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Разбор «Зенита» без Клаудиньо: нападающие буксуют, самый важный игрок – Малком

Малком Малком
Зенит Зенит
Михаил Кержаков Михаил Кержаков
Далер Кузяев Далер Кузяев
Клаудиньо Клаудиньо
Дуглас Сантос Дуглас Сантос
Иван Сергеев Иван Сергеев
Вильмар Барриос Вильмар Барриос
Вендел Вендел
Матео Кассьерра Матео Кассьерра
Зелимхан Бакаев Зелимхан Бакаев
Сергей Семак Сергей Семак
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Густаво Мантуан
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В августе участвовал во всех голах «Зенита».

В этом сезоне «Зенит» перестроился на 4-3-3. Сергей Семак не меняет структуру, несмотря на проблемы с нападающими (Матео Кассьерра еще не забивал в РПЛ, Иван Сергеев – выходя в старте) и кадровые потери (травмы Клаудиньо и Далера Кузяева). «Зенит» лишь пробует разные варианты в центре поля исходя из характеристик восьмерок: Бакаев против ЦСКА много смещался на фланги (аналогично было и во втором тайме против «Торпедо»), Мантуан неудачно вышел с «Торпедо» и был заменен в перерыве (не обострял и много отдавал поперек), Кузяев убегал за спину и врывался в штрафную против «Урала». 

Но все-таки травма Клаудиньо и отсутствие голов у стартовых нападающих повлияли на «Зенит» – команда невероятно зависима от Малкома.

«Зенит» чаще атакует через правый фланг, а Малком поучаствовал во всех голах

В первом туре «Зенит» провел неудачный матч с «Химками» (1:1). Тогда Семак выпустил на флангах атаки Клаудиньо и Малкома – уже во втором туре с «Крыльями» (2:0) Клаудиньо вышел в центре, а левый фланг занял Андрей Мостовой. Так Семак сбалансировал игру: Клаудиньо тянуло в середину и с края, а Мостовой отлично держит ширину поля и убегает за спину (возможно, единственный вингер «Зенита» с таким набором качеств). 

На старте чемпионата «Зенит» больше комбинировал через левый фланг – особенно радикально было в первом тайме под прессингом «Ахмата» (0:0). Обычно за розыгрыш мяча слева отвечали Дуглас Сантос, Клаудиньо и Вендел.

После травмы Клаудиньо Малкома больше вовлекают в финальные атакующие действия. На отрезке без Клаудиньо (три полных тура) он лидирует по ударам и прямому вкладу в атаки «Зенита» (третий в лиге). 

У Малкома резко возросло количество встреч с мячом (53 касания за 90 минут в четырех турах, 63 – с пятого по седьмой), есть прогресс и в создании моментов ( (1,75 с игры – до пятого тура, 2 – после). 

В итоге Малком – лидер августа по голам и ударам, четвертый по передачам под удар.

Малком играет в привычном стиле: иногда заходит в середину, часто смещается в глубину и меняется флангами с Мостовым. Влияние возросло из-за особенностей восьмерок (связано с отсутствием Клаудиньо) и соперников. 

Например, ЦСКА в Петербурге закрылся. Восьмерка Бакаев убегал за спину и смещался с правого фланга на левый для численного преимущества, но при этом Зелимхан не отвечал за продвижение мяча, как это делал Клаудиньо. Мантуан вообще потерялся против «Торпедо», и в целом «Зенит» предпочитал переводы на фланг с дальнейшим заполнением штрафной. «Урал» активно прессинговал и атаковал, что позволяло Малкому открываться на пространстве в разных зонах (основную опасность создавал из левого полуфланга).

Малком сильно напрягает опорную зону соперников: заработал два штрафных против ЦСКА (Акинфеев спас после одного из ударов) и спровоцировал четыре стандарта в финальной трети против «Торпедо».

Малком грамотно пользуется изоляциями – особенно было заметно против «Торпедо», когда он получал мяч в широкой позиции, затем немного смещался в центр и отдавал на забегающего Караваева.

В некоторых эпизодах он выбирал продолжение в середине: катил центральному полузащитнику, рвался сам в поисках стенки, навешивал/отдавал проникающую передачу или пытался пробить.

Также Малком часто заходит в середину для приема мяча. Обычно это происходит, когда «Зенит» уходит с левого фланга и ищет вариант между линиями или меняет направление при глубоком блоке (так Малком забил ЦСКА и набегал под передачу Кассьерры против «Торпедо»).

