60 комментариев

Исследование Ярослава Сусова.

«Это моя мечта. Я хочу дождаться лучшего момента, чтобы туда поехать, это цель на будущее».

Это Антуан Гризманн. Да, лидер «Атлетико» и сборной Франции после одного из лучших сезонов в карьере всерьез говорит, что МЕЧТАЕТ играть в США.

И дело не только в Месси и ЧМ-2026 (он пройдет в США, Мексике и Канаде). Просто за 15 лет МЛС создала имидж лиги с самым высоким потенциалом роста. Если раньше это был турнир для красивой пенсии обладателей «Золотого мяча» и Лиги чемпионов, то теперь – лига с самым дорогим входным билетом. Клуб здесь в среднем стоит 300 миллионов долларов (как середняк АПЛ), а право создать новую команду и войти в лигу – 500 млн, и это без учета стадиона и содержания команды.

Как так получилось, что некоторые звезды уже мечтают играть в МЛС, хотя соккер в США даже не четвертый вид спорта по популярности, а МЛС даже в Америке смотрят хуже, чем АПЛ, Ла Лигу, чемпионат Мексики и Бундеслигу?

У США были медали Олимпиад и ЧМ, приезжали Пеле, Беккенбауэр и амбициозные управленцы – но ничего не помогало

У футбола в США долгая история.

В начале XX века США были футбольной страной. Сборная выиграла серебро и бронзу Олимпийских игр в Сент-Луисе в 1904-м. Правда, этот турнир признает только МОК (не ФИФА), победила сборная Канады, а участвовали всего три команды, две – из США.

В межвоенное время в США случился первый футбольный бум. Играли мигранты из Европы, нефтяные компании спонсировали команды, на выставочные матчи на бейсбольных стадионах приходили до 50 тысяч человек. Но все резко закончилось в конце 20-х – из-за закона об ограничении миграции в США и Великой депрессии.

До 60-х о футболе в стране будто забыли – пока не появилась лига НАСЛ, с Пеле, Кройффом, Беккенбауэром, Бестом, Эйсебио и Гердом Мюллером. Это была очень яркая вспышка. В течение 15 лет НАСЛ скатилась в чемпионат по мини-футболу – и футбол в США опять заморозился. Теперь на 10 лет, до ЧМ-1994.

США получили чемпионат мира под обязательство создать наконец профессиональную лигу. Но МЛС придумали уже после ЧМ, а запустили – в 1996-м.

Первая итерация МЛС вышла революционной и очень странной: никаких ничьих, буллиты вместо пенальти. С 1996-го по 1999-й пузырь популярности после чемпионата мира лопнул, посещаемость упала с 17 406 до 13 756 человек в среднем на игре, а убытки составили 250 миллионов долларов.

На этом фоне на рынок зашел Дон Гарбер, вероятно, ключевая фигура в становлении соккера в США. Он второй комиссионер (босс лиги) МЛС. Гарбер пришел в европейский футбол из американского: он 16 лет работал в НФЛ, крупнейшей лиге Америки, и дошел до должности вице-президента международного крыла – NFL International.

В первые годы МЛС над Гарбером откровенно издевались. Американские медиа не понимали, как можно выбрать соккер вместо американского футбола, писали, что даже девятилетний сын Гарбера предпочитает хоккей, а сам менеджер придумывает странный новый спорт и живет в мире фантазий.

По работе Гарбер влюбился в европейский футбол во время командировок по линии НФЛ. Ходил на матчи «Барселоны», общался с Йоханом Кройффом.

В 2001-м Гарбер закладывал принципы развития новой лиги на 20 лет вперед:

«Футбол — единственный вид спорта, где полтора часа внутри все сжимается. Я был на «Камп Ноу» – все 80 000 мест заняты. Там были баннеры, люди пели и кричали. Это был Супербоул посреди сезона! Я думал: хоть бы Америка узнала, как там болеют.

Мы потеряли целое поколение [болельщиков из-за провала NASL]. Мы должны добраться до хардкорных фанатов. Испаноязычные болельщики знают этот спорт. Они говорят, что хотят игроков из своих стран. Мы американская лига, но нам нужны иностранные звезды».

За эти слова 20 лет назад Гарбера высмеивали. И именно тогда, в 2001-м, МЛС чуть не расформировалась. Но нашла новые инвестиции и выжила. И мечты Гарбера сбылись.

Сейчас лидер лиги по количеству проданных футболок – мексиканец Карлос Вела, МЛС – главная лига для испаноязычного сообщества США, самые популярные клубы – «Интер Майами» и «Лос-Анджелес» – ведут соцсети на английском и испанском и зовут лучших мексиканских, аргентинских, венесуэльских и колумбийских игроков, а Гарбер с 2005 года входит в топ-50 самых влиятельных людей в спортивном бизнесе США от Sports Business Journal.

МЛС – уникальная лига: нет вылета и повышения, есть потолок зарплат, клубы не принадлежат их владельцам

МЛС всегда поражала уникальными правилами. Речь не только про буллиты вместо пенальти (в 2000-м их поменяли на золотые голы, а в 2003 году вообще убрали).

• МЛС – единственная закрытая лига

С самого старта в МЛС, как и в НБА, НФЛ, НХЛ и бейсбольной МЛБ, нет ни вылета, ни повышения. Место в лиге можно купить, лига может расшириться (как правило, смотрят на соцдем- и экономические данные штатов), а команда не может просто так появиться или обанкротиться и выйти из лиги.

• В МЛС участники из двух стран

Межнациональная лига – мечта многих современных реформаторов футбола, в том числе внутри УЕФА. Это норма для НБА и НХЛ, но не для футбола. Только в чемпионате Швейцарии и французской Лиге 1 участвуют команды из других стран («Вадуц» из Лихтенштейна и «Монако»). В МЛС таких команд три: «Монреаль Импэкт», «Торонто» и «Ванкувер Уайткэпс», все – из Канады.

• В МЛС одному владельцу могло принадлежать до 6 клубов

На старте МЛС была настолько маленькой и неустойчивой, что требовались огромные усилия, чтобы она просто не развалилась.

В ранней МЛС у компании AEG (Anschutz Entertainment Group, владеет спортивными и развлекательными площадками) было 6 клубов: «Ди Си Юнайтед», «Колорадо Рэпидс», «Чикаго Файр», «Хьюстон Динамо», «Нью-Йорк Ред Буллс» и «Лос-Анджелес Гэлакси» (принадлежит и сейчас).

У компании Hunt Sports было три клуба: «Коламбус Крю», «Спортинг Канзас Сити», «Даллас» (принадлежит и сейчас).

Когда лига выжила, от мультивладения избавились: владельцев заставили оставить только один клуб, остальные – продать. Да и вообще в МЛС клубы не совсем принадлежат их владельцам.

• МЛС совмещает функции лиги, федерации и владельцев клубов

Все клубы МЛС принадлежат лиге, а у тех, кого называют владельцами клубов (Бэкхем, Кронке, Макконахи, Red Bull и City Football Group) – только доля в лиге. Они инвестируют в лигу, косвенно влияют на ее решения и управляют (но не владеют) командой.

• В МЛС есть драфт и потолок зарплат

База – как в других американских закрытых лигах. Их главная цель – поддержание равенства в борьбе за чемпионство. Правда, драфт МЛС работает не очень успешно. В отличие от МЛБ, НФЛ, НБА и НХЛ, эта американская лига не лучшая в мире, на ее драфт не выходят главные таланты планеты (только лучшие молодые игроки в США).

Потолок зарплат в МЛС – сложный и многоступенчатый, в нем путаются около 50% футболистов лиги. Если максимально упростить, то система оплаты труда укладывается в три части.

1. Обычный зарплатный бюджет. Каждая команда может потратить за год 5,2 миллиона долларов (530 млн рублей) на 18-20 игроков, максимум на одного – 650 тысяч долларов (66 млн рублей) . Но есть назначенные игроки (designated players), которые получают зарплату отдельно – вне потолка (таких трое на всю команду).

2. GAM (General Allocated Money, общие распределенные деньги) – все клубы получают от лиги по 1,9 млн долларов (190 млн рублей), их можно направить на зарплату любого игрока. Например, чтобы повысить оклад футболиста и вписать его в потолок зарплат, увеличить базовый зарплатный бюджет или потратить на игрока вне потолка.

3. TAM (Targeted Allocated Money, целевые распределенные деньги) – 2,7 млн долларов (270 млн рублей), ими можно покрыть часть зарплат игроков, которые не вписываются в потолок.

При всей многослойности правил МЛС максимально прозрачна: футболисты подписывают контракты с лигой, а не клубами, и все данные об их зарплатах публичны.

Потолок зарплат, отсутствие вылета, владельцы-инвесторы и система драфта в МЛС с 90-х. Но это не обеспечивало резкий рост: некоторые команды расформировывались, а серийное владение клубами не способствовало конкуренции.

