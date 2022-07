Крэши и сенсации на дрифте в Мячково: таран от Гочи, пожар на машине Царя (потушил и продолжил!) и авария еще до ухода в скольжение

От редакции: Вы в официальном блоге Российской Дрифт Серии – одного из крупнейших чемпионатов в мире. Авторы увлекательно рассказывают о сезоне RDS. Не жалеем плюсов!

По-настоящему жарким выдался третий уик-энд Гран-при Российской Дрифт Серии. В подмосковном Мячково на протяжении обоих дней было горячо во всех смыслах этого слова: 30-градусная жара стала испытанием для спортсменов, а раскаленная трасса бросила вызов технике.

Если в первые выходные июля вы пропустили третий этап RDS GP — пробел восполнит наш обзор ключевых событий.

Цареградцев в огне

В прошлом году Аркадий Цареградцев запомнился многочисленными возгораниями своего «Ниссана» 370Z. К старту этого сезона проблемы были устранены, но будучи человеком ироничным, Аркадий Петрович переименовал «зетку» в FireLady Z. И на деле подтвердил, что его «леди» действительно «огненная».

Пламя охватило спорткар Царя в первой же квалификационной попытке. К счастью, машина пострадала не сильно — пожар задней левой шины был зрелищным, особенно на кадрах видеотрансляции, но не разрушительным. Огонь быстро погас, а пилот «Фэйл Крю Дарксайд» смог продолжить выступление на этапе.

Гусев в клубе «90+»

В этом сезоне Григорий Гусев из Находки сменил команду и стал частью легендарной «Лукойл Рэйсинг Дрифт Тим». Похоже, что к третьему этапу у него сложилось взаимопонимание и с автомобилем, и с командой, и с трассой. В Мячково Григорий добился своего лучшего квалификационного результата за все годы участия в RDS GP – 93 балла из 100 и второе место в квалификации.

А обошел Гусева только Роман Тиводар из «Форвард Авто», который, к слову, впервые оказался в статусе победителя квалификации RDS GP. Но если посмотреть на то, как едет Роман в этом сезоне, можно с уверенностью сказать, что у него есть все шансы повторить этот успех еще не раз.

В этом видео собрали топ квалификационных заездов: на 02:01 вспыхнувшая «зетка» Цареградцева, а на 07:33 – рекордный для Гусева проезд.

Вылеты в гравий и курьезные столкновения

В парных заездах пилоты начали дарить болельщикам на трибунах и у экранов RDS TV не только красивые синхронные проезды, но и столкновения уже на стадии топ-32.

Степан Азаров зрелищно отправился в гравий после контакта с машиной Чарльза НГа. Аналогичный маневр чуть позже повторил Владислав Шубадеров в дуэли с Евгением Ружейниковым из команды «Московский спорт». Второй раз Шубадеров оказался за пределами трассы в топ-16, но уже из-за технических проблем.

А совершенно нелепое столкновение случилось в дуэли Ивана Никулина («Фэйл Крю Дарксайд») и Анатолия Щербака – каким-то неведомым способом пилоты допустили контакт на разгоне, еще до зоны постановки . Мало кому в дрифте вообще удавалось устроить столкновение еще до того, как обе машины окажутся в заносе.

А вот Дмитрию Ермохину из BY Motorsport в этом году прямо-таки везет на перезаезды (OMT – one more time). Особенно с пилотами «Форвард Авто». Начав череду ОМТ в Нижнем Новгороде, Дмитрий продолжил ее и в Москве на стадии топ-16, где в соперники ему попался Леонид Шнайдер («Форвард Авто»). Несмотря на свои 18 лет, Леонид сразу дал понять, что легкой жизни своим оппонентам не обещает. В чем и убедился на своем опыте Ермохин.

Гоча идет на таран

Без громкой сенсации от «Форвард Авто» не обошлось – так вышло, что ни победитель квалификации Роман Тиводар, ни легендарный Гоча (об этом — ниже) не смогли ничего противопоставить своему юному сокоманднику Леониду Шнайдеру. Первым из борьбы на стадии топ-8 выбыл Роман Тиводар.

Не в последнюю очередь потому, что соперником оказался Аркадий Цареградцев, заезды с которым простыми и легкими не бывают никогда. Но за поражение Роману отчасти стоит корить и самого себя — если бы не контакт со своим визави, возможно, дальше по сетке заездов прошел бы именно Тиводар…

Впрочем, контактная борьба для «Форвард Авто» в Мячково была если не нормой, то уж точно не чем-то из ряда вон. Пусть не всегда по своей вине, но все три пилота команды отметились столкновениями разной степени тяжести со своими соперниками. Не обошла эта участь даже Георгия Чивчяна!

Соперником по топ-8 ему выпал соотечественник Евгений Лосев, который в заезде лидером допустил ошибку. Итог – столкновение. Не сильное, но достаточное, чтобы дальше прошел Гоча. Но и для него этап продлился ненамного дольше.

Царь снова четвертый

Практика показывает, что если в полуфинал выходит Георгий Чивчян, то он неизменно финиширует на «тумбе». Но в это раз пробиться в тройку призеров было непросто.

Соперником Гочи в битве за третье место оказался Аркадий Цареградцев, которому тоже очень-очень хотелось наконец-то открыть счет призовым финишам. Но не вышло. Проведя два заезда (основной и OMT) Цареградцев снова остался без призового места.

В этом видео – самые зрелищные парные заезды третьего этапа. На 04:10 дуэль Романа Тиводара и Аркадия Цареградцева, на 06:55 столкновение Гочи и Евгения Лосева, на 07:48 Гоча и Цареградцев дверь-в-дверь в битве за третье место.

Шнайдер остановился в шаге от победы

То ли боевые тренировки на трассе ADM Raceway помогли пилоту, то ли так сложились звезды, но в итоге вчерашний школьник Леонид Шнайдер вышел в финал. Правда, соперником его в решающей битве оказался Дамир Идиятулин из «Синтек Фреш Авто Дрифт» — пилот, с которым сложно справиться даже опытнейшим участникам RDS GP.

И что-то пошло не так. В первом же заезде Леонид со всей дури улетел в гравий. Но записал при этом на свой счет рекордно высокую скорость 182 км/ч на постановке! А Дамир Идиятулин стал первым пилотом, который в сезоне RDS GP-2022 выиграл уже два этапа.

Как это было, и как команды следили за финалом в боксах – смотрите в этом видео:

Удачный эксперимент RDS Wild Card

Прямо перед заездами финалистов RDS GP, на подмосковной трассе состоялась первая в истории серии дуэль молодых пилотов межрегиональной серии RDS Europe — Денис Сорокопуд и Данила Воробьев провели полноценную битву, с квалификацией и парными заездами.

В новом формате RDS Wild Card, который получил горячую поддержку и болельщиков, и пилотов, первым победителем стал Денис — он выиграл и в квалификации, и в парных заездах с Данилой.

Полный обзор третьего этапа смотрите на платформе RDS TV, там мы еще подробнее разбираем самые яркие проезды.

А следующие этапы RDS GP обещают быть не менее горячими. Погода, конечно, может быть уже не такой жаркой, но зато каждый уик-энд обостряет борьбу за чемпионство. А потому нас ждет еще немало интересных событий — четвертый этап в Красноярске уже 23–24 июля ! Билеты можно найти тут, а прямая трансляция будет доступна по подписке на RDS TV.

Всем дрифт!

Фото: RDS GP