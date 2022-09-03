Разбор «Зенита» без Клаудиньо: нападающие буксуют, самый важный игрок – Малком

В августе участвовал во всех голах «Зенита».

В этом сезоне «Зенит» перестроился на 4-3-3. Сергей Семак не меняет структуру, несмотря на проблемы с нападающими (Матео Кассьерра еще не забивал в РПЛ, Иван Сергеев – выходя в старте) и кадровые потери (травмы Клаудиньо и Далера Кузяева). «Зенит» лишь пробует разные варианты в центре поля исходя из характеристик восьмерок: Бакаев против ЦСКА много смещался на фланги (аналогично было и во втором тайме против «Торпедо»), Мантуан неудачно вышел с «Торпедо» и был заменен в перерыве (не обострял и много отдавал поперек), Кузяев убегал за спину и врывался в штрафную против «Урала».

Но все-таки травма Клаудиньо и отсутствие голов у стартовых нападающих повлияли на «Зенит» – команда невероятно зависима от Малкома.

«Зенит» чаще атакует через правый фланг, а Малком поучаствовал во всех голах

В первом туре «Зенит» провел неудачный матч с «Химками» (1:1). Тогда Семак выпустил на флангах атаки Клаудиньо и Малкома – уже во втором туре с «Крыльями» (2:0) Клаудиньо вышел в центре, а левый фланг занял Андрей Мостовой. Так Семак сбалансировал игру: Клаудиньо тянуло в середину и с края, а Мостовой отлично держит ширину поля и убегает за спину (возможно, единственный вингер «Зенита» с таким набором качеств).

На старте чемпионата «Зенит» больше комбинировал через левый фланг – особенно радикально было в первом тайме под прессингом «Ахмата» (0:0). Обычно за розыгрыш мяча слева отвечали Дуглас Сантос, Клаудиньо и Вендел.

После травмы Клаудиньо Малкома больше вовлекают в финальные атакующие действия. На отрезке без Клаудиньо (три полных тура) он лидирует по ударам и прямому вкладу в атаки «Зенита» (третий в лиге).

У Малкома резко возросло количество встреч с мячом (53 касания за 90 минут в четырех турах, 63 – с пятого по седьмой), есть прогресс и в создании моментов ( (1,75 с игры – до пятого тура, 2 – после).

В итоге Малком – лидер августа по голам и ударам, четвертый по передачам под удар.

Малком играет в привычном стиле: иногда заходит в середину, часто смещается в глубину и меняется флангами с Мостовым. Влияние возросло из-за особенностей восьмерок (связано с отсутствием Клаудиньо) и соперников.

Например, ЦСКА в Петербурге закрылся. Восьмерка Бакаев убегал за спину и смещался с правого фланга на левый для численного преимущества, но при этом Зелимхан не отвечал за продвижение мяча, как это делал Клаудиньо. Мантуан вообще потерялся против «Торпедо», и в целом «Зенит» предпочитал переводы на фланг с дальнейшим заполнением штрафной. «Урал» активно прессинговал и атаковал, что позволяло Малкому открываться на пространстве в разных зонах (основную опасность создавал из левого полуфланга).

Малком сильно напрягает опорную зону соперников: заработал два штрафных против ЦСКА (Акинфеев спас после одного из ударов) и спровоцировал четыре стандарта в финальной трети против «Торпедо».

Малком грамотно пользуется изоляциями – особенно было заметно против «Торпедо», когда он получал мяч в широкой позиции, затем немного смещался в центр и отдавал на забегающего Караваева.

В некоторых эпизодах он выбирал продолжение в середине: катил центральному полузащитнику, рвался сам в поисках стенки, навешивал/отдавал проникающую передачу или пытался пробить.

Также Малком часто заходит в середину для приема мяча. Обычно это происходит, когда «Зенит» уходит с левого фланга и ищет вариант между линиями или меняет направление при глубоком блоке (так Малком забил ЦСКА и набегал под передачу Кассьерры против «Торпедо»).

На левый фланг Малком уходит в нескольких случаях:

– когда видит свободное пространство для контратак,

– когда видит пространство за спиной защитников при позиционных атаках,

– классическая смена флангов с Мостовым, не связанная с конкретным эпизодом.