В 2002-м МЛС чуть не сломалась. Ее спасли права на трансляции ЧМ, а не умная организация

В начале 21-го века МЛС висела на грани самоуничтожения. Лига утопала в убытках, долги с момента основания доросли до 250 миллионов долларов, звезды (в МЛС уже тогда приезжали Маттеус, Вальдеррама, Кампос) не помогали раскрутиться, участвовали всего 12 команд. Самое дикое – состав владельцев:

• 5 клубов принадлежали Филу Аншутцу («Чикаго», «Колорадо», «Лос-Анджелес», «Сан-Хосе», «Ди Си Юнайтед»)

• 2 – Ламару Ханту («Канзас» и «Коламбус Крю»)

• 2 – самой МЛС («Даллас», «Тампа-Бэй»)

• по 1 – Роберту Крафту («Нью Инглэнд Революшн»), Metromedia, медиакомпании, владевшей телеканалами и радиостанциями («Метростарс» Нью-Йорк) и Кену Горовицу («Майами»).

Дальше две команды из двенадцати («Майами» и «Тампа Бэй») расформировались.

«У лиги были реальные проблемы, – вспоминал Дон Гарбер. – 7 декабря 2001 года мы с президентом МЛС Марком Эбботом собрали всех владельцев: Аншутца, Ханта, семью Крафтов, Metromedia. Мы изложили пятилетний план, который требовал инвестиций в сотни миллионов долларов. Итог был мрачным».

Был и план Б.

В 2001 году оказалось, что никто в США пока еще не купил трансляции чемпионата мира по футболу-2002. Так что боссы МЛС подсуетились, чтобы быстро заработать денег.

В 2002 году МЛС создала подразделение Soccer United Marketing и купила права на трансляции ЧМ-2002, ЧМ-2006 и ЧМ-2010, а также права на показ матчей сборной США и товарищеских игр сборной Мексики.

На это нужны были деньги. Количество команд сократили, МЛС ушла из Майами и Тампы-Бэй, компания Metromedia продала клуб в Нью-Йорке. Так что из 10 команд:

6 – принадлежали Филу Аншутцу («Чикаго», «Колорадо», «Лос-Анджелес», «Сан-Хосе», «Ди Си Юнайтед», «Метростарс»)

3 – Ламару Ханту («Канзас», «Коламбус Крю» и «Даллас»)

1 – Роберту Крафту («Нью Инглэнд Революшн»)

Три владельца Аншутц, Хант и Крафт скинулись – за 70 млн получилось собрать достойные трансляции и купить телеправа.

SUM получила почти монополию на показ футбола в США – и продавала каналам и матчи внутренней лиги, и сборной, и крупных турниров. А все деньги уходили в федерацию футбола США и МЛС.

• В 2002-м сборная США вышла в четвертьфинал ЧМ-2002 и возродила интерес к футболу: игроки приходили в шоу Дэвида Леттермана (вечернее шоу, один из прообразов «Вечернего Урганта»), на Good Morning America и MTV. SUM заработала на трансляциях и росту интереса к футболу – а деньги ушли в развитие инфраструктуры МЛС

• В 2003-м Стэн Кронке – муж наследницы Walmart, основатель девелоперской компании, владелец «Денвер Наггетс» и «Колорадо Эвеланш» – выкупил «Колорадо Рэпидс», а американские футболисты заинтересовали топов. Вратарь Тим Ховард из «Метростарс» перешел в «Манчестер Юнайтед» за 3,2 млн евро, а 14-летний Фредди Аду стал самым молодым профи в МЛС и заинтересовал пол-Европы.

• В 2004-м в МЛС появился первый испаноязычный клуб – «Чивас» Лос-Анджелес, филиал мексиканского «Чиваса» из Гвадалахары. Техническим партнером всей лиги стал adidas (остается им до сих пор).

Через пять лет МЛС изменилась радикально. В лигу пришли новые владельцы (Кронке и основатель Red Bull Дитрих Матешиц), появилась команда из Торонто и пять новых стадионов (у «Лос-Анджелес Гэлакси», «Далласа», «Торонто», «Колорадо Рэпидс» и «Реал Солт Лейк»). Комиссионер Гарбер думал уже не о выживании, а только о новой аудитории и рынках.

Дальше вы и так знаете: трансфер Дэвида Бекхэма в 2007-м привлек к МЛС внимание всего мира, туда потянулись новые звезды – от Анри и Несты до Кака, Джеррарда, Лэмпарда, Пирло, Руни и Ибрагимовича. МЛС стала лигой для идеальной пенсии.

Хотя сейчас МЛС далеко не самая звездная лига. До приезда Месси, Бускетса и Альбы главными лицами лиги были:

Самые яркие игроки – уже не обладатели «Золотого мяча» (если не считать Месси), а футболисты из Америки все чаще попадают в европейские топ-клубы из-за акцента МЛС на работу с молодежью.

