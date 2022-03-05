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Пока возвращение Промеса в «Спартак» – намного ниже ожиданий. Он редко идет в дриблинг и мало забивает

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Илья Васильев – о проблемах звезды лиги.

Год назад Квинси Промес вернулся в «Спартак», подписав контракт на 3,5 года с опцией продления еще на год.

Трансфер казался перспективным: вернулся лидер, способный вести игру и делать разницу в топ-матчах. Но что в итоге получил «Спартак»?

Промес помог «Спартаку» выйти в квалификацию Лиги чемпионов, но Соболев и Ларссон играли гораздо ярче и эффективнее

Весной Промес оформил 3+3 по «гол+пас» и выдал несколько классных матчей (1+1 с «Краснодаром», забил классный гол «Уралу», втащил команду в ЛЧ в решающей игре против «Ахмата»), но стабильной яркости не было.

Несмотря на большую свободу в системе Тедеско (Промес открывался везде), главные причины попадания в Лигу чемпионов – мощнейшие включения Соболева и Ларссона. Эффективность партнеров оттеняла нестабильность и долгую адаптацию Квинси.

Соболев весной выдал лучший отрезок в карьере (9+3) – стал самым результативным игроком второй части РПЛ, а Йордан превратился в главную звезду, связывая «Спартак» в полузащите и нападении и решая эпизоды на классе (ассист на Промеса с «Краснодаром», гол ЦСКА). В некоторых моментах ассисты Промеса создавал именно Ларссон: он накрутил защитников ЦСКА, пробежав 40 метров (1:0), и обокрал защитника «Краснодара» Чернова, после чего вывел Квинси и Соболева против Кайо.

От Промеса ожидали большего на дистанции, но голландец все равно помог в решающий момент. Ведь это Квинси начал камбэк с «Ахматом» (2:2) в борьбе за Лигу чемпионов.

При Витории Промес не выделялся в РПЛ и не был лучшим даже в «Спартаке»

В первой части этого сезона почти все форварды «Спартака» были нестабильны в чемпионате, но эпизодически сверкали в Лиге Европы (например, Промес в Неаполе и Соболев против «Наполи» и «Лестера»). Складывалось впечатление, что никто не понимал атакующие идеи Руя Витории в РПЛ, тогда как в Лиге Европы нападающие играли мотивированнее и раскрепощеннее («Спартак» подстраивался под соперников и упрощал игру ради забросов на Соболева).

Спартаковская статистика при Витории сильно разбросана относительно других клубов РПЛ: московская команда шла четвертой по созданным моментам, девятой – по явным голевым, седьмой – по xG. Плюс ужасная реализация («Спартак» был на 12-м месте по забитым голам, на 14-м – по реализованным голевым моментам).

В этом сезоне «Спартак» несколько раз перестраивался: на сборах Витория наигрывал 4-4-2, но потом перешел на 3-4-3 – правда, это не помогло генерировать конструктивные идеи около чужой штрафной.

Квинси пропустил часть летней подготовки: не застал первый сбор, из-за Евро-2020, где сыграл только 20 минут, вернулся только к Кубку Матч Премьер. Зато потом практически не выпадал из старта.

В этом сезоне Квинси забил 6 голов (4 – в чемпионате, 2 – в Лиге Европы), но не сделал ни одной голевой передачи. Он все еще заметен в атакующих метриках «Спартака»: третье место по xGChain (вклад в атаки с ударами, включающий и промежуточный пас или касание, и передачу под удар, и сам удар), второе – по xG, первое – по предголевым передачам и рывкам, которые привели к ударам. 

Промес – второй по передачам в штрафную, но по ожидаемой опасности передач уступает даже Жиго, Джикии и Рассказову. 

Итоги: второе место в «Спартаке» по вовлечению в опасные атаки (5,37 xG, у Айртона – 5,95) и только пятое – по созданным голевым моментам (выше Ларссон, Бакаев, Соболев и Айртон).

Частично на эффектность и эффективность Промеса повлияли две травмы: Квинси получил повреждение в первом туре против «Рубина» (0:1), после чего не играл 5 матчей, а в октябре выбыл на три недели (вернулся к 1:7 с «Зенитом»).

К тому же первая травма совпала с метаниями Витории: «Спартак» перспективно смотрелся в начале чемпионата, поэтому ввязался в открытую игру с «Бенфикой» (0:2), а уже в ответном матче перестроился на автобус (0:2). Примерно в этот момент в тактике произошел сбой: Витория экспериментировал с позицией Рассказова.

