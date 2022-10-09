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ЦСКА доминировал и был ближе к победе. Федотов разрывал фланги через подвижность латералей и инсайдов

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Владимир Федотов Владимир Федотов
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Илья Васильев разбирает дерби с «Динамо».

1. До перерыва на сборные состав ЦСКА был максимально стабильным: да, Облякова заменил Мойзес, Мухина и Кучаева – Мендес и Здьелар, но Владимир Федотов аккуратно работал с серединой и практически не трогал нападение. В последней игре с «Химками» (2:1) тренерский штаб менял инсайдов: Кучаев и Обляков вышли вместо Карраскаля (был дисквалифицирован и летал в сборную) и Медины (тоже летал в сборную).

Федотов отказался от привычной идеи в нападении: Кучаев заменил Медину, но вернул в старт Карраскаля. 

2. Славиша Йоканович активно вводит в состав новичков: Даса вытеснил Паршивлюка, Норманн выходит опорником, а Нгамале осваивается на левом фланге.

Основная интрига – схема «Динамо». Йоканович использовал разные вариации: в начале сезона играл в 4-3-3, в последних играх передвигал Захаряна на позицию десятки, во втором тайме с «Ахматом» (1:2) играл со Смоловым и Тюкавиным.

3. Тренеры частично сошлись в оценке матча:

• «Доминировали в первом тайме, хотели увеличить преимущество, которое создали после стандарта. Но вместо это получили глупейший и очень легкий гол. Во втором тайме вновь создавали, но реализация убойных моментов нас подводила. Нам не удалось одержать победу», – анализировал Федотов;

• «Обе команды показали интересный футбол, ЦСКА показал свой стиль, сыграл в свою игру. Нам не хватало мастерства и хладнокровия в первом тайме, не хватало уверенности, было много ошибок. Второй тайм сыграли лучше, бились, создавались моменты. Считаю, результат справедлив. ЦСКА, вероятно, создал больше моментов, при этом во второй половине второго тайма у нас тоже были шансы, чтобы забить и выиграть матч», – объяснял Йоканович.

Глобально ЦСКА переиграл «Динамо»: чаще угрожал воротам (23-11 – удары, 17-7 – из штрафной) и был гораздо опаснее в созидании (2,81-1,28 – xG, 2,31-1,31 – ожидаемая опасность передач). 

Первый тайм оказался более равным. «Динамо» удавалось выбегать в контратаки и создавать подходы к штрафной ЦСКА (выход Смолова один на один, гол Федора, удар Макарова на угловом), но хозяева все равно создавали более явные моменты (3 шанса Чалова плюс стандарты).

Второй тайм – доминирование ЦСКА. Перекладина Грулева – первый удар «Динамо» после перерыва, по данным Whoscored, а выход Тюкавина один на один с Акинфеевым случился через минуту. На остальных отрезках ЦСКА создал больше моментов и мог решать вопросы к 70-й минуте.

4. «К сожалению, мы снова пропустили после стандарта», – сказал Йоканович после матча. В этом матче «Динамо» ужасно сыграло на штрафных и угловых. Бело-голубые допустили 7 ударов: 5 из них – следствие подач, 1 – подбор, 1 – прямой удар Мойзеса.

Гол Роши стал пятым пропущенным в РПЛ. Теперь «Динамо» – худшая команда РПЛ на стандартах у своих ворот, доля пропущенных в результате штрафных и угловых – 35,7%.

Первый допущенный момент в матче – подача Мойзеса после штрафного. Нгамале и Скопинцев легко отпустили Рошу, который мог замкнуть этот навес, но Шунин спас «Динамо».

Гол Роши – комплексный эпизод после двух подач Кучаева. Скопинцев, Сазонов и Смолов играли по зоне на линии вратарской, а Захарян и Макаров ориентировались на зону подбора около входа в штрафную, остальные разобрали соперников 1-в-1. 

ЦСКА частично разбил персональную опеку через рывки Карраскаля (убежал на угол вратарской) и Набабкина (побежал на дальнюю, увел за собой Фомина), Мойзес оказался против Нгамале. Сазонов сыграл по мячу и опередил Чалова – мяч вылетел из штрафной.

При второй подаче расстановка изменилась, в результате Роша остался один. Он идеально откликнулся на заброс Кучаева, где Фомин остался против Роши и Набабкина.

Стандарты – одна из главных созидательных сил первого тайма. В начале, кроме двух моментов Роши, были удар Мойзеса с линии вратарской и забегание Чалова на дальнюю штангу (все угловые выполнил Кучаев).

5. Чтобы разобраться в атакующей идее «Динамо» (точнее в ее чертах), нужно обратить внимание на схему и прессинг-план ЦСКА.

