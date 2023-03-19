12 комментариев

Репортаж Ярослава Сусова.

На «Локомотиве» теперь тоже запустили Fan ID. Все московские клубы к старту 20-го тура установили многолетний минимум посещаемости. «Спартак» собрал в матче с «Уралом» (первом в новой реальности) 4281 человека, «Динамо» против «Крыльев» – 4943 человека, «Торпедо» против «Урала» – 207, ЦСКА против «Крыльев» – 2680.

Оставался только «Локо», которому предстоял топ-матч с «Краснодаром». Из-за статуса игры оставалась надежда: может, соберут хотя бы больше пяти тысяч?

«Локомотиву» не помогли ни весенняя погода, ни матчдэй, ни мощный соперник. На первый матч с Fan ID пришли 3 тысячи человек

Другие факторы тоже способствовали высокой посещаемости: субботний вечер, +3 и солнышко перед матчем, новый приятный магазин внутри стадиона, в котором можно греться, автограф-сессия Ненахова, вагончики с бургерами и глинтвейном.

Надежды обламываются сразу. За час до матча площадь перед стадионом пустует.

В фирменном магазине повеселее и потеплее. Тут очередь в 40 человек к Максиму Ненахову и вообще движуха – дети играют в фифу на приставке, родители обедают в кафе и досматривают матч «Факел» – «Сочи», болельщики постарше гуляют по музею с чемпионскими бутсами, формами, кубками и газетами.

А вот снаружи – совсем грустно. Стадион красиво светится на закате, но люди совсем не идут.

Оказалось, на «Локомотив» пришли всего 3335 человек.

«Краснодар» в Черкизово собирал меньше только однажды – в чемпионате России-2021/22 с жесткими ковидными ограничениями.

Все матчи «Локомотива» против «Краснодара» в РПЛ в Москве:

🤷‍♂️2022/23: 3335

😷2021/22: 2914 (ковид)

😷2020/21: 6247 (ковид)

🏟2019/20: 17612

🏟2018/19: 16274

🏟2017/18: 12534

🏟2016/17: 9494

🏟2015/16: 10107

🏟2014/15: 12175

🏟2013/14: 8463

🏟2012/13: 10014

🏟2011/12: 10700

До ковида можно было рассчитывать хотя бы на 10 тысяч человек, после чемпионского сезона – на 16.

Теперь – в пять раз меньше.

Один из трех тысяч болельщиков – Сергей. Он оформил Fan ID, потому что уверен, что государство и так о нем все знает, а ходит на футбол из-за любви к «Локомотиву».

«Хожу на каждый матч «Локомотива», на который получается: и на Кубок, и на РПЛ. Fan ID не смущал. У меня к нему вопросов нет. Надо – сделал. Не знаю, что смущает тех, кто не стал оформлять.

У всех есть аккаунты на «Госуслугах». Вся информация о нас давно известна. Если нажать галочку: «Дайте мне Fan ID», государство ничего нового о тебе не узнает.

Надо оформить – не проблема, заняло пять минут. Хотя у меня много знакомых, которые по внутренним убеждениям против, не пришли и не будут ходить, пока Fan ID не отменят. Но мне кажется, это протест ради протеста.

Мне грустно, что людей нет, поддержки нет. Фраза: «Футбол для болельщиков» теряет всякий смысл. Потому что сделали все возможное, чтобы футбол был непонятно ради чего. Сделали все, чтобы болельщиков не было. Не знаю, зачем все это. Все равно ты оставляешь данные на сайте клуба, сто тысяч камер на стадионе. Найдут любого. С другой стороны, если вы пришли ломать кресла и драться возле стадиона, то лучше не надо, не приходите.

Я люблю «Локомотив» и хожу, мне не сложно оформить Fan ID. Мне все равно, отменят его или нет. Если отменят, порадуюсь, что друзья вернутся, если нет – буду все равно ходить, просто в одиночестве».

Ростиславу и Савелию – по 15 лет. Они занимаются в академии «Локомотива». Обычно попадали на матчи по билетам от клуба. Но на игру с «Краснодаром» их не раздали из-за Fan ID.

«Сказали, что надо привязывать билеты к номеру, а каждому воспитаннику это слишком долго делать, вот и решили не давать.

Мы думали, как попасть на матч, гуляли вокруг стадиона и тут встретили незнакомого человека, он сказал: «Сегодня я – Робин Гуд. Дарю вам билеты». У него было 10 лишних билетов. Не спрашивали, почему так получилось. Он просто нам отправил билеты на наш Fan ID.

Тренер нам сказал обязательно оформить паспорт болельщика: выезды всякие, нужен Fan ID, чтобы подтверждать личность. Мы же в чемпионате России участвуем. Сказали – мы и сделали. Если бы не сказали, то тоже, наверное, сделали. Это вроде не так сложно же».

«Локомотив» посыпался без поддержки. Быстро пропустил и безвольно сдал первый тайм

Кажется, «Локомотиву» на старте не хватило именно поддержки болельщиков. Уже через 25 минут «Локо» посыпался.

Сначала Эдуард Сперцян из угла штрафной зарядил в перекладину. Потом он же закрутил с углового на голову Хуниору Алонсо – и защитник забил.

«Локомотив» мог быстро ответить, но Франсуа Камано не попал в ворота после подачи Игоря Смольникова. Меньше чем через 10 минут «Краснодар» забил второй.

На 39-й минуте Джон Кордоба дважды поиздевался над защитником «Локомотива» Херманом Конти. Парагваец убежал от аргентинца после длинного заброса и отпихнул его. Конти упал и упустил Кордобу, но быстро поднялся, чтобы помешать хотя бы удару. Херман даже достал до мяча! Но помешал вратарю, а не нападающему «Краснодара». Если бы защитник просто не трогал мяч, Лантратов, скорее всего, поймал его в руки. Из-за рикошета он улетел в другой угол.

