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Геннадий Орлов: «Спартак» поменял свое лицо. Пожелаем ему успеха»

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Геннадий Орлов Геннадий Орлов
Квинси Промес Квинси Промес
Гильермо Абаскаль Гильермо Абаскаль
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Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился впечатлениями от игры «Спартака» и «Локомотива» в кубковом четвертьфинале, а также отметил, что Квинси Промес станет в возобновляющемся на этой неделе сезоне серьезной головной болью для соперников.

− Для российского футбола матч «Спартака» с «Локомотивом» был очень хорошим. Молодцы, держали темп два тайма. Ну и Промес приятно удивил, атаковал на 90-й минуте. Он же готовился индивидуально, были опасения, а не отстанет ли он по физической форме от команды. Видите, не отстал, сумел себя заставить. Он сейчас лидер «Спартака» — и будет большой головной болью для всех других команд в грядущем продолжении сезона, — сказал Орлов.

− Этот «Спартак» может составить реальную конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство?

− А зачем сейчас рисовать какие-то схемы и что-то представлять? Давайте посмотрим, как возобновится сезон. Но выглядят они хорошо, мобильные, бегут, очень хорош Игнатов. Тут надо сказать, что «Спартак» поменял свое лицо. В конце матча с «Локо» вышли два иностранца, а можно уже и без них играть.

− Все это − заслуга Абаскаля?

− Конечно, прежде всего. Главный тренер в команде – это все. Он молодец, он генератор идей. Да и психологическое состояние у ребят, видно, хорошее.

− Вас не удивляет такое быстрое преображение «Спартака»?

− Ну, они же еще с осени начали хорошо играть. Вспомните матч прошлым летом за Суперкубок, а потом какой прогресс начался. Даже игра в Москве против «Зенита» − это уже была совсем другая игра. Так что «Спартак» выглядит хорошо, свежо. Пожелаем ему успеха.

Источник: «РБ Спорт»

6 комментариев

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Шухрат Казыев
Если будут играть в 12 игроков, то могут догнать Зенит.
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Владимир Дмитриев
Гена опасался за состояние Промеса? Да ладно? Неужели? Нее может быть!
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Владимир Молявин
Странно от него такое слышать.
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Дмитрий Агалаков
У болельщиков Зенита возник когнитивный диссонанс после этого интервью.
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Ильдар Фарукшин
Флюгер. Только не ты. До матчей Орлов :"Промес без сборов обезательно скажится" . Мы это видели😊 отдый известный вещатель дедушка
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Лёха Максимов
Где то здесь подвох..
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