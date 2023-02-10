«У «Спартака» и «Зенита» было бы ноль шансов подписать меня». Леандро Фернандес об уходе из «Динамо» и драке с Денисовым

Экс-защитник «Динамо» рассказал, согласился бы он перейти в «Спартак» или «Зенит» в период своей игры за бело-голубых.

40-летний аргентинец также прокомментировал конфликт с бывшим одноклубником Игорем Денисовым.

— У вас были предложения от других клубов России?

— Когда я играл за «Динамо», я даже не рассматривал вариант уйти в другую команду из России. Если бы «Спартак» или «Зенит» сделали мне предложение, у них было бы ноль шансов подписать меня.

Это же главный соперник! Это то же самое, как если бы я в Аргентине перешел к принципиальному сопернику. Для меня такое невозможно, — сказал Фернандес.

— Многие помнят вас по драке с Игорем Денисовым. Он самый агрессивный игрок, против которого играли?

— Эта драка — не самое лучшее, что можно вспомнить о моей карьере за «Динамо». Это были эмоции, без которых в футболе не обойтись. Я презираю драки в футболе, могу сказать лишь то, что я бился за эмблему «Динамо» на груди. Но Игорь — не самый агрессивный футболист, которого я встречал на поле.

Фернандес играл за «Динамо» с 2006 по 2014 год.