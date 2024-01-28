Спартак ТВ
Блог

🤷 «Не знаю, зачем он нужен для РПЛ». Валерий Гладилин не понимает, зачем «Спартак» покупает Угальде

Валерий Гладилин
Клубы Клубы
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Манфред Угальде
Спартак Спартак
Футбол Футбол

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал возможный переход форварда «Твенте» Манфреда Угальде в московский клуб.

«Это «темная лошадка», причем очень дорогая. Я не знаю уровень этого футболиста. «Твенте», где выступает Угальде, не показатель его уровня для меня. Не знаю, зачем он нужен для РПЛ. Но это решение клуба, и он распределяет свой бюджет, как хочет», - заявил Гладилин.

Отметим, что Угальде уже прилетел в Москву для прохождения медосмотра и подписания контракта. Ожидается, что сумма трансфера составит 13 миллионов евро.

21-летний костариканец выступает за «Твенте» с лета 2021 года. В текущем сезоне он провел за команду 25 матчей, забил 9 мячей и отдал 7 голевых передач.

Источник

11 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
При всём уважении, но таблицу открывали вообще? не смотрели футболиста но говорим сразу и гнобим. Твенте в тройке и уровень у них сейчас повыше даже пердундостояния из северной столицы. А откройте и посмотрите кому он забивает и отдаёт, это не команды борящиеся за выживание вовсе, он с топами решает и приносит очки.
+11
0
+11
Если не знаешь лучше не говорить...
+7
0
+7
"Я не знаю уровень футболиста, но он не нужен РПЛ."
Нормально так.
+6
0
+6
Ответ Вадим Савон
При всём уважении, но таблицу открывали вообще? не смотрели футболиста но говорим сразу и гнобим. Твенте в тройке и уровень у них сейчас повыше даже пердундостояния из северной столицы. А откройте и посмотрите кому он забивает и отдаёт, это не команды борящиеся за выживание вовсе, он с топами решает и приносит очки.
Он до сих пор живёт временами, когда был "Твенте странный", который положил зениту трёшку с Бруно Алвешем и Данни.
+4
0
+4
Задолбали! Дорого, дорого! Почему газпромовские деньги не считаете за бразилов?
+3
0
+3
когда же они замолчат,не понимает он
+1
0
+1
Что всегда раздражало во многих ветеранах и заслуженных игроках, так это обилие негатива от них при непонимании или незнании сути вопроса, о котором высказываются.
+1
0
+1
Гладилина тоже не знают в Нидерландах)
+1
0
+1
Посмотрим. Может угадали.
0
0
0
либо нас разводят как лохуд либо кто-то в этом заинтересован денежку хочет про некомпетентность Я не говорю
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий