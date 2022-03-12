Гиздоль оставил агрессивный, но хаотичный «Локо». Большая проблема – стандарты в обороне

Могут быть неприятности из-за высокой линии защиты.

«Локомотив» в этом сезоне – один из самых хаотичных клубов РПЛ. Летом 2021-го москвичи обратились к консалтинговому агентству Ральфа Рангника, а осенью на место интересного, но осторожного Марко Николича пришел Маркус Гиздоль.

В первой игре против «Рубина» (2:2) Гиздоль использовал 4-3-3, но затем перестроился на линейные 4-4-2. Эту схему Гиздоль отрабатывал и на зимних сборах.

На них «Локо» ввел в основу защитника Артура Черного (уже сыграл против «Енисея») и центрального полузащитника Сергея Бабкина (отыграл все матчи на сборах и вышел против «Енисея» и «Химок»).

В целом «Локомотив» следовал трансферной стратегии, представленной осенью 2021-го:

– продал тех, кто не вписывался в долгосрочное развитие (Федор Смолов вернулся в «Динамо», Виталий Лисакович перешел в «Рубин», а с регулярно травмированным Зе Луишем расторгли контракт);

– подписал форварда «Славии» Яна Кухту и нападающего «Монако» Вильзона Изидора.

В начале марта Гиздоль и центральный защитник Пабло покинули Россию. По словам спортивного директора «Локо» Томаса Цорна, пока клуб доверяет помощнику Гиздоля Марвину Компперу (у него нет лицензии Pro, поэтому официально исполняющий обязанности главного тренера – Дмитрий Лоськов).

Sports.ru рассказывает о зимней работе Гиздоля и проблемах, которые испытывает «Локомотив» после его отъезда.

Гиздоль строил агрессивный и вертикальный «Локомотив». Но сумбур сохранялся и в защите, и в атаке

Зимой «Локо» провел пять матчей: ничьи с «Яблонцем» и «Мальме» (по 1:1) и победы над «Спартой» (3:2) и «Гетеборгом» (4:2), а также разгромное поражение от «Мольде» (0:3). Гиздоль не отходил от агрессивных 4-4-2, которые использовались осенью. На сборах «Локомотив» играл очень интенсивно: в среднем 11 раз за матч овладевал мячом на чужой половине (в чемпионате – 12) и допускал около 5 передач соперника за одно защитное действие.

«Локо» накрывал соперников при розыгрышах от ворот, хотя иногда все-таки позволял защитникам владеть мячом. Принципы и триггеры на прессинг не менялись: провокация на забросы вперед, включения при передачах соперника назад, его долгих перепасовках и некачественных переводах на фланг.

Интересная деталь – узкое расположение вингеров на одной линии с опорными полузащитниками. В некоторых эпизодах опорники «Локомотива» поднимались экстремально высоко, осуществляя давление даже на чужой трети поля. Но «Локо» страховался: например, Баринов давил на фланг/полуфланг (или играл по конкретному разыгрывающему), а его партнер по центру поля Бабкин оставался глубже (или наоборот).

Другая подстройка – агрессия центральных защитников, доигрывавших за соперниками до чужой половины поля.

Ниже – пример агрессивной структуры, где Максим Петров и Вильзон Изидор включились по вратарю и защитникам «Спарты», Рифат Жемалетдинов, Сергей Бабкин и Гирано Керк разобрали правого защитника и опорников, а Баринов остался в глубине, ориентируясь на потенциальную длинную передачу. Спровоцированный вынос обработали центральные защитники Марк Мампасси и Пабло – они выиграли борьбу и вернули мяч.

Данные и графика – InStat

«Локомотив» разбивал владение соперников на две фазы: первая – давление при начале атак (провокация и ожидание ошибок), вторая – борьба и подборы после выносов.

Проблемы начинались, когда все шло не по плану. «Локомотив» покрывал конкретные зоны около чужих ворот и насыщал середину во время подборов. Но часто этого не хватало для овладеваний мячом на чужой половине:

– «Локомотив» чувствительно реагировал на переводы с одного фланга на другой (раз, два, три). Потенциальная проблема заметна на предыдущем скрине, где фланг Керка оголен даже при подстраховке Баринова. При таком варианте возможен перевод в пустую середину, где защитникам придется выбирать: оставаться в линии или выбрасываться;

– проигранный подбор – автоматическая контратака на свои ворота при условии, что несколько игроков застряли впереди (об этом – ниже).

В атакующих планах Гиздоля прослеживалась вертикальность. В последних играх на сборах «Локомотив» постоянно забрасывал вперед и почти не разыгрывал мяч. Цель – перегруз середины атакующей четверкой и борьба за подборы.

Атакующая четверка подстраивалась под единоборства партнеров и мгновенно взрывалась после выигранной борьбы/возврата владения. Правда, «Локо» не конвертировал эти возможности в голевые шансы – моментов и быстрых контратак с ударами почти не было (раз, два, три).