Команда Федотова вышла с классическими 3-4-3 и не так часто оказывала давление на центральных защитников. Атакующая тройка располагалась узко и включалась при передачах на фланги. Их движение зависело от ситуации: в некоторых эпизодах Карраскаль и Кучаев становились прямыми оппонентами Дасы и Скопинцева, но в других – перекрывали потенциальные передачи назад. Плюс в некоторых эпизодах добивал Чалов, когда играл по Норманну/полузащитнику, создающему ситуативную тройку на мяче (дважды отбирал мяч у норвежца).

Ловушку замыкали латерали. Они встречали крайних защитников, а точнее – выдвигались, поэтому у них были шансы на глубинный плеймейкинг. Мендес и Здьелар ориентировались на восьмерок, а тройка центральных – на атакующее трио «Динамо». Многое сводилось к единоборствам 1-в-1 и качеству забросов.

6. К игре 1-в-1 и качеству забросов Йоканович ввел дополнительную вводную: «Нам не хватало мастерства в центре поля. Изначально мы говорили, что в центре у соперника два опорника – мы должны были использовать это пространство».

Нечто подобное происходило в последних играх, но самый явный пример – первый тайм против «Пари НН» (2:0), когда вингеры активно заходили в середину, чтобы помогать при забросах, искать пространство между линиями и играть на подборах.

В итоге Йоканович пришел к забеганиям Нгамале с левого фланга на правый и периодическому сдваиванию центра от вингеров (Макаров и Нгамале могли оказаться в паре со Смоловым или даже выше, чем Федор).

В некоторых эпизодах вингеры могли взаимодействовать друг с другом напрямую. Здесь Макаров отрезал защиту ЦСКА – у Нгамале получил мяч между защитниками и опорниками, но Роша разобрался 1-в-1.

Один из главных моментов тайма – выход Смолова против Акинфеева. Все началось с выигранного единоборства Федора: нападающий опередил Рошу, а Макаров забросил на Нгамале (застал Щенникова в полупозиции), который продлил на Смолова.

Гол немного похож по структуре: в момент передачи Фернандеса рядом со Смоловым оказался Макаров.

7. Перед матчем с ЦСКА «Динамо» шло на предпоследнем месте по интенсивности прессинга (опережали только «Торпедо»). По данным Understat, давление «Динамо» против ЦСКА оказалось слабее, чем в среднем по сезону (14,65 – среднестатистический PPDA, 20,89 – интенсивность против ЦСКА).

Но периодически системности в действиях «Динамо» не было. Во-первых, они выбирались к трети ЦСКА, но теряли компактность. Во-вторых, Мойзес и Гайич регулярно получали свободу: крайние защитники не всегда выбрасывались из линии с центральными (частично из-за Кучаева и Карраскаля), восьмерки играли по Мендесу и Здьелару, а Норманн оставался глубже (если бы играли в линию, как при Шварце, восьмерки могли бы быстрее переключаться на фланги, но тогда пришлось бы менять манеру центрдэфов).

«Опасность исходила не только от латералей ЦСКА, но и от их вингеров», – подтвердил Йоканович. Проблемы с оголенными флангами просматривались и в компактном блоке – вингеры не садились в глубину, что обеспечивало фланговые забеги ЦСКА.

8. Ключевая роль в атаке ЦСКА – у инсайдов. Подвижность Карраскаля и Кучаева очень помогала хозяевам. Они открывались в спорных точках для обороны «Динамо», когда заходили в зоны между крайними защитниками, центрдэфами, опорниками, восьмерками и вингерами.

Голевой момент Роши после подачи Мойзеса – заработанный штрафной после классного открывания Карраскаля – Сазонову пришлось фолить.

Шанс Чалова – еще одно открывание Карраскаля (Норманн выдвинулся с опозданием). Дополнительный фокус на Кучаеве – Константин тоже за спиной Фомина и обладает свободой перемещений (через через несколько минут уже он вывел нападающего один на один, таймкод – 3:17).

9. В первом тайме «Динамо» было более дерзким, чем во втором. Гости не так сильно отставали по моментам: Смолов реализовал один из двух шансов, Макаров мог забить после углового, было несколько перспективных выходов и позиционных атак. 

Второй тайм проходил иначе: до 81-й минуты «Динамо» ни разу не пробило по воротам, всего дважды коснулось мяча в штрафной ЦСКА, тогда как хозяева доминировали по моментам.

Действия с мячом во втором тайме, слева – ворота ЦСКА, справа – «Динамо» (оранжевые точки – касания ЦСКА, синие – «Динамо»)

ЦСКА сессионно вдавливал «Динамо» и провел два мощных отрезка (особенно впечатлил второй):

• нанес 4 удара за 7 минут в начале второго тайма (самый опасный – контратака Чалова и Карраскаля);

• 8 ударов за 10 минут в середине второго тайма (7 – из штрафной);

• в итоге хозяева чаще били по воротам (15-6, 10-3 – из штрафной) и создали больше моментов.