МЛС уперлась в потолок. Это пятая лига США, до НХЛ – пропасть

Несмотря на все попытки обогнать НХЛ и МЛБ, МЛС все еще пятая лига США. У соккера в Америке по-прежнему полно скептиков.

The Guardian подмечал, что обозреватели The New York Post даже не упоминают «Нью-Йорк Сити», когда пишут о чемпионской засухе команд из штата, а вылет «Лос-Анджелес Доджерс» из плей-офф МЛБ для медиа гораздо важнее победы «Лос-Анджелеса» в МЛС.

Такая реакция объяснима.

Аудитория МЛС – гораздо ниже, чем у других лиг.

В прошлом сезоне матчи НФЛ в среднем смотрели 16,7 миллиона человек по ТВ и на цифровых платформах, на стадионах – по 69 тысяч.

МЛБ: 1,74 млн зрителей в среднем на бесплатных каналах и по 267 тысяч на платном канале Fox Sports 1 + 26 тысяч человек на каждой игре.

МЛС в сезоне-2022 на ABC и ESPN в среднем смотрели 343 тысячи человек, а на стадионы приходили по 20 тысяч.

Клубы МЛС и зарабатывают заметно меньше.

По количеству запросов в Google главная лига США для мира – НБА. Только в хоккейных странах на первом месте НХЛ, а в США и Германии – НФЛ (в Мюнхене проходили матчи НФЛ). МЛС не занимает первое место ни в одной стране мира, второе (после НБА) только в некоторых африканских странах: ЦАР, Конго, Малави, Лесото, Мозамбик, Ангола.

Но это можно понять. Уровень МЛС ниже, чем у топ-лиг, в каждой стране есть футбольный чемпионат, а НБА, НХЛ, НФЛ и МЛБ – топ-лиги в своих видах спорта.

Может, хотя бы в США есть футбольные регионы?

Почти все штаты – футбольные. Только это американский футбол, а не европейский.

НФЛ доминирует по популярности в США примерно так же сильно, как НБА доминирует во всем остальном мире.

Кстати, МЛС ни в одном штате не может обойти по количеству запросов МЛБ и НХЛ. Стена.

Но уж среди футбольных лиг МЛС на первом месте в США?

Нет.

Почти во всех штатах на первом месте АПЛ. Исключения – близкие к Мексике Техас, Калифорния, Невада и Аризона и почему-то штат Иллинойс.

Если что, МЛС на втором месте после АПЛ только в трех штатах: Аляска, Монтана (в этих штатах нет ни одной команды ни в НБА, ни в НФЛ, ни в НХЛ, ни в МЛБ, ни в МЛС) и Миссури («Сент-Луис Сити» идет на первом месте в Западной конференции МЛС в дебютном сезоне).

Но даже такая низкая популярность внутри США не мешает клубам МЛС стоить очень много.

У МЛС есть явное преимущество: ее средний болельщик – самый молодой в США. Исследование Маgna Global в 2016 году показало, что возраст телеаудитории стремительно растет. Медианному зрителю МЛБ – 57 лет, НФЛ – 50 лет, НХЛ – 49, НБА – 42, МЛС – 40. У лиги аж 15% болельщиков до 18 лет (в США больше доля молодой аудитории только у чемпионата Мексики по футболу).

В мае 2023 года стало известно, что в МЛС появится 3о-й клуб. Его основали в Сан-Диего египетский миллиардер Мохаммед Мансур (состояние 3,6 млрд долларов) и бейсболист «Сан Диего Падрес» Мэнни Мачадо. Просто за вход в лигу они заплатили 500 миллионов долларов. Еще 10 лет назад право играть в МЛС стоило 100 млн, 20 лет назад – 5 млн.

Для сравнения: шейхи из Саудовской Аравии купили «Ньюкасл» за 300 миллионов фунтов (382,6 млн долларов), а 80% «Саутгемптона» стоили 100 млн фунтов (это примерно 159 млн долларов за 100% – столько же стоило основать «Нэшвилл», «Цинциннати» и «Остин» ).

Получается, слот для клуба в МЛС – в пятой по популярности лиге США, без стадиона, игроков, болельщиков и даже названия с логотипом – стоит больше, чем уже готовый клуб в АПЛ, который получает от телеправ не меньше 100 миллионов евро в год.

Как это возможно? За что такие деньги?