На левый фланг Малком уходит в нескольких случаях:

– когда видит свободное пространство для контратак,

– когда видит пространство за спиной защитников при позиционных атаках,

– классическая смена флангов с Мостовым, не связанная с конкретным эпизодом. 

В итоге Малком поучаствовал во всех голах «Зенита» после травмы Клаудиньо:

• забил ЦСКА после смещения в середину, а затем ассистировал Мантуану;

• оформил предголевую против «Торпедо» и забил;

• дважды отличился с «Уралом», разогнал атаку с голом Мостового (предассист), навесил на Кассьерру после розыгрыша углового (Родригао добил). 

Разбираем игру нападающих «Зенита»: Кассьерра и Сергеев не забивают в РПЛ, если выходят в старте

Кассьерра начал сезон в основе (стартовал в первых четырех турах), но пока не забивал в РПЛ (правда, есть голы «Спартаку» в Суперкубке и «Факелу» в Кубке). К Сергееву гораздо меньше вопросов: забил победный гол «Торпедо», оформил дубль в ворота «Локо». Правда, Иван забивал только после выхода на замену. 

Малком компенсирует такую результативность нападающих.

Ожидалось, что Кассьерра быстро адаптируется и станет частью комбинационной эволюции «Зенита», но пока этого не произошло. Впервые у Семака спросили про Кассьерруеще после «Локомотива», а в Екатеринбурге поинтересовались снова: «У Матео достаточное количество голевых моментов. К сожалению, пока не может забить, но это вопрос времени».

Возможно, ключевая проблема в специфичности моментов. В «Сочи» Кассьерра часто отклеивался от защитников (уходил в сторону), врывался между ними, бил из центра штрафной, а в «Зените» ему приходится играть на опережение при фланговых прострелах. Из-за этого Матео бьет реже, чем в прошлом сезоне, но у него все равно есть моменты почти в каждом матче. 

Пока карта ударов Кассьерры заставляет грустить, но в каждой игре Матео открывается на углу штрафной и близок к мячу.Скорее всего, скоро он забьет после этого маневра.

Первый скрин – удары Кассьерры в РПЛ-2021/22, второй – попытки в «Зените»

По движению к Кассьерре остаются вопросы – например, не все получается при смещении в глубину к фланговым комбинациям или по рывкам во время них. При этом Кассьерра все равно полезен в подыгрыше. В игре с «Ахматом» Матеоо организовал несколько моментов после смещений на разные позиции. 

Сначала он вышел из штрафной и отыгрался с Мостовым, а затем забежал на угол вратарской. Через несколько минут Кассьерра отскочил в глубину и подыграл Малкому в опасной контратаке.

Против «Урала» Кассьерра тоже участвовал в острых моментах. В одном из эпизодов он ушел в полуфланг, отборолся, после чего Малком подхватил мяч, а через несколько минут выкатил на Бакаева после сэйва Помазуна.

Так Кассьерра даже прибавил в количестве ключевых передач по сравнению с прошлым сезоном, но стал бить из менее выгодных позиций (8-й в РПЛ по попыткам из штрафной за 90 минут, но только 24-й по xG90). 

В «Зените» по передачам под удар за 90 минут Кассьерра уступает только Клаудиньо. Всего шесть центральных нападающих в РПЛ отдают пасы под удар чаще (четверо, если пересчитать на 90 минут).

Сергеев тоже не забивал, когда выходил в основном составе (начинал против ЦСКА и «Урала»), но все равно был полезен. В каждой игре у него возникали моменты, также Иван хорошо открывался в глубину (особенно против «Урала» – ассистировал Малкому) и врывался за спину (например, так имел шанс с «Уралом» во втором тайме).

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Против «Спартака» в состав «Зенита» может вернуться Клаудиньо. Возможно, тогда роль Малкома снизится.

Еще одна интрига – выбор стартового нападающего. Кассьерра и Сергеев не забивают при выходе с первых минут, но постепенно сыгрываются и прибавляют в движении (оба эффективны при смещениях в глубину, а Матео понимает, что нужно открываться на ближней). В последних матчах форварды чередовались: Сергеев начинал против ЦСКА и «Урала», а Кассьерра выходил с «Торпедо» и «Факелом в Кубке. Возможно, одной из подсказок станет интервью Семака, где он рассказал, что в Кубке сыграют те, кто реже появлялись в чемпионате – теоретически, на последнем отрезке Матео мог проиграть конкуренцию Сергееву.

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев; fc-zenit.ru

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