Тренерский профиль Абаскаля: 5 недель стажировки у Гвардиолы, мечта стать смесью Пепа, Бьелсы и Эмери

Тактические цитаты нового тренера «Спартака».

Гильермо Абаскаль разочаровался в игровой карьере, когда ему было всего 19. Проведя несколько лет в академии «Барселоны», он оказался в молодежке «Севильи» и потерял мотивацию. Зато почувствовал тягу к разбору и объяснению игры других. И чтобы этот разбор был качественнее, поступил в университет Пабло де Олавиде по направлению физической подготовки.

«Ла Масия – это основа моей футбольной ДНК, не менее 80%. Остальные 20% – от «Севильи» и уличного футбола. Академия «Барсы» дала мне все – от образа жизни до менталитета и футбольных идей. Там нет подавления – все просто начинают следовать одному пути. Там дают самое сложное в футболе – понимание сути игры», – говорит Абаскаль.

В этом материале мы использовали фрагменты интервью Гильермо испанским, швейцарским и греческим медиа, чтобы составить его тренерский портрет.

Абаскаль – за агрессивный футбол с прессингом, но требует от команд умения замедлиться и успокоиться

«Я хочу, чтобы мы играли в доминирующий футбол. Это владение мячом, вертикальная игра, активный прессинг без мяча даже с очень сильными соперниками, – говорил испанец весной 2022 года после одного из матчей «Базеля». – Пока нам не хватает постоянного контроля игры. Не хватает знаний, как доминировать в самых разных ситуациях.

Бывают моменты, когда команде нужно ускориться, но бывает, когда важно быть терпеливее. Когда мы долго владеем мячом, соперник начинает нервничать. И команде не хватает спокойного владения. Если действовать слишком быстро, то потеряешь мяч. Чем больше времени ты проводишь на половине поля соперника, чем спокойнее ты двигаешь мяч, тем дальше ты от пропущенного гола. Нам надо добиться этого ощущения».

При этом у Абаскаля нет догм относительно тактических схем: «Я верю не столько в системы, сколько в футболистов. В матчах бывают разные ситуации – условно, моя команда может действовать в три полузащитника не потому, что мне эта система нравится больше всего, а потому, что она лучше всего подходит под характеристики игроков и дает им уверенность и спокойствие».

Хочет, чтобы болельщики кайфовали от веселого футбола. За это обожает Ла Лигу

«Упадок футбола начинается, когда эффектное зрелище сводится исключительно к результатам. Болельщик приходит на стадион, чтобы насладиться игрой. И я хочу, чтобы на наших матчах болельщики вскакивали с кресел и аплодировали, а по дороге домой говорили детям, женам и друзьям: «У нас веселая команда. Классная победа с правильным характером».

Лучший футбол в плане зрелища для меня сейчас испанский. Английский тоже нравится, но испанский вдохновляет, пожалуй, сильнее. Во мне больше его корней. При этом работа в разных странах познакомила и сблизила меня с разными стилями футбола. Но испанский стиль по-прежнему доставляет мне наибольшую радость. Радость видеть красивый, атакующий футбол, основанный на владении мячом».

На Абаскаля крайне сильно повлиял ближайший помощник Унаи Эмери. Основа – доскональный анализ

Первый тренерский опыт Абаскаля – юношеская команда студентов в Португалии. Но полноценное тренерское становление случилось уже в академии «Севильи», где Гильермо проработал пять лет и занимался всем – от анализа и скаутинга до физподготовки.

«Меня как тренера сформировала работа в академии. Для начинающего тренера необходим опыт в молодежке – там учат терпению и соответствию профессиональной среде», – размышлял Абаскаль.

В «Севилье» Гильермо поработал с Виктором Маньясом, аналитиком из команды Унаи Эмери. Маньяс и Эмери познакомились еще в 2007-м – тогда они пересеклись в «Альмерии», где Виктор занимался физической подготовкой и анализом эффективности футболистов. Дальше Маньяс и Эмери слились в мегаэффективном дуэте: вместе работали в «Арсенале», «ПСЖ» и «Вильярреале». Например, перед победным финалом Лиги Европы-2020/21 Маньяс детально проанализировал 17 матчей «Манчестер Юнайтед».

