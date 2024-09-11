😱🔥 Эменике вернулся, Иван Абрамов попал в состав, а Мостовой все-таки возглавил «Спартак» - чудеса матча легенд красно-белых
«Спартак» не забывает о своих болельщиках даже во время международного перерыва.
Хлеба и зрелищ подарил матч легенд клуба. И вот его составы.
Веллитон, Павлюченко, Эменике, Филимонов... Берегите олдскулы.
Певица МакSим уже традиционно завела стадион.
Забил даже экс-звезда НХЛ Илья Ковальчук!
Веллитон оформил дубль!
Ну ладно. Мостовой просто в штабе. Но дайте же помечтать! Он уже учит!
Разве это не прекрасно?