Когда Промес вернулся к «Сочи» (1:2), Витория перешел на полноценную тройку защитников. На концовку матча Квинси вышел левым латералем, но из-за следующих замен доигрывал уже в нападении. «Спартак» не знал, как подойти к воротам гостей, поэтому Промес принимал мяч под давлением, сделал всего одну передачу в штрафную, а остальные тоже ничего не создали.

С этого момента «Спартак» перестроился на 3-4-3. Команда неплохо сыграла с «Химками» (3:1, Промес забил), не повезло против «Легии» (0:1 со множеством моментов), но игры в атаке совсем не было (0:0 с ЦСКА – идеальный пример отсутствия идей впереди).

Плохая позиционная атака и несыгранность форвардов не позволяли Промесу сверкать в фирменных эпизодах: «Спартак» ужасно контратаковал и не создавал ситуации, где Квинси оставался бы на скорости или 1-в-1 с защитниками. 

Сказывалась и странная тактика на топ-матчи. «Зенит» уничтожал высокую линию обороны «Спартака» (4 гола в первом тайме – в таких условиях нереально перевернуть матч).

Эти проблемы влияли на всю атакующую группу: в чемпионате Соболев забил 1 гол с игры (еще 3 – с пенальти), у Мозеса – 1+0, а Ларссон не оформил ни одного результативного действия. 

Из-за некомфортных условий показатели Промеса потерялись на фоне других атакующих игроков чемпионата России. Квинси близок к лучшим по передачам в штрафную (17-й). Но остальные цифры куда хуже: 

– 95-й по xGChain (вклад в атаки с ударами, включающий и промежуточный пас или касание, и передачу под удар, и сам удар);

– 66-й по созданным голевым моментам;

– 59-й по участию в голах (чаще него в «Спартаке» был причастен только Зобнин);

– 55-й по голевым моментам после дриблинга (Бакаев – 2-й, Айртон – 17-й, Мозес – 38-й, Соболев – 52-й);

– 54-й по вовлечению в созданный xG;

– 33-й по вовлеченности в удары.

В этом сезоне Квинси ни разу не забил после любимого маневра – смещения с фланга в центр. 

Ниже – карта ударов Промеса во всех турнирах (второй скрин – удары мимо+заблокированные). Квинси – среди самых слабых нападающих по реализации в РПЛ (забил только 2 стопроцентных момента из 7).

Данные и графика – InStat

Промес – 54-й игрок РПЛ по попыткам дриблинга, 57-й – по количеству успешных обводок (Игнатов, Соболев, Зобнин, Бакаев, Айртон и Мозес обыгрывали чаще). 

Ниже – карта дриблинга Квинси в РПЛ (второй скрин – успешные попытки). 

Первая зона дриблинга – своя половина. Это результат подборов и выносов защитников от штрафной, после которых Промес цеплялся, организовывая контратаки, но гораздо чаще его действия не приводили к обострению (отдавал назад и поперек), или Квинси терял мяч под давлением. У чужих ворот похожая ситуация: Промес совершил всего 8 успешных обводок в финальной трети.

Сезон-2021/22 – худший по результативности в спартаковской карьере Промеса. 

С одной стороны, он забил больше, чем у Тедеско, с другой – сбавил в качестве. Квинси ни разу не ассистировал партнерам, не тащил в топ-матчах (сверкнул только против «Наполи» и в одном эпизоде с «Зенитом»), обводил соперников реже, чем в прошлом сезоне (здесь есть вина тренерского штаба – не было позиционной атаки и условий, позволяющих создавать моменты 1-в-1).

На зимних сборах Промес пропустил несколько матчей, но был самым опасным игроком «Спартака» в дерби

Нельзя исключать, что Промесу мешала не только стилистическая особенность игры «Спартака» при Витории. Недавно капитан «Спартака» Георгий Джикия подтвердил, что Промесу сейчас тяжело: «Если бы мы выигрывали 1:0, никто бы не обращал внимания на то, что кто-то не в лучшей форме. Но каждый в «Спартаке» способен играть намного ярче, это факт. Что касается Промеса, то у него непростой период в жизни. Он вернулся в «Спартак» – клуб, где он стал тем самым Квинси Промесом. Квинси хочет играть как можно лучше, но ему нужно время для адаптации, полноценный сбор». 

