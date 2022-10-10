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Уткин и Комличенко – лучшие в южном дерби. Замаскировали проблемы «Ростова» и спасли матч

Кайо Панталеао Кайо Панталеао
Дмитрий Полоз Дмитрий Полоз
Александр Сильянов Александр Сильянов
Джон Кордоба Джон Кордоба
Даниил Уткин Даниил Уткин
Эдуард Сперцян Эдуард Сперцян
Алексей Ионов Алексей Ионов
Александр Сторожук Александр Сторожук
Матвей Сафонов Матвей Сафонов
Николай Комличенко Николай Комличенко
Сергей Песьяков Сергей Песьяков
Валерий Карпин Валерий Карпин
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«Краснодар» прекрасно контратаковал.

«Ростов» и «Краснодар» выдали шикарное дерби: играли в атакующий футбол, активно задействовали вратарей, создавали моменты, а затем устроили драму с удалением, камбэком и результативной ошибкой Матвея Сафонова.

В первом тайме «Ростов» подтверждал свои проблемы впереди: хозяева на двенадцатом месте по xG без учета пенальти, нанесли всего 2 удара из чужой штрафной (девятое место в лиге) и 5 ударов после атакующих комбинаций (всего 1 из штрафной, одиннадцатое место в РПЛ). Основная угроза исходила со стандартов: Уткин бил издали, плюс пришел полумомент Терентьева после аута.

«Краснодар» начал чуть острее: вел по ударам в первом тайме (10:9), чаще оказывался в чужой штрафной (8:2 – попытки из нее) и выигрывал по ожидаемой опасности (0,64:0,45 – xG) и создал больше явных моментов с игры.

Главные способы в созидании – контратаки (некоторые – после стандартов «Ростова») и топ-работа Кордобы спиной к воротам:

• Олусегун воспользовался Глебова на первых секундах;

• Кордоба разобрался с Прохиным и выкатил на Ионова (пробил мимо ворот);

• Сафонов идеально разрезал ростовский прессинг вводом мяча рукой, а Сперцян протащил дальше и ассистировал Кордобе;

• отняли мяч на чужой половине, после чего Ионов забросил на Олусегуна (добрался до подачи, но слабо пробил);

• быстрая атака после аута «Ростова», где мяч отскочил от Кордобы к Олусегуну, который перевел на Кривцова. Никита шикарно выложил на Ионова, но Алексей пробил мимо;

• в начале второго тайма Кордоба поборолся с Осипенко и Песьяковым и отбросил на Сперцяна, но Сильянов вытащил удар с ленточки.

После игры Валерий Карпин сказал, что ему без разницы, как команда создает моменты: с игры или угловых. С игры получалось сложнее, а оба удара из штрафной – результаты стандартов (сэйв Сафонова после удара Тугарева – следствие давления после углового, а Терентьев бил после аута). Другие шансы создавали Уткин и Комличенко:

• Сафонов спас после удара Даниила – полузащитник сам заработал штрафной и посадил Ленини на желтую;

• нападающий располагался спиной к воротам и вынудил Сорокина сфолить (тоже получил желтую, Уткин не попал в створ) – кстати, момент был второй фазой атаки после аута;

• Николай переиграл Кайо (наказали карточкой), а Сафонов отбил штрафной Уткина.

Суперсэйв Сильянова стал поворотным событием в матче, после которого «Краснодар» нанес еще несколько ударов (например, Сперцян пробил штрафной из опасной позиции). Но «Ростов» отыгрался благодаря прессингу и хорошему переходу в атаку: Сафонов выбил вперед, Прохин выдавил Кордобу, а Глебов помог на подборе – в итоге мяч отскочил к Полозу и атака хозяев переехала направо (Уткин, Терентьев и Глебов идеально подключились в штрафную – опорная зона «Краснодара» отсутствовала).

Комличенко – один из лучших благодаря игре спиной к воротам, давлению на защитников и подыгрышу. Заработанный пенальти оказался своевременным – при счете 1:2 «Ростов» не заходил в чужую штрафную, а забросы в нее не проходили. В итоге снова сработал быстрый переход: Кордоба не сместился в глубину под вынос  Сафонова (Осипенко выиграл мяч без борьбы), а Полоз опередил Кайо (Комличенко классно сориентировался).

После удаления Кайо «Ростов» поджал «Краснодар», но мог пропустить

Кордоба убежал от Прохина и пробил из штрафной, а Ахметов разобрался с полузащитой и попал в штангу. «Ростов» нанес 10 ударов, 2 – из штрафной. Хозяева дважды попали в каркас – оба раза классно разбирались Комличенко и Уткин.

Сначала Даниил попал в штангу с линии штрафной: Миронов отрезал Ленини, а Комличенко классно подыграл на Тугарева, покатившего на партнера.

Затем Уткин забросил на Комличенко из глубины. Николай доиграл эпизод до конца – и, возможно, вынудил ошибиться Сафонова (Матвей выронил мяч прямо на Миронова).

«Краснодар» рассыпался в опорной зоне: Уткин перед первым голом был совершенно свободен, Комличенко и Тугарев комбинировали за спинами полузащитников, Миронов спокойно вынырнул и был опеки. В победной атаке снова участвовали Комличенко и Уткин. Николай отскочил из глубины и отыгрался с Глебовым («Ростов» выиграл подбор после выноса Сафонова), что спровоцировало первый навес с правого фланга.

Даниил подал после очередного подбора около штрафной «Краснодара» (гости ожидаемо сели в штрафную). Да, ключевой момент – ошибка Сафонова, но игроки «Ростова» качественно поработали в начальной фазе атаки.

***

Лучшим игроком встречи признали Александра Сильянова – его сэйв и гол перевернули игру. Перед этими эпизодами «Краснодар» смотрелся опаснее, но после этого эпизода «Ростов» полетел и закрепил влияние Комличенко и Уткина. 

Комличенко шикарно заходил в глубину (помогло в третьем голе), удалил Кайо, заработал несколько опасных штрафных и отдал 3 передачи под удар (лидер игры с Кордобой и Полозом). Уткин нанес 9 ударов по воротам (!): 3 из них – стандарты, 2 – штанга, 1 – часть первой голевой атаки, а его подачи спровоцировали несколько опасных ситуаций (перекладина Миронова, победный гол).

Ростов – Краснодар 3:2 (0:2, 3:0)
Дата проведения
9 октября, 19.00, «Ростов-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – Олусегун, 0:2 – 31 Кордоба, 1:2 – 51 Сильянов, 2:2 – 59, пенальти Полоз, 3:2 – 75 Миронов.
РостовПесьяков, Сильянов, Прохин, Осипенко, Терентьев (Лангович, 76), Щетинин (Миронов, 36), Глебов, Уткин, Тугарев (Мельников, 76), Комличенко (Голенков, 84), Полоз.
КраснодарСафонов, Волков (Ахметов, 79), Панталеао, Сорокин, Рамирес, Кривцов, Пина, Сперцян, Ионов (Петров, 69), Кордоба, Олусегун (Литвинов, 60).
Предупреждения:
Панталеао (10), Пина (10), Сорокин (13), Песьяков (49), Полоз (80), Кордоба (90), Голенков (90).
Удаление:
Панталеао (57).

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Фото: fckrasnodar.ru

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