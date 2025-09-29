«Факел» может уволить Шалимова в ближайшее время (Metaratings)

Игорь Шалимов в ближайшее время может быть уволен из «Факела».

По информации Metaratings.ru, руководство воронежского клуба недовольно работой главного тренера.

Есть вероятность, что 56-летний специалист уйдет в отставку до матча 13-го тура Лиги PARI против «Волги». В случае потери очков с ульяновской командой Шалимов точно покинет свой пост.

«Факел » набрал шесть очков в шести последних матчах Первой лиги (победа, три ничьих и два поражения). Команда занимает третью строчку в турнирной таблице с 24 очками, сыграв на игру больше лидеров.