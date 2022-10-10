Уткин и Комличенко – лучшие в южном дерби. Замаскировали проблемы «Ростова» и спасли матч

«Краснодар» прекрасно контратаковал.

«Ростов» и «Краснодар» выдали шикарное дерби: играли в атакующий футбол, активно задействовали вратарей, создавали моменты, а затем устроили драму с удалением, камбэком и результативной ошибкой Матвея Сафонова.

В первом тайме «Ростов» подтверждал свои проблемы впереди: хозяева на двенадцатом месте по xG без учета пенальти, нанесли всего 2 удара из чужой штрафной (девятое место в лиге) и 5 ударов после атакующих комбинаций (всего 1 из штрафной, одиннадцатое место в РПЛ). Основная угроза исходила со стандартов: Уткин бил издали, плюс пришел полумомент Терентьева после аута.

«Краснодар» начал чуть острее: вел по ударам в первом тайме (10:9), чаще оказывался в чужой штрафной (8:2 – попытки из нее) и выигрывал по ожидаемой опасности (0,64:0,45 – xG) и создал больше явных моментов с игры.

Главные способы в созидании – контратаки (некоторые – после стандартов «Ростова») и топ-работа Кордобы спиной к воротам:

• Олусегун воспользовался Глебова на первых секундах;

• Кордоба разобрался с Прохиным и выкатил на Ионова (пробил мимо ворот);

• Сафонов идеально разрезал ростовский прессинг вводом мяча рукой, а Сперцян протащил дальше и ассистировал Кордобе;

• отняли мяч на чужой половине, после чего Ионов забросил на Олусегуна (добрался до подачи, но слабо пробил);

• быстрая атака после аута «Ростова», где мяч отскочил от Кордобы к Олусегуну, который перевел на Кривцова. Никита шикарно выложил на Ионова, но Алексей пробил мимо;

• в начале второго тайма Кордоба поборолся с Осипенко и Песьяковым и отбросил на Сперцяна, но Сильянов вытащил удар с ленточки.

После игры Валерий Карпин сказал, что ему без разницы, как команда создает моменты: с игры или угловых. С игры получалось сложнее, а оба удара из штрафной – результаты стандартов (сэйв Сафонова после удара Тугарева – следствие давления после углового, а Терентьев бил после аута). Другие шансы создавали Уткин и Комличенко:

• Сафонов спас после удара Даниила – полузащитник сам заработал штрафной и посадил Ленини на желтую;

• нападающий располагался спиной к воротам и вынудил Сорокина сфолить (тоже получил желтую, Уткин не попал в створ) – кстати, момент был второй фазой атаки после аута;

• Николай переиграл Кайо (наказали карточкой), а Сафонов отбил штрафной Уткина.

Суперсэйв Сильянова стал поворотным событием в матче, после которого «Краснодар» нанес еще несколько ударов (например, Сперцян пробил штрафной из опасной позиции). Но «Ростов» отыгрался благодаря прессингу и хорошему переходу в атаку: Сафонов выбил вперед, Прохин выдавил Кордобу, а Глебов помог на подборе – в итоге мяч отскочил к Полозу и атака хозяев переехала направо (Уткин, Терентьев и Глебов идеально подключились в штрафную – опорная зона «Краснодара» отсутствовала).

Комличенко – один из лучших благодаря игре спиной к воротам, давлению на защитников и подыгрышу. Заработанный пенальти оказался своевременным – при счете 1:2 «Ростов» не заходил в чужую штрафную, а забросы в нее не проходили. В итоге снова сработал быстрый переход: Кордоба не сместился в глубину под вынос Сафонова (Осипенко выиграл мяч без борьбы), а Полоз опередил Кайо (Комличенко классно сориентировался).

После удаления Кайо «Ростов» поджал «Краснодар», но мог пропустить

Кордоба убежал от Прохина и пробил из штрафной, а Ахметов разобрался с полузащитой и попал в штангу. «Ростов» нанес 10 ударов, 2 – из штрафной. Хозяева дважды попали в каркас – оба раза классно разбирались Комличенко и Уткин.

Сначала Даниил попал в штангу с линии штрафной: Миронов отрезал Ленини, а Комличенко классно подыграл на Тугарева, покатившего на партнера.

Затем Уткин забросил на Комличенко из глубины. Николай доиграл эпизод до конца – и, возможно, вынудил ошибиться Сафонова (Матвей выронил мяч прямо на Миронова).

«Краснодар» рассыпался в опорной зоне: Уткин перед первым голом был совершенно свободен, Комличенко и Тугарев комбинировали за спинами полузащитников, Миронов спокойно вынырнул и был опеки. В победной атаке снова участвовали Комличенко и Уткин. Николай отскочил из глубины и отыгрался с Глебовым («Ростов» выиграл подбор после выноса Сафонова), что спровоцировало первый навес с правого фланга.

Даниил подал после очередного подбора около штрафной «Краснодара» (гости ожидаемо сели в штрафную). Да, ключевой момент – ошибка Сафонова, но игроки «Ростова» качественно поработали в начальной фазе атаки.

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Лучшим игроком встречи признали Александра Сильянова – его сэйв и гол перевернули игру. Перед этими эпизодами «Краснодар» смотрелся опаснее, но после этого эпизода «Ростов» полетел и закрепил влияние Комличенко и Уткина.

Комличенко шикарно заходил в глубину (помогло в третьем голе), удалил Кайо, заработал несколько опасных штрафных и отдал 3 передачи под удар (лидер игры с Кордобой и Полозом). Уткин нанес 9 ударов по воротам (!): 3 из них – стандарты, 2 – штанга, 1 – часть первой голевой атаки, а его подачи спровоцировали несколько опасных ситуаций (перекладина Миронова, победный гол).

Фото: fckrasnodar.ru