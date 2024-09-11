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😱🔥 Эменике вернулся, Иван Абрамов попал в состав, а Мостовой все-таки возглавил «Спартак» - чудеса матча легенд красно-белых

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«Спартак» не забывает о своих болельщиках даже во время международного перерыва.

Хлеба и зрелищ подарил матч легенд клуба. И вот его составы.

Веллитон, Павлюченко, Эменике, Филимонов... Берегите олдскулы.

Певица МакSим уже традиционно завела стадион.

Забил даже экс-звезда НХЛ Илья Ковальчук!

Веллитон оформил дубль!

Ну ладно. Мостовой просто в штабе. Но дайте же помечтать! Он уже учит!

Разве это не прекрасно?

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