболев провел на поле в два раза меньше времени, чем в прошлых сезонах.

Разница – в уровне влияния на общую атакующую игру «Спартака». Теперь Соболев дает больше передач под удар, активно участвует в подыгрыше.

Игра с «Зенитом» в Кубке – идеальная демонстрация объема Соболева. Он помог перевернуть второй тайм: открывался между центральными защитниками и опорником, отдал под удар набегавшему Денисову, пасовал в свободные зоны из полуфланга. Гол тоже показателен: Александр навязал Сантосу борьбу в центре поля, после чего оказался в штрафной и пробил с разворота.

Соболев опасен у чужих ворот: он 5-й в РПЛ по xG без учета пенальти (сыграл на 70+ минут меньше остальных), 11-й по ударам, 9-й по попыткам из штрафной и 7-й по коротким ключевым передачам (последние три показателя указаны в пересчете на 90 минут). Такая острота связана с хорошим выбором позиции и качественной игрой спиной к воротам: Александр лидирует среди нападающих по ударам головой (3 гола, столько же у Комличенко), отдает ключевые передачи из штрафной (10 – из нее, 4 – рядом), работает в разных зонах (6 ключевых передач справа от штрафной или внутри нее, 5 – слева).

Ниже – перцентили Соболева относительно других центральных нападающих и вингеров, которые регулярно атакуют из середины (например, Медина, Карраскаль, Полоз и Малком) и провели больше 50% от возможных минут (в выборку попали 19 человек).

Соболев – второй по явным моментам среди форвардов (7, Чалов – абсолютный лидер с 14 шансами). Делит третье место по голам без учета пенальти (Промес – 10, Малком – 8, Соболев – 6), а еще один из лидеров среди центральных нападающих (Сычевой тоже забил 6).

Промес – лучший по созданным явным моментам (6), а Соболев, Чалов, Глушенков, Карраскаль и Малком идут следом (4). Александр – лучший ассистент среди них (5 передач, Промес и Малком сыграли на 162+ минуты больше).

Соболев ожидаемо не выделяется во владении на фоне Малкома, Карраскаля, Медины, Промеса и других свободных художников: он делает меньше касаний и не ведет игру как диспетчер. И все равно качественно вовлечен в контроль – он в топ-3 среди центральных нападающих по точным передачам в финальную треть и пасам вперед (Чалов и Глушенков сделали чуть больше).

Соболев отличается от других нападающих – ему удобно бороться за длинные выносы. Он не всегда выигрывает борьбу, но заставляет защитников выдергиваться, что позволяет Промесу оказываться чуть выше. Дальше Квинси может решать сам или вовлекать Соболева, который отклеивается от защитника.

«Соболев обладает отличными навыками. Стараемся находить друг друга передачами. А когда он показывает такой классный футбол, то и мне проще с ним играть», – рассказывал Промес, дважды забивший после ассистов Соболева (одна из лучших связок сезона, больше взаимодействий только у Уткина и Комличенко – 4).

Соболев поучаствовал в разгроме «Краснодара» (4:1): боролся в левом полуфланге перед голом Промеса, ассистировал Зобнину и разогнал для Мозеса атаку из глубины.

Дважды ассистировал с правого фланга против «Урала» (2:0): разорвал Кузьмичева после забега (возможно, как-то повлияло на решение сыграть вингером) и в два касания выкатил на Игнатова.

С «Сочи» (3:0) подстроился под контратаку: Зобнин и Мартинс протащили мяч через середину, Зиньковский включился справа, поэтому Соболев перешел на левый полуфланг.

Против «Зенита» в РПЛ (1:2) и Кубке (3:0) Соболев тоже действовал в разных точках поля: в чемпионате принял на грудь, покатил Мартинсу и откликнулся на его передачу, а в победной игре поборолся в глубине и разобрался в штрафной.

С «Локо» (1:0) и «Крыльями» (5:2) разнообразно забивал: переиграл Тикнизяна, в два касания воспользовался короткой передачей Пруцева, выиграл борьбу в штрафной после подачи Зиньковского.

Соболев проводит очень сильный сезон. Он вовлечен в разные атакующие фазы: смещается на правый фланг, много подыгрывает, создает условия для быстрых атак и угрожает из штрафной (бьет и отдает передачи под удар).

Следующий матч – дерби против ЦСКА. Соболев в шикарной форме, отличился почти во всех топ-встречах (забивал «Зениту» и «Локо», ассистировал с «Сочи» и «Краснодаром») и точно будет очень опасен.

Фото: VK/fcsm_official