10. «Надо было сыграть более классно и хладнокровно в своих моментах. Отдадим должное сопернику, что они самоотверженно блокировали удары, а нам где-то не хватало точности. Мы над этим работаем, двигаемся вперед. Срочно нужно добавить в уверенности в собственных силах в игре в штрафной», – говорил Федотов.

Во время второго отрезка ЦСКА нанес 8 ударов за 10 минут (5 – после атакующих комбинаций, 3 – после стандартов), выбив 0,91 xG на этом отрезке, но при большей концентрации мог быть гораздо опаснее: Чалов не реализовал момент после прорыва Кучаева, через минуту Шунин спас после удара Чалова, Гайич не попал по воротам с линии вратарской, Сазонов и Фернандес блокировали попытки Чалова и Карраскаля из штрафной.

Моменты, пришедшие с флангов, вписывались в систему первого тайма – «Динамо» не покрывало пространство на краях.

Заблокированный удар Чалова после прорыва Кучаева – качественный прострел Мойзеса. Доставка на фланг осуществилась благодаря движению Карраскаля: Хорхе отскочил в глубину, перевел налево и посадил Сазонова на желтую.

Супершанс Гайича – прострел Мойзеса после аута (абсолютный провал справа + недоработка за Миланом).

Полумомент Чалова – качественная работа по растаскиванию блока «Динамо». Карраскаль снова получил мяч (Сазонов вынужденно выдернулся), а затем шикарно открылся Кучаев (Захарян не перекрыл направление, Скопинцев не выдернулся из-за подстраховки Сазонова и Гайича на фланге).

11. Федотов сделал первую замену на 76-й минуте (Кучаева заменил Медина), а следующий блок замен случился через 9 минут: Гайч и Обляков вышли вместо Щенникова и Чалова (Мойзес стал левым центральным защитником, Обляков – латералем). 

«Мы создавали моменты, группа атаки хорошо взаимодействовала. В этой ситуации при введении новых игроков мы могли потерять темп. И у Карраскаля были моменты, и у Кучаева, и у Мойзеса, и у Феди. В этих эпизодах было сыграно классно, но просто они не закончились голом», – объяснил Федотов ожидание замен.

Йоканович вмешался гораздо раньше: он поменял вингеров (Гладышев и Грулев вышли вместо Макарова и Нгамале), а на 79-й минуте Тюкавин заменил Смолова.

Первый удар и момент «Динамо» пришел после прорыва Кутицкого и захода Грулева в середину.

 

Второй – после аута на правом фланге и взаимодействия атакующей тройки, когда Гладышев нашел Грулева, а Вячеслав – Тюкавина (похоже на структуру моментов первого тайма).

12. Чалов провел шикарный матч по поиску моментов и подтвердил лидерство последних лет по получению мяча в опасных зонах. Федор нанес 8 ударов (6 – из штрафной) из разных ситуаций (открывался за спины, двигался по линии офсайда), стал лидером по xG (1,39) и вторым по ожидаемым передачам (0,49 xA плюс две ключевые передачи).

Кучаев – главный потенциальный ассистент матча. Он лидер по ожидаемой опасности (1,25) и передачам под удар (7). По данным телеграм-канала «Футбол в цифрах», Константин стал лучшим по увеличению опасности забить гол.

Возможно, он будет дополнительным вариантом на дерби со «Спартаком». Пока Федотов доволен Кучаевым и созданной конкуренцией: «Мы видим, что Костя выглядел сегодня, как и в предыдущих матчах, хорошо. Это конкуренция, которую нужно выигрывать. Футболист ставит себя в состав, и попробуйте теперь оттуда его выковырять. Всем нужно быть на чеку, использовать свой шанс и никому его не отдавать».

13. В Коммент. Шоу Игорь Акинфеев рассказывал, что в этом сезоне договорился с защитниками, что после стандартов у чужих ворот он может подниматься выше и забрасывать в штрафную. Несмотря на слова о защитниках, в этом сезоне происходили разные ситуации после угловых:

• голевая передача на Карраскаля против «Сочи» (3:0);

• предголевая с «Ахматом» (4:2, вынес на Дивеева, Набабкин забил);

• идеально вынес на Чалова против «Динамо» (1:1);

• забросил на Карраскаля, опасно прострелившего в штрафную (Шунин не добрался до мяча, Фернандес перевел на угловой).

14. ЦСКА создал гораздо больше моментов и смотрелся сильнее. Гибкая роль инсайдов и большая вовлеченность латералей способствовали остроте с флангов. «Динамо» плохо подготовилось к игре хозяев между линиями и не подстроилось под особенности на краях. Но вообще, «Динамо» не выглядело безнадежно. Особенно в первом тайме, когда атакующая тройка создала несколько подходов, а в конце матча при большем везении команда даже могла вырвать победу. 

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

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