🤷 «Не знаю, зачем он нужен для РПЛ». Валерий Гладилин не понимает, зачем «Спартак» покупает Угальде

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал возможный переход форварда «Твенте» Манфреда Угальде в московский клуб.

«Это «темная лошадка», причем очень дорогая. Я не знаю уровень этого футболиста. «Твенте», где выступает Угальде, не показатель его уровня для меня. Не знаю, зачем он нужен для РПЛ. Но это решение клуба, и он распределяет свой бюджет, как хочет», - заявил Гладилин.

Отметим, что Угальде уже прилетел в Москву для прохождения медосмотра и подписания контракта. Ожидается, что сумма трансфера составит 13 миллионов евро.

21-летний костариканец выступает за «Твенте» с лета 2021 года. В текущем сезоне он провел за команду 25 матчей, забил 9 мячей и отдал 7 голевых передач.

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