МЛС – лига будущего. Сотни миллионов тратят за потенциал роста в ожидании ЧМ-2026 и звезд

Причина очень простая. В МЛС вкладываются, потому что в футболе видят пространство для роста. Купить команду в НФЛ или НБА – слишком дорого («Вашингтон Коммандерс» из НФЛ в 2023-м купили за 6 миллиардов (!) долларов, а «Финикс Санз» из НБА – за 4 млрд). МЛС в будущем может вырасти до хотя бы сопоставимого уровня, но клубы пока стоят гораздо меньше.

«МЛС – это растущая компания, – сказал The Athletic бизнесмен Джо Мансуэто, потративший 320 миллионов долларов на «Чикаго Файр» в 2019 году. – Вы платите не за то, что существует сегодня, а за то, куда движется шайба (это отсылка к цитате Уэйна Гретцки: «Я качусь туда, где будет шайба, а не туда, где она была» – Sports.ru). И это будет продолжаться. Эти команды похожи на акции технологических компаний».

По информации The Athletic, владельцев и боссов клубов МЛС не волнует отсутствие прибыли прямо сейчас. Они относятся к лиге как к стартапу, который еще не начал приносить большой доход и растет на рынке не из-за прошлых результатов, а на основе потенциала. Общий настрой: футбол – главный вид спорта в мире (но пока не в США) и должен расти в стране дальше, а у МЛС есть желание когда-то стать лучшей лигой планеты.

И у МЛС есть основания ожидать крупного роста в ближайшие годы. Факторы – Дэвид Бекхэм, Лео Месси, телеконтракт с Apple и ЧМ-2026.

Бекхэм – особая фигура для футбола в США. Приход Дэвида в «Лос-Анджелес Гэлакси» запустил взлет МЛС. Комиссар Гарбер рассказывал, что за год лига продала 700 тысяч футболок «Гэлакси» (в 700 раз больше, чем годом ранее), а главное – трансляции МЛС начали показывать в 100 странах.

Теперь Бекхэм обеспечивает новый взлет популярности МЛС. Еще в день основания «Интер Майами» Лео Месси записал видеообращение Бекхэму: «Привет, Дэвид! Во-первых, поздравляю и надеюсь, что у твоего проекта все будет хорошо. Кто знает, может, через несколько лет ты позвонишь мне».

Дэвид приглашал Месси с 2019 года, комиссионер Дон Гарбер был готов даже подстроить правила лиги под Лео – например, вывести Месси из статуса назначенного игрока, чтобы «Интер Майами» не пришлось убирать звезд ради сделки. И в 2023-м она наконец случилась.

И Месси за несколько месяцев изменил отношение к футболу в США.

• Соцсети «Интер Майами» выросли в 13 раз. У клуба 13 миллионов подписчиков в инстаграме [Instagram принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в России] – больше, чем у «Чикаго Буллз» и миланского «Интера». Это четвертое место среди всех спортивных клубов США (больше только у «Кливленд Кавальерс», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Голден Стейт Уорриорз» и 17-е – среди всех футбольных клубов мира.

• Стоимость билетов на матчи «Интер Майами» выросли в пять раз, владельцы клуба ожидают роста выручки в два раза – с 56 до 112 миллионов долларов

• Количество платных подписчиков трансляций МЛС на Apple TV+ выросло с 700 тысяч до миллиона. Соперники «Интер Майами» ждут рекордную выручку в дни матчей против Месси.

Еще один важный фактор – рост на телевизионном рынке. В 2022 году Apple и МЛС заключили контракт на 10 лет. По нему лига будет получать 250 миллионов долларов в год (прошлая сделка с Fox, ESPN и Univision стоила 90 млн в год). Теперь у МЛС шестой футбольный телеконтракт в мире.

МЛС уже сильно обгоняет РПЛ, несмотря на ее суперконтракт почти на 7 млрд рублей. И может вырасти еще сильнее. Тот же Apple серьезно настроился на спортивные трансляции – еще показывает бейсбол (МЛБ) и ждет всплеска популярности футбола в США после ЧМ-2026.

«Я бы сравнил МЛС с инди-роком в 90-х, – сказал The Guardian автор футбольного медиа The Striker из Техаса Фил Уэст. – Это как ожидание Nevermind от группы Nirvana».

Nevermind стал культовым альбомом 90-х (и одним из лучших в истории) и вывел альтернативный рок на новый уровень. Теперь в США ждут такого же от Месси, денег Apple и ЧМ-2026.

Фото: Gettyimages.ru/Mike Powell/Allsport, Hector Vivas, David Leeds/Allsport, Al Bello/Allsport, Jay Davis; East News/AP Photo/Mark Humphrey, Aaron M. Sprecher via AP