В начале зимы прослеживалась и другая установка – высокая позиция крайних защитников при розыгрышах от ворот. Они поднимались благодаря смещению вингеров в полуфланги – так освобождалось пространство для рывков Ненахова, Живоглядова и Рыбуса. Но это не отменяло желание быстро атаковать – «Локомотив» все равно проходил центр поля в две-три передачи, чтобы нападение убегало за спины (крайние защитники врывались по флангу или забрасывали на форвардов).

На сборах игра «Локомотива» сводилась к мгновенному переходу в атаку и быстрому откату назад. Подборы (как в атаке, так и в защите) и реакция на переводы с одного фланга на другой становились определяющими.

Создание моментов зависело от успешности забросов и забеганий за спину, а разнообразие впереди достигалось только за счет прострелов крайних защитников и креативности Жемалетдинова.

В итоге «Локомотив» допускал больше ударов и не всегда превосходил соперников в качестве моментов.

«Локомотив» слишком уязвим после проигранной борьбы в середине (мешает высокая линия обороны) и ужасен на стандартах

Комппер готовил «Локо» к игре с «Енисеем» в Кубке России (0:4). Марвин оставил схему и установки Гиздоля (4-4-2, высокий прессинг, забросы).

В стартовые 20 минут «Локомотив» наиграл на гол – хозяева превосходили гостей по ударам (4:0) и моментам (удар Марадишвили, выход Изидора один-на-один, штанга Изидора). При этом «Локомотив» с трудом справлялся с давлением команды ФНЛ, а единственным способом перебить его был вынос вратаря Даниила Худякова или защитников.

Ниже – два примера, где заметны позиционные проблемы.

В первом случае «Локомотив» планировал выход через короткие передачи. Тикнизян – единственный адресат Марадишвили (Баринов находился очень далеко, а Бека-Бека был закрыт). Еще одна деталь – «Енисей» численно превосходил «Локо» в этом эпизоде. В итоге Марадишвили не обыграл оппонента, после чего упустил мяч в аут.

В другом эпизоде атакующая четверка находилась на узком пространстве за спинами полузащиты «Енисея», а Бека-Бека и Баринов были отрезаны от них и Мампасси.

Заброс Марка перехватили, а Тикнизян проиграл единоборство. Черный заблокировал удар «Енисея» из штрафной, но вся структура «Локо» была разрушена (на нижнем скрине – дыра между Черным и Мампасси плюс далекий Ненахов).

«Локомотив» мог отыграться, но не использовал преимущество в качестве игры перед красной Тикнизяна. У ворот Худякова все равно сохранялся хаос: перед пенальти и удалением Тикнизяна «Енисей» дважды заходил в штрафную «Локо». Гости давили через фланг, а Ненахов оставался почти без подстраховки.

В матче с «Химками» Комппер перешел на 4-2-3-1 (Изидор сыграл левого вингера, Керк – правого, Жемалетдинов был десяткой, а Баринова перевели в центр обороны).

Это никак не повлияло на качество обороны – в первые минуты «Локо» постоянно подпускал «Химки» к своим воротам.

Первый гол «Химок» – показатель важности единоборств и проблем высокой линии при проигранной борьбе. Сначала Керк проиграл единоборство, а затем Марадишвили уступил позицию Глушакову (плюс Живоглядов был далеко от Жиркова).

Живоглядов выбросился вперед, оставив Баринова между Кухарчуком и Зе Ламкелем. Баринов не успел подстраховать, а Мампасси не подстроился под Зе Ламкеля. Нападающий «Химок» принял мяч на ходу, а Мампасси вступил с ним в борьбу только в штрафной.

Это был далеко не единственный провал «Локо» на старте матча.

Еще одна проблема, оставшаяся от Гиздоля – оборонительные стандарты. При Николиче «Локомотив» ни разу не пропускал после подач со стандартов в этом сезоне (110 подач, 31 допущенный удар), при немце же команда пропустила после розыгрыша «Арсенала» (1:3) и подбора Наиля Умярова в дерби (1:1). На сборах «Локо» очень подсел на стандартах, пропустив сразу 5 голов (допускали 4 удара за игру, перед зимней паузой – 1,75). На сборах «Локо» допустил 6 ударов после подач на ближнюю штангу (3 гола).

После возобновления сезона «Локо» не прибавил. «Енисей» забил после углового. Удар Кичина получился гениальным, но перед ним «Локо» не заблокировал подачу на ближний угол вратарской и проиграл подбор в штрафной. В таком стиле «Локо» пропустил от «Гетеборга» (еще был хаос во время первого пропущенного гола). Также Худяков дважды подряд спас против «Мольде», но через несколько минут пропустил из-за удара с линии вратарской.

С «Химками» тоже были проблемы: Кухарчук едва не забил с пары метров.

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После дебюта Гиздоля с «Рубином» в октябре и спаренных игр против «Галатасарая» в Лиге Европы казалось, что «Локомотив» сможет заиграть на новых настройках. Но у москвичей быстро просела физика, перед зимним перерывом «Локо» уже мучился.

На сборах «Локомотив» показал агрессию, но остался очень хаотичным и почти неуправляемым. Сейчас «Локо» нужен баланс – команда не выдерживает скорости, которые требовали немцы, и не выглядит вариативнее соперников в атаке.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов; fclm.ru/ru