В декабре 2020-го Квинси арестовала полиция – его подозревали в нанесении удара ножом (пострадавший родственник получил ранение средней тяжести). В ноябре 2021-го нидерландская прокуратура официально предъявила обвинения полузащитнику в покушении на убийство и нападении при отягчающих обстоятельствах, а Луи ван Гал не вызвал Промеса в сборную из-за уголовного дела.

Тем не менее Промес продолжает концентрироваться на карьере. Приступим к свежим наблюдениям.

Зимние сборы «Спартака» в 2022-м можно разделить на две части: первая – пять матчей, которые транслировались в интернете (Промес сыграл трижды, два матча пропустил из-за микротравмы), вторая – две товарищеские игры в закрытом режиме.

В первом зимнем матче – против «Джохора» (1:1) – Квинси провел всего 16 минут. Не очень удачно: несколько потерь у чужой штрафной, в перспективной ситуации слишком сильно покатил на Зобнина, хотя классно открылся на угловом (пробил выше ворот).

Затем Промес отыграл 59 минут против «Урала» (3:1). «Спартак» играл схемой 3-4-3, Квинси был инсайдом. В системе Ваноли эта позиция часто оказывалась под давлением: форварды опускались в глубину, работали спиной к воротам, тем самым помогая во время фланговых комбинаций (латераль и крайний центральный защитник забегали по флангу), или смещались на фланг (тоже далеко от штрафной). В таких условиях Промес себя не показал (он почти не получал мяч в контратаках или на свободном пространстве 1-в-1), хотя в одном эпизоде классно развернул атаку. 

Основное наблюдение – Промес был неплох на чистых мячах. По сути, тот самый перевод был именно таким эпизодом: Квинси получил мяч практически без давления и лицом к воротам. 

Матч с «Пюником» (1:1) – глупое стечение обстоятельств. Промеса удалили на 34-й минуте после отмашки – Квинси даже не коснулся соперника.

В этом матче голландец сыграл нападающего в 3-5-2. В одном из эпизодов он неплохо открылся в штрафной, но не обработал мяч. Если обобщить впечатления: Промес выглядел тяжеловато, много пасовал назад, подачи со стандартов оказывались неточными. 

В итоге за 109 минут открытых матчей Промес ни разу не пробил с игры (только со штрафного и после подачи углового), всего 2 обводки из 8 принесли продвижение вперед (обе передачи – неточные), остальной дриблинг заканчивался передачами поперек-назад или потерями.

Последние игры – против нижнекамского «Нефтехимика» (3:0) и «Шахтера» из Караганды (3:1) – не транслировались, а составы не публиковались (по информации телеграм-канала «У Кузьмича», Промес оформил дубль против «Шахтера»). 

Дерби против ЦСКА (0:2) получилось более удачным, чем последние товарищеские матчи. Промес стал самым опасным игроком «Спартака»: в первом тайме пробил в перекладину, а во втором создал прекрасный момент для Зобнина. Были и менее яркие, но все равно полезные действия. Например, Квинси перехватил неточный пас Игоря Дивеева, после чего пробил по воротам, а еще разогнал атаку после отбора Соболева – Александр нанес удар с линии штрафной. 

Квинси был причастен ко всем явным шансам «Спартака» (перекладина, сэйв Акинфеева) и создал полумомент Литвинова, когда Руслан бил с линии штрафной (нашел Зобнина тонкой передачей).

***

Плохой сезон лидеров – одна из причин увольнения Руя Витории, поэтому в тусклой игре виноват не только Промес. Квинси не выглядел равнодушным против принципиальных соперников, но в таких сложных сезонах именно лидеры должны тащить команду. Остальные важные игроки «Спартака» тоже не добавляли огня: фрагментами Мозес выглядел эффективно, но в этом чемпионате забил только один раз, а Ларссон вообще не сделал ни одного результативного действия.

Плохая атакующая статистика игроков показывает, что их не привели в нужную форму. Они принимали несвоевременные решения впереди, плохо играли в позиционной атаке и не чувствовали нужной свободы.

Приход Ваноли – шанс перевернуть сезон и запустить новый яркий отрезок в «Спартаке». Но после первой игры к новому тренеру появились вопросы – пока не ясно, сможет ли в таких условиях вернуться сильный Промес.

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов; globallookpress.com/Stupnikov Alexander/spartak.com; spartak.com

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