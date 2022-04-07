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Вадим Евсеев: «Почему я уверен, что меня не позовут в «Спартак»? У меня же нет буквы «р» в фамилии, а еще я козерог по знаку зодиака»

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Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев заявил, что вряд ли сможет возглавить московский «Спартак».

«Почему уверен, что меня не позовут в «Спартак»? У меня же нет буквы «р» в фамилии. А еще козерог по знаку зодиака — тоже не подхожу», — приводит «Чемпионат» слова Евсеева.

Евсеев возглавил «Шинник» в июне 2021 года. Команда из Ярославля занимает первое место в группе 2 Олимп-ФНЛ 2. Клуб лидирует в группе повышения с 30 очками в 11 матчах.

Евсеев выступал за «Спартак» в качестве футболиста с 1993 по 1999 год.

«Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 27 очками в 23 матчах.

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