«Виктор – двигатель футбола. У него тысяча глаз. Его память невероятна. Он открыл для меня профессиональный футбол изнутри, – признавался Абаскаль. – Его работа олицетворяет современный футбол: он охватывает огромный объем информации и правильно ее подает. Именно такая работа – ключ к успеху. Он каждую секунду сомневается, но именно в этом и кроется успех. Он заставлял меня сомневаться каждый день. И это позволяло мне совершенствоваться».

«В футбол сейчас заходит очень подготовленное поколение игроков. Им нужно много информации, но иногда тренерам сложно получить к ней доступ. У вас может быть очень трудолюбивая команда, но соперники тоже вас изучают (и все активнее и детальнее), поэтому нужно заранее готовить выходы из разных ситуаций. Подобные изменения в игре рождаются через наблюдение и изучение. И у молодых тренеров есть даже преимущество: благодаря энергии мы можем вдаваться в детали».

Стажировался у Гвардиолы 5 недель. Но ориентируется не только на Пепа

Абаскаль стремится к смешению стилей. Одна из причин – работа за границей. Он рассказывал, что поездки в Италию и Швейцарию помогли познакомиться с разными стилями футбола. Например, в Швейцарии он много узнал о скоростных контратаках плюс поработал в разных частях страны, где сталкивался с философией итальянцев, французов и немцев. В Италии – столкнулся с особой культурой, о которой мечтал с детства. «При работе итальянский футбол понравился мне еще больше. Дело не только в самой игре. Атмосфера! Итальянцы суперфанатичны. Они живут футболом 7 дней в неделю: на улицах, в булочных, в супермаркетах – везде. Это очень полезно для тренера и игрока – мне нравится напряжение между играми. В Италии ты особенно сильно не хочешь проиграть».

Гильермо подпитывал интерес к разным философиям через стажировки: «Помощник Гвардиолы был моим тренером в «Барселоне» – так я попал к Пепу сразу на пять недель. Еще я связался с «Лидсом», чтобы познакомиться с Марсело Бьелсой. Для меня было очень важно оказаться рядом с ним: я искал идеи, занимался самоанализом и хотел познакомиться с новой лигой».

Абаскаль обожает жесткую внутреннюю конкуренцию. Вот его размышления о психологии и давлении

Необычная деталь – Абаскаль нередко публично говорит о слабых местах команды и активно критикует своих игроков. Абаскаль считает, что прозрачность обостряет конкуренцию и, как следствие, развитие: «Мне нравится говорить правду игрокам, в том числе и публично. Внутренняя конкуренция делает каждого игрока и всю команду сильнее. Ведь она заставляет выкладываться максимально – игроки знают, что если поработают на 70% возможностей, то завтра уже не сыграют».

«Как иностранец я сталкивался со скептицизмом и ожиданием моей ошибки, поражения. Но такие вещи только помогают мне развиваться. Давление увеличивает мотивацию – чтобы отвечать лучшим орудием из всех возможных. Думаю, в современном футболе очень важно работать в соответствии со внутренними убеждениями, а не по навязанным принципам. Поэтому и для игроков я открыт. Самая большая ошибка – это желание вести себя одинаково со всеми 25 игроками. Нет, нужно все делать по заслугам, при этом находить способы объединять всех одной целью».

Что по цифрам?

Краткое содержание карьеры Гильермо:

– уехал из «Севильи» в швейцарский «Кьяссо», но не задержался на целый сезон;

– сократил расстояние от зоны вылета в «Лугано»;

– его дважды вытаскивали из молодежки, чтобы спасти главную команду («Асколи» и «Базель»);

– тренировал греческий «Волос», но не дожил до зимнего трансферного окна (не понравилась нестабильность в клубе).

Исходя из интервью и разнообразия тактических схем (играл ромбом 4-4-2, 4-2-3-1, 4-3-3, 3-4-1-2), можно заключить, что Абаскаль не похож на стилистическую копию Тедеско и Ваноли.

Скорее всего, опыт работы Абаскаля с молодежью и стремление к доминированию – шанс на новую атакующую философию «Спартака».

Фото: globallookpress.com/MANUEL GEISSER, Cristiano Mazzi