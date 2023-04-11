Футбольный агент Дмитрий Селюк, высказался о будущем своего футболиста, нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате.

«Конечно, у него будут предложения по окончанию сезона. Скорее всего, кто-нибудь его купит, у «Ахмата» были предложения, но они его не отдавали. Сейчас если будет хорошее предложение и оно устроит клуб, то почему бы и нет? Ему в «Ахмате» всё нравится, он профессионально работает, к нему хорошо относятся.

Переход в «Зенит» или «Спартак»? Может быть, если сделают предложение «Ахмату», то почему бы и нет? Будет предложение, посмотрим», — сказал Селюк Metaratings.ru.

Его контракт с клубом действителен до лета 2024 года. В нынешнем сезоне в активе 25-летнего футболиста 22 матча во всех турнирах, девять забитых голов и одна результативная передача. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Конате в 1,5 млн евро.

Источник: metaratings.ru