Через минуту «Локомотив» снова чуть не отомстил – разыграл быструю комбинацию возле штрафной «Краснодар», но Антон Миранчук попал в Рамиреса, а стоявший у штанги Тикнизян не смог добить в ворота – промахнулся с метра.

Через пять минут у «Локо» был еще оди шанс. Сергей Пиняев кружил на фланге вокруг Сергея Волкова (обыграл между ног), сбежал от Кади и прострелил на Дзюбу. Мяч прилетел к нему от руки Кайо. Тогда пенальти не назначили, но на 52-й минуте первого тайма (время сильно затянулось из-за нескольких просмотров ВАР) Сперцян наступил на ногу Смольникову.

Бить пошел Артем Дзюба, хотя раньше все пенальти в «Локомотиве» исполнял Антон Миранчук (и не мазал с 2020 года). Оказалось, это решение Михаила Галактионова.

«Перед каждым матчем объявляю, кто подает штрафные и угловые, кто бьет пенальти на каждый матч, – сказал тренер после матча. – Дзюба на пенальти с «Краснодаром» – это мое решение».

Артем покатил мяч точно так же, как в матче против «Краснодара» 2,5 года назад – Станислав Агкацев без проблем взял. Теперь у Дзюбы уже неудачная серия – 2 незабитых пенальти подряд.

«Ничего не помню, сам не понял, чего сделал», – сказал Дзюба про пенальти в перерыве.

Замены и речь Галактионова в раздевалке перевернули матч – «Локомотив» вырвал победу и довел Магкеева до инфаркта

В перерыве все изменилось. Михаил Галактионов произнес мощную речь в раздевалке и явно зажег игроков.

«Получили немножечко люлей, – рассказывал капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов. – Ну как немножечко – хорошо получили. И на второй тайм вышли с другим настроем».

Сам Галактионов был гораздо более скрытным.

«Лучшая тактика – посмотреть ребятам в глаза, – объяснял он после матча. – Наверное, поэтому все и поменялось».

Галактионов выпустил Жемалетдинова и Глушенкова вместо Миранчука и Камано. И началось.

Уже на 47-й минуте Пиняев прострелил на Баринова – и тот забил после отскока от вратаря и защитника Волкова, которому записали автогол.

На 51-й Пиняев увел защитников и дал Глушенкову – тот сыграл в стенку с Дзюбой и забил.

А на 65-й Пиняев быстро разыграл угловой. Баринов попал в перекладину после навеса Глушенкова, а Дзюба – добил головой в ворота.

За 20 минут «Локомотив» перевернул игру.

Еще были удаления Рамиреса и Смольникова, несколько опасных ударов «Краснодара», яркий проход Пиняева (обвел Кайо и вратаря и чуть не забил) и вынос Живоглядова из ног Кордобы на 94-й минуте.

«До инфаркта довели», – лаконично подводил итог матча Станислав Магкеев, не игравший из-за дисквалификации.

«У нас не было пустых трибун совершенно. Те три тысячи… Хочу им сказать огромное спасибо»

Галактионов хвалил команду за характер и самоотверженность, капитан Баринов радовался, что получилось победить для болельщиков, а председатель совета директоров клуба Юрий Нагорных был уверен, что победить «Локомотив» смог именно благодаря тем трем тысячам человек, которые пришли на стадион.

– У «Локомотива» это очень серьезная гвардия, серьезный болельщицкий фонд. Приходите на стадион и поддерживайте команду. Она того стоит. Просто поддерживайте нас, нам нужна ваша поддержка на стадионе. Благодарен тем болельщикам, которые были на стадионе. Это нужно футболистам и команде.

– Не обидно было, что на такой драматичный матч пришли всего три тысячи человек?

– Знаю, что многие оформили Fan ID сегодня. За один день смогли оформить! Поэтому думаю, что игры как сегодня стоят того, чтобы видеть их на стадионе.

– Вы какие эмоции испытывали, когда смотрели на пустые трибуны?

– У нас не было пустых трибун совершенно. Те три тысячи… Хочу им сказать огромное спасибо. Во многом они создали фон, на котором команда после не совсем удачного первого тайма вышла на второй и совершила то, что она сделала.

– «Локомотив» перевернул игру благодаря трем тысячам болельщиков?

– Во многом.

– В «Локомотиве» не считают, что нужно отменить Fan ID?

– Есть закон. Мы законопослушные граждане, исполняем законодательство РФ. Но я крайне благодарен тем, кто был на стадионе, не дал болельщикам «Краснодара» перекричать и вселил энергию, которая привела во втором тайме к решению вопроса.

– То есть ничего страшного, что «Локомотив» потратит деньги на оборудование стадиона под Fan ID и будет нести убытки из-за снижения посещаемости?

– Верю в наших болельщиков. У нас нет никаких убытков. Мы не потратили десятки миллионов. Мы создавали ту инфраструктуру, которая сегодня работает.

– Вы призываете болельщиков вернуться на стадион. Но все понимают, какая ситуация. Вместо слов нужны действия по поводу Fan ID.

– Вот вы в театр ходите? Как бы вы охарактеризовали сегодняшний матч?

– Драма.

– Театральным языком – да. Драму лучше видеть вживую! Поэтому, дорогие болельщики, вы – уникальные. Мы вас любим. Приходите на стадион.

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Пока оптимизм Нагорных, весенняя погода и самый бодрый матч после рестарта не помогли. На «Локомотиве» с Fan ID – всего 3335 человек.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович; fclm.ru; fckrasnodar.ru; instagram.com/Ярослав Сусов