В итоге Малком поучаствовал во всех голах «Зенита» после травмы Клаудиньо:

• забил ЦСКА после смещения в середину, а затем ассистировал Мантуану;

• оформил предголевую против «Торпедо» и забил;

• дважды отличился с «Уралом», разогнал атаку с голом Мостового (предассист), навесил на Кассьерру после розыгрыша углового (Родригао добил).

Разбираем игру нападающих «Зенита»: Кассьерра и Сергеев не забивают в РПЛ, если выходят в старте

Кассьерра начал сезон в основе (стартовал в первых четырех турах), но пока не забивал в РПЛ (правда, есть голы «Спартаку» в Суперкубке и «Факелу» в Кубке). К Сергееву гораздо меньше вопросов: забил победный гол «Торпедо», оформил дубль в ворота «Локо». Правда, Иван забивал только после выхода на замену.

Малком компенсирует такую результативность нападающих.

Ожидалось , что Кассьерра быстро адаптируется и станет частью комбинационной эволюции «Зенита», но пока этого не произошло. Впервые у Семака спросили про Кассьерруеще после «Локомотива», а в Екатеринбурге поинтересовались снова: «У Матео достаточное количество голевых моментов. К сожалению, пока не может забить, но это вопрос времени».

Возможно, ключевая проблема в специфичности моментов. В «Сочи» Кассьерра часто отклеивался от защитников (уходил в сторону), врывался между ними, бил из центра штрафной, а в «Зените» ему приходится играть на опережение при фланговых прострелах. Из-за этого Матео бьет реже, чем в прошлом сезоне, но у него все равно есть моменты почти в каждом матче.

Пока карта ударов Кассьерры заставляет грустить, но в каждой игре Матео открывается на углу штрафной и близок к мячу.Скорее всего, скоро он забьет после этого маневра.

Первый скрин – удары Кассьерры в РПЛ-2021/22, второй – попытки в «Зените»

По движению к Кассьерре остаются вопросы – например, не все получается при смещении в глубину к фланговым комбинациям или по рывкам во время них. При этом Кассьерра все равно полезен в подыгрыше. В игре с «Ахматом» Матеоо организовал несколько моментов после смещений на разные позиции.

Сначала он вышел из штрафной и отыгрался с Мостовым, а затем забежал на угол вратарской. Через несколько минут Кассьерра отскочил в глубину и подыграл Малкому в опасной контратаке.

Против «Урала» Кассьерра тоже участвовал в острых моментах. В одном из эпизодов он ушел в полуфланг, отборолся, после чего Малком подхватил мяч, а через несколько минут выкатил на Бакаева после сэйва Помазуна.

Так Кассьерра даже прибавил в количестве ключевых передач по сравнению с прошлым сезоном, но стал бить из менее выгодных позиций (8-й в РПЛ по попыткам из штрафной за 90 минут, но только 24-й по xG90).

В «Зените» по передачам под удар за 90 минут Кассьерра уступает только Клаудиньо. Всего шесть центральных нападающих в РПЛ отдают пасы под удар чаще (четверо, если пересчитать на 90 минут).

Сергеев тоже не забивал, когда выходил в основном составе (начинал против ЦСКА и «Урала»), но все равно был полезен. В каждой игре у него возникали моменты, также Иван хорошо открывался в глубину (особенно против «Урала» – ассистировал Малкому) и врывался за спину (например, так имел шанс с «Уралом» во втором тайме).

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Против «Спартака» в состав «Зенита» может вернуться Клаудиньо. Возможно, тогда роль Малкома снизится.

Еще одна интрига – выбор стартового нападающего. Кассьерра и Сергеев не забивают при выходе с первых минут, но постепенно сыгрываются и прибавляют в движении (оба эффективны при смещениях в глубину, а Матео понимает, что нужно открываться на ближней). В последних матчах форварды чередовались: Сергеев начинал против ЦСКА и «Урала», а Кассьерра выходил с «Торпедо» и «Факелом в Кубке. Возможно, одной из подсказок станет интервью Семака, где он рассказал, что в Кубке сыграют те, кто реже появлялись в чемпионате – теоретически, на последнем отрезке Матео мог проиграть конкуренцию Сергееву.

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев; fc-zenit.ru